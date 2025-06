El secreto de Lilo y Stitch: cómo superó los USD 335 millones en EEUU y continúa rompiendo la taquilla

El live-action de Lilo y Stitch se situó en el primer lugar de taquilla por tercera semana. (Disney via AP)

El liderazgo en la taquilla norteamericana permaneció en manos de Lilo & Stitch por tercera semana consecutiva. La película de Disney sumó 32.5 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, elevando su total doméstico a 335.8 millones y su acumulado global a 772.6 millones de dólares.

En solo 17 días, la nueva versión de Lilo & Stitch ya superó la recaudación total en EEUU de la versión live-action de La Sirenita, que alcanzó 298 millones de dólares en toda su exhibición, según publicó The Associated Press (AP). En el tercer puesto del ranking se ubicó Mission: Impossible — The Final Reckoning, que recaudó 15 millones de dólares y alcanzó un total global de 450.4 millones. Karate Kid: Legends ocupó la cuarta posición con 8.7 millones de dólares, mientras que Final Destination: Bloodlines cerró el top cinco con 6.5 millones.

Mientras tanto, la nueva película de Wes Anderson, titulada The Phoenician Scheme y protagonizada por Benicio del Toro, amplió su exhibición más allá de Nueva York y Los Ángeles hasta llegar a 1.678 salas en todo el país. Esta producción de Focus Features recaudó aproximadamente 6.3 millones de dólares, ubicándose en el sexto lugar de la taquilla.

Cuál fue el top diez de películas más taquilleras en EEUU

En pocos días, la película superó la recaudación total de "La Sirenita". (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Entre los estrenos animados, el anime clasificado para adultos Dan Da Dan: Evil Eye logró ingresar al top 10 en su primer fin de semana, con una recaudación de 3.1 millones de dólares en 1.080 salas, según detalló AP. La taquilla general en EEUU y Canadá muestra un incremento superior al 26% respecto al mismo periodo de 2024, lo que refleja una recuperación significativa en la asistencia a los cines.

La lista de las diez películas más vistas en Estados Unidos y Canadá, basada en las estimaciones de ventas de boletos de viernes a domingo, según Comscore, quedó conformada de la siguiente manera:

Lilo & Stitch (32.5 millones de dólares). From the World of John Wick: Ballerina (25 millones). Mission: Impossible – The Final Reckoning (15 millones). Karate Kid: Legends (8.7 millones). Final Destination: Bloodlines (6.5 millones). The Phoenician Scheme (6.3 millones). Bring Her Back (3.5 millones). Dan Da Dan: Evil Eye (3.1 millones). Sinners (2.9 millones). Thunderbolts (2.5 millones).

La competencia en la taquilla se mantuvo reñida entre producciones de acción, animación y franquicias consolidadas, mientras que los estrenos originales y los spin-offs buscaron consolidar su lugar en el mercado. El futuro de “Ballerina” dependerá de su desempeño en las próximas semanas, especialmente cuando compita con títulos dirigidos al público familiar como How to Train Your Dragon, según AP.

El desempeño de “Ballerina” en la taquilla internacional permitió compensar parte de su elevado presupuesto de producción, que rondó los 90 millones de dólares, gracias a las preventas en el extranjero. El primer spin-off de la franquicia John Wick recaudó 26 millones de dólares en 82 países fuera de EEUU y Canadá, lo que llevó su estreno global a 51 millones de dólares.

A pesar de estas cifras, la película protagonizada por Ana de Armas y dirigida por Len Wiseman no logró alcanzar las expectativas iniciales en el mercado norteamericano. “From the World of John Wick: Ballerina” obtuvo 25 millones de dólares en 3.409 salas de cine en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, tal y como reportó AP.

Un fin de semana fuerte para “Ballerina”

A la lista se sumaron estrenos como "Ballerina", protagonizada por Ana de Armas. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las proyecciones previas situaban su debut entre 35 y 40 millones de dólares, pero estas estimaciones se ajustaron a la baja en las semanas previas al estreno. Finalmente, la recaudación quedó por debajo de los pronósticos más recientes, a pesar de las críticas favorables y los comentarios positivos del público recogidos en encuestas de salida.

Aunque la película forma parte del universo de John Wick, su comportamiento en taquilla se asemeja más al de una producción original que al de una secuela de una franquicia consolidada. El analista senior de medios de Comscore, Paul Dergarabedian, explicó a AP que “esta película no iba a estrenarse como ‘Misión: Imposible’ ni como ninguna otra gran franquicia”.

La cinta, producida por Lionsgate, Thunder Road Films y 87Eleven Entertainment, se sitúa cronológicamente durante los eventos de “John Wick 3” y desplaza a Keanu Reeves a un papel secundario, centrando la acción en el personaje interpretado por Ana de Armas.

En el contexto de la franquicia, “Ballerina” representa el segundo estreno más bajo de las cinco películas de John Wick, solo por encima de la primera entrega, que debutó con poco más de 14 millones de dólares en 2014, sin ajustar por inflación. A pesar de este inicio modesto, la saga ha superado los 1.000 millones de dólares en recaudación mundial, según consignó AP.