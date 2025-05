Una bebé murió mientras dormía entre sus padres; su cuerpo fue mordido por el perro de la familia

El incidente ocurrió en el complejo Queensbridge Houses, uno de los mayores conjuntos de vivienda pública de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bebé de un mes murió el martes 28 de mayo en el distrito de Queens, Nueva York, y después fue mordida por el cachorro de la familia mientras se encontraba en la cama junto a su madre y su padrastro. El hecho ocurrió en el interior de un apartamento del complejo de viviendas públicas Queensbridge Houses, según confirmaron las autoridades locales.

La llamada al 911 se registró a las 6:40 a.m., después de que la madre de 27 años descubriera que su hija presentaba heridas severas en el rostro, ocasionadas por un perro de seis semanas. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que la menor fue declarada muerta en el lugar por los servicios de emergencia, tal como reportaron New York Daily News.

El perro, una mezcla de pitbull y pastor alemán, fue retirado del apartamento junto con otro can por el personal de Animal Care Centers of NYC, mientras las autoridades continúan la investigación. Hasta el momento no se han presentado cargos, pero se está evaluando si hubo negligencia en el cuidado de la menor. La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York está a cargo de la autopsia.

En un primer reporte, la policía indicó que la menor había fallecido debido a las mordeduras, sin embargo, una revisión de los peritos forenses reveló que fue las heridas provocadas por el animal, fueron postmortem.

¿Dónde ocurrió el ataque del perro a la bebé en Queens?

El incidente tuvo lugar en un edificio de la calle 12, parte del complejo Queensbridge Houses, ubicado en Long Island City, en el distrito de Queens. Se trata de uno de los mayores conjuntos de vivienda pública en Estados Unidos, administrado por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA).

De acuerdo con LIC Post, la madre y su pareja se encontraban durmiendo junto a la bebé en la misma cama al momento del ataque. El perro estaba suelto dentro del apartamento, sin correa ni jaula. Las autoridades no han especificado cómo ocurrió la muerte ni las mordeduras del cachorro, pero confirmaron que las lesiones fueron extensas en el rostro de la niña.

Una bebé de un mes murió en Queens tras el ataque de un cachorro en el apartamento familiar, según confirmaron las autoridades locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos habían advertido sobre el cachorro antes del ataque

Varios residentes del complejo afirmaron que habían advertido a la madre días antes del incidente. Según declaraciones recogidas por New York Daily News, el perro frecuentaba los pasillos del edificio sin correa, y algunos vecinos expresaron su preocupación por el comportamiento del animal.

Una de las vecinas, Shanel Norville, declaró que habló con la madre y le dijo: “Todos los perros muerden. Ese perro necesita estar con correa”. Según su relato, la madre restó importancia a las advertencias. Otra residente afirmó haberle dicho algo similar a la mujer, quien respondió que su perro “no mordía”.

Los mismos vecinos relataron que, al momento del ataque, escucharon los gritos de la madre desde el apartamento, justo cuando llegaron los paramédicos. Según New York Daily News, el edificio quedó conmocionado tras conocerse lo sucedido.

¿Quiénes eran los adultos a cargo de la menor?

La madre de 27 años y su pareja estaban presentes en el apartamento cuando ocurrió el ataque. Hasta ahora, las identidades no han sido divulgadas oficialmente. La madre no tenía antecedentes públicos previos, según indicaron fuentes policiales citadas por Fox News.

La abuela materna declaró a New York Daily News que había ofrecido cuidar a la bebé mientras su hija conseguía una vivienda más adecuada, ya que hasta hace poco la madre vivía en un refugio para personas sin hogar. La abuela explicó que su hija se negó a separarse del bebé, insistiendo en que “podría hacerse cargo”.

Según esa misma fuente, la madre fue adoptada a los dos años y forma parte de una familia de nueve hermanos. La bebé fallecida tenía un hermano mayor, quien permanece al cuidado de la madre.

La investigación del NYPD sigue en curso y se evalúa si hubo negligencia en el cuidado de la menor fallecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijeron las autoridades y en qué etapa está la investigación?

El NYPD informó que la investigación sigue en curso y que no se descarta la posibilidad de acciones legales si se comprueba negligencia. Según LIC Post, los investigadores están recolectando testimonios, evidencias forenses y registros del historial familiar. La evaluación del entorno también forma parte del análisis.

La Oficina del Médico Forense está realizando la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de muerte. Según el protocolo, esta evaluación incluirá informes sobre el tipo de lesiones y el tiempo estimado entre el ataque y la muerte.

Fuentes policiales citadas por New York Daily News indicaron que el caso es tratado provisionalmente como una muerte accidental, aunque las conclusiones finales dependerán del informe forense y de los resultados de la investigación.

¿Cuál es el destino del cachorro que atacó a la bebé?

El perro involucrado y otro animal presente en el apartamento fueron trasladados por Animal Care Centers of NYC, según lo establecido por los protocolos de control animal en incidentes graves. Las autoridades no han informado si el cachorro será sometido a evaluación veterinaria, mantenido en cuarentena o sacrificado.

Tampoco se ha anunciado si habrá cambios normativos en la política de tenencia de mascotas en viviendas públicas. En el caso de Queensbridge Houses, la presencia de animales está regulada por las disposiciones de NYCHA, que exige que los perros estén debidamente registrados y controlados por sus propietarios.