Senadores republicanos cuestionan el plan fiscal de Donald Trump tras su aprobación en la Cámara baja del Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS)

Luego de que la Cámara de Representantes aprobara este jueves el denominado “One Big Beautiful Bill”, promovido por el presidente Donald Trump, senadores republicanos comenzaron a manifestar preocupaciones sobre los posibles efectos fiscales y sociales de la iniciativa, revelando nuevas fisuras dentro del propio partido.

Trump celebró el avance legislativo desde su red Truth Social: “¡‘THE ONE, BIG, BEAUTIFUL BILL’ (’El único, gran y hermoso proyecto de ley’, en inglés) ha PASADO la Cámara de Representantes! Este es, probablemente, el proyecto de ley más significativo que jamás se firmará en la historia de nuestro país”.

Según detalló, el texto contempla masivos recortes impositivos, eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra, deducciones fiscales por la compra de vehículos fabricados en EEUU, aumentos salariales para agentes fronterizos, financiamiento para el Golden Dome, cuentas de ahorro “TRUMP” para recién nacidos y medidas reforzadas de seguridad en la frontera.

Mientras la narrativa presidencial se enfocó en la magnitud y simbolismo del proyecto, varios senadores republicanos comenzaron a marcar diferencias respecto de su contenido económico y alcance programático.

El senador Ron Johnson (Wisconsin) expresó su inquietud por el posible impacto fiscal: “Sé que todos quieren ir a Disney World, pero simplemente no podemos costearlo”. También dejó en claro que no se dejará intimidar por amenazas electorales: “En la Cámara, Trump puede amenazar con primarias, y esos tipos quieren conservar sus bancas. Entiendo la presión. A mí no me pueden presionar así”.

El senador Ron Johnson (REUTERS)

Rand Paul (Kentucky), otro referente del ala fiscalmente conservadora del partido, cuestionó el eventual aumento del techo de la deuda: “Si vas a aumentar el techo de la deuda en 4 o 5 billones, eso indica que este proyecto no va a arreglar el déficit”. Y agregó: “Una vez que los republicanos voten esto, serán dueños del déficit”.

El senador Rand Paul (REUTERS)

Las senadoras Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska) también expresaron reparos, especialmente en torno a posibles recortes en la asistencia sanitaria Medicaid. “He dicho y dejado claro que no quiero quitar beneficios de Medicaid”, afirmó Collins. Murkowski, por su parte, señaló: “Hay cosas en el área de Medicaid que queremos abordar y que son un desafío para nosotros en Alaska”.

Las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski (REUTERS)

Otro punto de tensión es el límite a las deducciones de impuestos estatales y locales (SALT), una medida particularmente polémica en estados con alta carga tributaria como Nueva York, Nueva Jersey, California y Connecticut. Legisladores de la Cámara ya habían advertido sobre la necesidad de negociaciones de “buena fe” y no de imposiciones, en torno a este límite.

El senador John Thune, líder republicano adjunto, confirmó que los senadores comenzaron a revisar el proyecto y que harán sus propios aportes. “Ya discutimos el tema del SALT; claramente hay una diferencia de opiniones aquí”, dijo a periodistas, según un reporte de Newsweek. Sobre Medicaid, indicó que los senadores están analizando lo que votó la Cámara, en diálogo con el Comité de Finanzas, para evaluar todas las alternativas posibles.

“Queremos hacer cosas que tengan sentido en términos de reformar programas, fortalecerlos, sin afectar a los beneficiarios. Es una discusión muy activa que vamos a continuar”, explicó Thune.

El senador John Thune (REUTERS)

Consultado sobre si el Senado podrá aprobar el texto antes del 4 de julio, señaló: “Ese ha sido el objetivo y aspiración; veremos cómo avanza. ¿Qué se necesita para llegar a 51?”, en referencia al número mínimo de votos requeridos.

Las voces alineadas con Trump

Pese a las tensiones internas, varios republicanos ratificaron su apoyo al presidente. El senador Rick Scott (Florida) publicó en la red social X: “Estoy 100% comprometido a concretar la agenda del presidente y equilibrar nuestro presupuesto federal. Las familias y empresas lo hacen todos los días. Nuestro gobierno federal también debe hacerlo”. La senadora Marsha Blackburn (Tennessee) fue aún más enfática: “Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley y una misión: ¡Hacer a América Asequible de Nuevo!”

Trump, en un tono combativo, también aprovechó para arremeter contra los demócratas: “Han olvidado su derrota aplastante en las elecciones presidenciales y deambulan sin rumbo, sin confianza ni determinación”. Y añadió: “Esperan revivir las fronteras abiertas, que hombres jueguen en deportes femeninos, y el transgénero para todos. No se dan cuenta de que esas cosas… ¡NUNCA MÁS sucederán!”.

El proyecto ahora se encuentra en manos del Senado, donde la oposición interna y las diferencias sobre impuestos, gasto social y déficit podrían demorar o modificar su aprobación. Mientras Trump apura a los legisladores con llamados públicos, el liderazgo republicano avanza con cautela, consciente de las tensiones ideológicas dentro del bloque y del peso político de respaldar —o no— esta “gran y hermosa” iniciativa.