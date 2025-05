Un estudio revela que un tercio de los jóvenes en Estados Unidos duda sobre ser padres

Una tercera parte de los adultos estadounidenses menores de 35 años, sin hijos, duda sobre la paternidad futura, influenciados por factores económicos, sociales y medioambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, una creciente proporción de adultos jóvenes en Estados Unidos cuestiona una decisión que antes se daba por sentada: la de ser padres. De acuerdo con las estadísticas más recientes del Pew Research Center, citadas por Time, alrededor de un tercio de los estadounidenses menores de 35 años sin hijos afirman no estar seguros sobre la posibilidad de formar una familia en el futuro.

Este dato subraya un cambio significativo en las prioridades y perspectivas de la generación más joven, que ve el concepto de la paternidad bajo una nueva luz.

Entre las principales razones de esta incertidumbre se encuentran factores económicos, como la creciente dificultad financiera, especialmente el alto costo de la vivienda y la educación. Además, el entorno político y social, marcado por el cambio climático, la violencia armada y la inestabilidad económica, influye en la percepción de la maternidad y la paternidad.

El temor al futuro y las dudas sobre el mundo que heredarán los hijos son preocupaciones que cobraron fuerza en las generaciones más jóvenes. Solo un 22% de los adultos menores de 35 años considera que tener hijos es “muy importante” para llevar una vida plena. Y no, este fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos: es un patrón global que no parece tener freno.

Merle Bombardieri, una de las grandes voces para quienes dudan sobre la paternidad, publicó The Baby Decision en 1981, pero fue en 2016, con la versión actualizada, cuando su obra ganó relevancia. Esto se debió a que el mundo cambió, y con él, las dudas sobre el futuro. La inestabilidad económica, política y ambiental, sumada a la facilidad de acceso a la información por Internet, catapultó su libro y la convirtió en un referente imprescindible en el tema.

No solo escribió sobre el dilema, sino que se convirtió en parte activa de comunidades como r/Fencesitter en Reddit, donde dedica horas cada semana a dar consejos gratuitos a quienes aún no se deciden si ser padres o no.

Además, la duda sobre tener hijos no solo alimenta debates, también ha creado una industria: los coaches de decisiones. Profesionales como Ann Davidman también ofrecen orientación en este campo. Sin embargo, Bombardieri sigue siendo una de las figuras más importantes debido a su enfoque único.

Mientras que los coaches de decisiones abordan una variedad de dilemas existenciales, Bombardieri se centra profundamente en la paternidad, ayudando a sus clientes a reflexionar sobre el futuro, los arrepentimientos y la vida en general.

Las dudas y miedos al tomar la decisión de ser padres

Para muchos, la paternidad genera dudas sobre si realmente estarán preparados para los sacrificios y cambios radicales que implica. Bombardieri señala que, aunque la decisión parece ser simplemente una cuestión de “¿bebé o no bebé?”, en realidad es mucho más compleja. Se trata de imaginar cómo cambiarán las prioridades y los sueños.

Uno de los mayores miedos es el arrepentimiento. Muchas personas temen tomar una decisión equivocada y vivir con la angustia de lo que podrían haber perdido o ganado. Bombardieri ayuda a sus clientes a lidiar con esta ansiedad, recordándoles que todos, en algún momento, experimentan remordimientos, pero lo importante es entender que se trata de un sentimiento natural y que forma parte del proceso de cualquier gran decisión. Según la especialista, la clave es identificar cuál de las dos opciones (ser padres o no serlo) probablemente llevará a menos arrepentimientos a largo plazo.

Lo cierto es que la indecisión puede ser un laberinto sin salida, y quienes quedan atrapados en él suelen pagar un alto precio emocional. Bombardieri señala que las personas que eluden comprometerse—como dejar que el tiempo decida por ellas o ignorar medidas básicas como los anticonceptivos por miedo a tomar una postura—son, irónicamente, las que más lamentan su falta de acción.

Para esta experta, el objetivo no es vivir sin dudas, sino aprender a decidir con confianza, sabiendo que el arrepentimiento será una parte inevitable del proceso, pero que no debe paralizar la acción.

El impacto de la crisis global y social en la decisión de tener hijos

Bombardieri observó que muchos de sus clientes se sienten profundamente inquietos sobre el futuro del planeta y las condiciones que enfrentarán sus hijos. La idea de traer al mundo a un ser humano en medio de una crisis climática y política genera una sensación de moralidad conflictiva ¿Es responsable tener hijos cuando se enfrentan tales desafíos globales? Para algunos, estas preocupaciones son trascendentales.

Asimismo, el retroceso en los derechos reproductivos, como la revocación de leyes del aborto en algunos países, generaron un ambiente de incertidumbre y miedo. Muchas personas temen las implicaciones legales y sociales de ser padres en un contexto donde sus derechos sobre la reproducción podrían verse restringidos. Estos factores causaron un ambiente donde la paternidad y la maternidad ya no son solo decisiones personales, sino profundamente influenciadas por el contexto social y político.

La experiencia personal de Bombardieri

La historia personal de Merle Bombardieri es clave para entender su enfoque único hacia la paternidad. En sus años jóvenes, también estuvo indecisa sobre si quería ser madre. Durante su tiempo en la Universidad Estatal de Michigan, rechazó una propuesta de matrimonio de su actual esposo, Rocco, porque él quería tener hijos y ella no estaba segura.

Influenciada por los ideales feministas de la década de 1970 y su deseo de una carrera académica, temía que la maternidad pudiera limitar su libertad personal. Sin embargo, con el tiempo, su perspectiva cambió. Empezó a encontrar modelos a seguir que equilibraban exitosamente su carrera con la maternidad y, con el paso de los años, se sintió más cómoda con la idea de ser madre.

Bombardieri ha dedicado su vida a proporcionar herramientas y reflexiones que permiten a las personas tomar decisiones informadas, independientemente de si optan por tener hijos o no. A lo largo de su carrera, también ha entrenado a otros profesionales, incluidos médicos, para continuar su trabajo, garantizando que su legado perdure. Además, está escribiendo un nuevo libro titulado Baby or Childfree?, que se publicará en 2026, para seguir ayudando a las personas a navegar los desafíos actuales de la paternidad.

Aunque Bombardieri tiene más de 75 años, no tiene planes inmediatos de retirarse por completo. Después de la publicación de su nuevo libro en 2026, tiene la intención de centrarse en proyectos más personales, como escribir una novela sobre maternidad subrogada, explorar su interés por la poesía y dedicarse al dibujo.

No obstante, también planea relajarse y disfrutar del tiempo con su familia, amigos y su esposo. Su objetivo es encontrar un equilibrio entre sus pasiones profesionales y su vida personal, un equilibrio que siempre definió, especialmente en el contexto de la paternidad.