Estados Unidos

California distribuirá 400 pañales gratis a recién nacidos como parte de un programa pionero nacional

Las autoridades estatales pondrán en marcha la iniciativa Golden State Start con el propósito de disminuir gastos durante el cuidado infantil

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Pila de paquetes de pañales blancos con el logotipo de Baby2Baby y una palmera en azul verdoso, empaquetados en plástico transparente
El plan de pañales gratuitos busca reducir el impacto económico que representa la compra mensual de pañales para las familias californianas (Governor Gavin Newsom).

El gobernador Gavin Newsom anunció el lanzamiento de un programa único en Estados Unidos que entregará pañales gratuitos a las familias con bebés recién nacidos en California. El objetivo es reducir el impacto económico del cuidado infantil desde el nacimiento y contribuir a la salud de los bebés. Este avance en políticas de apoyo social sitúa al estado a la vanguardia nacional, según la oficina del gobernador y el medio Associated Press.

El estado busca aliviar una carga financiera considerable para las familias. El Center on Budget and Policy Priorities indica que, en promedio, una familia gasta aproximadamente USD 100 mensuales en pañales por cada hijo. El acceso insuficiente a estos insumos, debido a limitaciones económicas, puede llevar a la reutilización o extensión indebida del uso, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cutáneas y urinarias en los lactantes.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, guarda pañales en una caja junto a los líderes de Baby2Baby en una conferencia de prensa (REUTERS/Manuel Orbegozo).
El gobernador de California, Gavin Newsom, guarda pañales en una caja junto a los líderes de Baby2Baby en una conferencia de prensa (REUTERS/Manuel Orbegozo).

Qué incluye el apoyo a las familias: cantidad y calidad de los pañales entregados

De acuerdo con Associated Press, durante su primer año, el programa Golden State Start se implementará en entre 65 y 75 hospitales que atienden aproximadamente una cuarta parte de los nacimientos en California, en su mayoría de familias de bajos recursos. Esta fase inicial dará prioridad a hospitales con alta proporción de pacientes de Medi-Cal y posteriormente se expandirá a más hospitales y centros de parto en el estado.

Cada bebé nacido en estos hospitales participantes recibirá un paquete de 400 pañales de alta calidad al momento del alta médica. Esta cantidad cubre poco más de un mes, si se tiene en cuenta que un niño requiere entre ocho y diez pañales diarios. Esta provisión inicial asegura que los padres salgan del hospital con un suministro suficiente y adecuado para las primeras semanas del bebé.

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El programa estatal busca aliviar la carga financiera de las familias californianas al proveer insumos esenciales para el cuidado infantil desde el nacimiento (REUTERS/Manuel Orbegozo).
El programa estatal busca aliviar la carga financiera de las familias californianas al proveer insumos esenciales para el cuidado infantil desde el nacimiento (REUTERS/Manuel Orbegozo).

La organización sin fines de lucro Baby2Baby, socia clave del programa, asumirá la fabricación, almacenamiento y distribución de los pañales etiquetados con la marca Golden State Start. Norah Weinstein y Kelly Sawyer Patricof, codirectoras ejecutivas de la entidad, señalaron: “Los pañales están en el núcleo de nuestra misión en Baby2Baby, ya que una de cada dos familias en este país tiene dificultades para comprarlos”.

Además, agregaron: “Estamos increíblemente agradecidos al Gobernador Newsom por su compromiso continuo con la lucha contra la necesidad de pañales en California y no podríamos estar más orgullosos de colaborar en esta iniciativa histórica que apoyará a madres y bebés en su momento más vulnerable”.

Por su parte, la secretaria de Salud y Servicios Humanos de California, Kim Johnson, resaltó la relevancia de la propuesta: “Los primeros días en casa con un recién nacido deberían centrarse en el amor, la conexión y la alegría de una familia que ha crecido, y no en el estrés de poder comprar pañales. Este programa ayuda garantizar que las familias puedan iniciar ese camino con mayor estabilidad y tranquilidad”.

El programa se encuentra respaldado por un presupuesto estatal de USD 7,4 millones asignados el año pasado para su puesta en marcha y una propuesta adicional de USD 12,5 millones, destinada a garantizar su continuidad hasta el cierre del año fiscal 2027, reportó Associated Press.

La organización Baby2Baby encabezará la fabricación y distribución de pañales en California con apoyo estatal (REUTERS/Manuel Orbegozo).
La organización Baby2Baby encabezará la fabricación y distribución de pañales en California con apoyo estatal (REUTERS/Manuel Orbegozo).

Diferencias con otros programas estatales y contexto de políticas en California

El programa californiano destaca tanto por su cobertura universal a recién nacidos como por su contraste con iniciativas estatales recientes. Tennessee y Delaware ofrecen pañales gratuitos a familias beneficiarias de Medicaid, pero su alcance es más restringido: Tennessee brinda 100 pañales mensuales a menores de dos años a través de farmacias, mientras Delaware distribuye hasta 80 pañales y un paquete de toallitas húmedas para bebés por semana durante las primeras 12 semanas de vida, según datos de Associated Press.

A diferencia de estos estados, el sistema Medicaid en California no cubre pañales para recién nacidos; solo contempla su provisión para mayores de cinco años con justificación médica. El nuevo programa estatal elimina esta restricción y establece un precedente de acceso universal vinculado al nacimiento hospitalario, independientemente de la cobertura de salud familiar.

Además, Gavin Newsom enmarcó este programa dentro de una estrategia más amplia destinada a enfrentar el alto costo de vida en California y reforzar el bienestar de las familias desde el nacimiento. El gobernador subrayó que la medida se suma a otras iniciativas de su administración, como la gratuidad de las comidas en las escuelas y el acceso universal a la educación preescolar para niños de cuatro años.

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