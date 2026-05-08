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El Partido Laborista perdió el control de Gales por primera vez en más de 25 años

Eluned Morgan presentó su dimisión como ministra principal del país luego de perder su escaño en las elecciones regionales, un resultado que simbolizó el fin de la hegemonía laborista en la región y abrió paso al avance de los nacionalistas de Plaid Cymru

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La líder laborista reconoció públicamente la magnitud de la derrota de su partido en Gales (Reuters)
La líder laborista reconoció públicamente la magnitud de la derrota de su partido en Gales (Reuters)

Luego de 27 años en el poder, el Partido Laborista perdió el control político de Gales tras unas elecciones regionales que pusieron fin a un dominio histórico.

El resultado relegó a la formación al tercer puesto, por detrás de los partidos Plaid Cymru y de Reform UK, una nueva fuerza populista de derecha. La ministra principal de Gales, Eluned Morgan, anunció su dimisión de inmediato tras conocerse los resultados, después de perder su propio escaño en la circunscripción de Ceredigion Penfro.

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“Siempre he dejado claro que estas elecciones giraban en torno a Gales y que Keir Starmer no figuraba en la papeleta. Asumo la responsabilidad y presento mi dimisión”, dijo Morgan.

El recuento preliminar otorgó al partido Plaid Cymru, liderado por Rhun ap Iorwerth, la mayoría de los escaños en el Parlamento galés, conocido como el Senedd, con 39 representantes, según los datos oficiales.

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“Ser elegido para representara esta circunscripción, que también ha sido una parte importante de mi vida, será un gran privilegio, y prometo que, como parte del gran equipo de Plaid Cymru en el Senedd, trabajaremos cada día con la mayor dedicación posible para representar a la gente de Bangor Conwy Môn”, dijo Rhun

Rhun ap Iorwerth celebró el avance de Plaid Cymru y prometió representar a todos los galeses (Reuters)
Rhun ap Iorwerth celebró el avance de Plaid Cymru y prometió representar a todos los galeses (Reuters)

Eluned Morgan compareció ante los medios para asumir la responsabilidad de la derrota y felicitó a Plaid Cymru por su victoria, reconociendo la magnitud del cambio político en la región. Señaló que el bipartidismo había concluido en Gales y que, a partir de ahora, varias fuerzas competirán por el liderazgo regional.

Sin embargo, la derrota laborista no se limitó a Gales. En Escocia, el líder regional del partido, Anas Sarwar, también perdió su escaño. Estas elecciones representaron un revés grave para el Partido Laborista en todo el Reino Unido, con un retroceso tanto en comicios regionales como municipales.

Perdió en el sur de Glasgow ante Zen Ghani, candidata del Partido Nacional Escocés (SNP), quien lo superó por más de 5.000 votos. La jornada resultó especialmente negativa para los laboristas escoceses, en un contexto donde el propio Sarwar había reconocido que el partido “perdió el argumento del cambio” y que la formación “está sufriendo”.

La definición final depende ahora de cómo se distribuyan los escaños regionales, clave en el sistema electoral mixto de Escocia, que combina representación directa y proporcional. Este mecanismo podría impedir que el SNP alcance la mayoría absoluta, un resultado que solo logró en 2011, cuando obtuvo 69 diputados bajo el liderazgo de Alex Salmond, fallecido en 2024.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, asumió la responsabilidad de los resultados adversos, pero descartó dimitir pese a las presiones internas y externas. Además, elogió la gestión de Eluned Morgan y destacó su papel en la lucha contra la pobreza infantil y en la creación de empleo en Gales, aunque reconoció que el partido debe afrontar los retos señalados por el electorado.

Keir Starmer descartó dimitir pese a la derrota laborista en Gales y Escocia (Reuters)
Keir Starmer descartó dimitir pese a la derrota laborista en Gales y Escocia (Reuters)

(Con información de EFE y Europa Press)

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