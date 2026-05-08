Cómo se puede participar como voluntario en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y cuáles son los requisitos principales

El programa de voluntariado de Los Ángeles 2028 ofrece oportunidades de integración comunitaria durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (REUTERS/Mike Blake)

El programa de voluntariado de Los Ángeles 2028, presentado por Delta Air Lines, inició su convocatoria en el otoño de 2025 y actualmente continúa abierta para quienes deseen formar parte del equipo de apoyo social durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028.

Esta iniciativa representa una de las mayores oportunidades de integración comunitaria vinculadas a un evento deportivo mundial, y está dirigida a personas interesadas en contribuir activamente tanto al desarrollo de la ciudad como al éxito organizativo del evento desde diversos frentes sociales y logísticos.

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Para participar como voluntario en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, cada postulante debe cumplir una serie de requisitos formales establecidos por el comité organizador.

Es obligatorio completar el formulario de inscripción disponible en la página oficial de LA28, aceptar los términos de uso y la política de privacidad, y acreditar una edad mínima de 18 años al momento de presentar la solicitud.

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Al registrarse, los postulantes autorizan la recepción de comunicaciones y ofertas tanto del comité organizador como de otras entidades vinculadas al movimiento olímpico y paralímpico, incluido el Comité Olímpico Internacional.

La inscripción al voluntariado de LA28 exige ser mayor de 18 años y completar el registro online aceptando términos y políticas de privacidad (REUTERS/Mike Blake)

El consentimiento otorgado implica que los datos personales podrán ser compartidos con terceros y agencias asociadas para facilitar la gestión de oportunidades de voluntariado, conforme a la política de privacidad vigente.

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Para sumarse como voluntario en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 es necesario ser mayor de 18 años, completar el registro en la página de LA28, aceptar los términos y condiciones y autorizar el uso de los datos personales para fines organizativos y de comunicación por parte de la organización y sus socios.

El proceso de inscripción está disponible desde el otoño de 2025 y permanece abierto en la actualidad, según confirmaron fuentes oficiales del comité organizador.

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La alianza estratégica entre Delta Air Lines y LA28 sostiene tanto los proyectos de voluntariado en barrios de Los ángeles como las tareas logísticas requeridas durante la realización de los Juegos.

Según información oficial, la aerolínea aporta recursos y personal especializado para fortalecer la capacidad operativa del programa, asegurando que los voluntarios reciban una formación adecuada y cuenten con soporte logístico durante su participación.

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El programa contempla la integración en actividades orientadas a la recuperación de incendios forestales, la asistencia alimentaria, el impulso al deporte juvenil y otras iniciativas enfocadas en comunidades que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Estas acciones buscan dejar un legado social positivo más allá del ciclo olímpico, promoviendo la colaboración ciudadana y la inclusión en diferentes distritos de la ciudad.

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Además, los voluntarios pueden desempeñar tareas relacionadas con la logística de eventos, la atención a delegaciones internacionales, la promoción de campañas de salud y la organización de actividades culturales vinculadas al movimiento olímpico y paralímpico.

Delta Air Lines colabora con LA28 brindando recursos y personal especializado para el apoyo logístico del programa de voluntariado (REUTERS/Mike Blake)

Cómo es el proceso de selección y qué formación reciben los voluntarios

La selección se realiza a partir de los datos y preferencias consignados en la inscripción, priorizando perfiles con experiencia en actividades comunitarias o interés en la promoción del deporte y la inclusión social.

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Los candidatos seleccionados deben asistir a capacitaciones obligatorias, diseñadas para dotarlos de herramientas en atención al público, resolución de conflictos, gestión de emergencias, valores olímpicos y paralímpicos, y lineamientos de protección de datos personales.

Estas sesiones formativas están adaptadas a los diferentes roles, desde apoyo logístico hasta acompañamiento de delegaciones y actividades de sensibilización social.

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Qué beneficios y compromisos asumen los voluntarios

Quienes sean seleccionados accederán a oportunidades de formación, establecerán redes profesionales dentro del ecosistema olímpico y contribuirán al legado social del evento.

Los voluntarios recibirán acreditación oficial, uniformes y acceso a espacios de capacitación exclusivos, además de la posibilidad de participar en encuentros con atletas y referentes del movimiento olímpico.

A cambio, deberán cumplir con las jornadas asignadas, respetar los protocolos de convivencia y seguridad definidos por LA28 y sus socios, y mantener una actitud de colaboración permanente durante las actividades.

La página web de LA28 centraliza el acceso a requisitos, formularios, y novedades sobre el programa de voluntariado de Los Ángeles 2028

La experiencia de voluntariado representa un aporte fundamental para el desarrollo exitoso de los Juegos y una oportunidad de crecimiento personal y comunitario para quienes participen.

La organización destaca que el compromiso de los voluntarios es clave para garantizar la calidad y el impacto positivo del evento en la ciudad de Los Ángeles.

Dónde obtener más información y cómo iniciar el proceso

Toda la información oficial sobre el programa de voluntariado, los requisitos detallados y el acceso al formulario de inscripción se encuentra disponible en la página web de LA28.

Los interesados pueden consultar las condiciones, actualizar sus datos y recibir notificaciones sobre el avance del proceso y las fechas clave para la selección definitiva.

La organización recomienda revisar periódicamente los canales oficiales para acceder a novedades sobre el programa y las actividades previstas.