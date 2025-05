Lo que debes saber sobre el brote de listeria que dejó a 10 personas hospitalizas en EEUU

Un brote de listeria en EEUU ha causado hospitalizaciones tras consumir alimentos listos en California y estados vecinos. (Elizabeth White/CDC vía AP, Archivo)

Un brote de listeria relacionado con sándwiches y bocadillos listos para consumir ha afectado a al menos 10 personas en Estados Unidos, lo que ha llevado a un retiro voluntario de más de 80 productos distribuidos en varios estados.

Según informó The Associated Press, los alimentos retirados fueron elaborados por Fresh & Ready Foods LLC y se vendieron en Arizona, California, Nevada y Washington.

Los casos de intoxicación se han registrado en California y Nevada, y los afectados han requerido hospitalización. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) indicaron que el brote ha estado activo desde diciembre de 2023.

El retiro voluntario de los productos contaminados

El retiro voluntario de los productos abarca alimentos distribuidos entre el 18 y el 25 de abril, con fechas de caducidad que van del 22 de abril al 19 de mayo.

Entre las marcas afectadas se encuentran Fresh & Ready Foods, City Point Market Fresh Food to Go y Fresh Take Crave Away. Las autoridades, principalmente la FDA, han recomendado a los consumidores desechar o devolver los productos y limpiar cualquier superficie que haya estado en contacto con ellos para evitar riesgos de contaminación.

La listeria y su propagación

CDC confirma que la listeria puede prosperar incluso en refrigeradores, generando complicaciones graves en poblaciones vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La listeria es una bacteria resistente que puede sobrevivir y multiplicarse incluso en condiciones de refrigeración. Según los CDC , cada año en Estados Unidos se reportan aproximadamente 1.600 casos de infección por listeria, de los cuales 260 resultan fatales.

Las bacterias suelen prosperar en ambientes húmedos como el suelo, el agua y la vegetación en descomposición, y pueden ser transportadas por algunos animales.

Su propagación ocurre cuando los alimentos son cosechados, procesados, transportados o almacenados en lugares contaminados. Una vez que la bacteria ingresa a una planta procesadora de alimentos, su erradicación puede ser extremadamente difícil.

Los síntomas tras la intoxicación por listeria

Las infecciones graves por listeria incluyen síntomas neurológicos como rigidez en el cuello, convulsiones y pérdida del equilibrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de la intoxicación por listeria varían en gravedad. En casos leves, pueden incluir fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea.

Sin embargo, las infecciones más graves pueden provocar dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones.

Los síntomas pueden aparecer rápidamente, en cuestión de horas o días tras consumir alimentos contaminados, pero también pueden tardar semanas o incluso hasta tres meses en manifestarse. Las personas más vulnerables incluyen a los niños pequeños, los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados.

Que hacer cuando representan un peligro menor y uno mayor

CDC señala que calentar la comida a 74 °C elimina listeria, aunque no siempre es posible en ciertos alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones provocadas por Listeria representan un peligro significativo cuando traspasan el sistema intestinal y se vuelven invasivas. Según datos de la Clínica Mayo, esta progresión puede derivar en complicaciones graves, como infecciones sanguíneas o inflamación cerebral, lo que exige un tratamiento inmediato con antibióticos.

Para las embarazadas, el riesgo toma una dimensión diferente: la enfermedad puede aumentar las probabilidades de un aborto espontáneo.

Sin embargo, sigue siendo una preocupación para los grupos más vulnerables, incluidos mayores de 65 años y quienes poseen sistemas inmunitarios comprometidos.

Por otro lado, las formas menos graves de listeriosis, clasificadas como intestinales, suelen ser tratadas de manera ambulatoria. Un ejemplo es el manejo de síntomas como la diarrea, que puede requerir únicamente hidratación adicional, indican los CDC.

No obstante, los síntomas pueden emerger rápidamente o tardar hasta 10 semanas en aparecer después de haber ingerido alimentos contaminados, lo que complica su detección temprana.

El diagnóstico de esta infección implica analizar fluidos corporales, principalmente sangre, aunque también se emplean muestras de orina o líquido cefalorraquídeo, según la información proporcionada por la Clínica Mayo.

Como puede eliminarse la listera

Aunque la listeria puede sobrevivir en alimentos refrigerados, es posible eliminarla calentando los alimentos a temperaturas muy altas, específicamente a 74 °C, según los CDC.

Sin embargo, esto no siempre es práctico para alimentos diseñados para consumirse fríos. Por ello, las autoridades subrayan la importancia de limpiar y desinfectar superficies como cajones y estantes de refrigeradores que hayan estado en contacto con productos contaminados.

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press, respaldado por el Grupo de Medios Científicos y Educativos del Instituto Médico Howard Hughes, enfatizó que la información sobre este brote busca alertar a la población sobre los riesgos asociados con la listeria y las medidas necesarias para prevenir su propagación.