Estados Unidos

La TSA consolida puntos de control y advierte posibles cierres de aeropuertos pequeños ante el bloqueo presupuestario

La falta de fondos impacta directamente en la operatividad de terminales regionales, donde la reducción de personal y la suspensión de salarios generan demoras inéditas y ponen en duda la continuidad de los vuelos domésticos en Estados Unidos

Guardar
Miles de viajeros enfrentan más de tres horas de espera en aeropuertos de Estados Unidos ante la crisis de la TSA. (REUTERS/Antranik Tavitian)
Miles de viajeros enfrentan más de tres horas de espera en aeropuertos de Estados Unidos ante la crisis de la TSA. (REUTERS/Antranik Tavitian)

La situación en los aeropuertos de Estados Unidos alcanzó un nivel de tensión sin precedentes durante la última semana de marzo de 2026. Miles de viajeros se encontraron con tiempos de espera superiores a tres horas y la amenaza concreta de que varios aeropuertos pequeños podrían cerrar en los próximos días si el Congreso no logra un acuerdo de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional.

La crisis surgió cuando el cierre parcial del gobierno dejó sin fondos a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), lo que empujó a más de 50.000 agentes a trabajar sin recibir sus salarios.

Personal sin salario y crisis operativa

En este contexto, funcionarios de la TSA advirtieron públicamente que: “la agencia no tenía más alternativas”. “No es una exageración decir que podríamos tener que cerrar aeropuertos, sobre todo los más pequeños”, afirmó Adam Stahl, administrador adjunto en funciones de la TSA, en declaraciones a la prensa estadounidense.

La agencia ya consolidó filas y redujo la cantidad de puntos de control en los principales aeropuertos, mientras que los equipos de respuesta rápida, que solían reforzar las terminales más afectadas, agotaron su capacidad de despliegue.

Hasta el 40% de ausentismo entre los empleados de la TSA genera colas que se extienden más allá de las terminales en ciudades clave como Atlanta y Nueva York. (REUTERS/Megan Varner)
Hasta el 40% de ausentismo entre los empleados de la TSA genera colas que se extienden más allá de las terminales en ciudades clave como Atlanta y Nueva York. (REUTERS/Megan Varner)

Durante el cierre presupuestario, los empleados de la TSA siguieron considerados como esenciales, lo que los obligó a presentarse a trabajar sin recibir pago. La situación desencadenó un ausentismo sin precedentes: en terminales como Atlanta, Nueva York-JFK y Houston Hobby, hasta el 40% del personal se ausentó en los días más críticos. Estas cifras contrastan con el promedio nacional anterior al cierre, que no superaba el 2%.

La experiencia para los viajeros fue inmediatamente alterada, pues las filas en los controles de seguridad se extendieron fuera de las terminales, llegándose a ver colas en estacionamientos y aceras adyacentes. A pesar del alcance de la situación, algunas grandes terminales como Miami y Boston experimentaron menos problemas, lo que sugiere una distribución desigual del ausentismo y las renuncias.

Riesgo inminente para aeropuertos pequeños

La amenaza del cierre de aeropuertos pequeños se volvió real cuando el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anticipó que varias terminales regionales podrían suspender sus operaciones.

Duffy advirtió: “La próxima semana, cuando el personal no cobre un nuevo pago, la situación actual parecerá un juego de niños. Vamos a ver aeropuertos pequeños cerrados y filas extensas en todo el país”.

La renuncia de 366 agentes y la fatiga laboral llevan al cierre parcial de puntos de control en aeropuertos como Filadelfia y Houston. (REUTERS/Megan Varner)
La renuncia de 366 agentes y la fatiga laboral llevan al cierre parcial de puntos de control en aeropuertos como Filadelfia y Houston. (REUTERS/Megan Varner)

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que, solo desde el inicio del cierre, 366 agentes de seguridad aeroportuaria presentaron su renuncia. La agencia reconoció que el ausentismo y la fatiga entre el personal llevaron a la reducción o cierre parcial de controles de seguridad en aeropuertos como Filadelfia, Nueva York, Atlanta, Houston y Nueva Orleans.

La causa directa de esta crisis fue la falta de acuerdo político respecto al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Las negociaciones entre demócratas y republicanos se estancaron, ya que los primeros exigieron reformas en la supervisión de los agentes de inmigración, mientras que los segundos reclamaron un acuerdo temporal que permitiera pagar a los trabajadores esenciales.

Consecuencias en la conectividad y el turismo

El efecto dominó de la crisis afectó tanto a los pasajeros como a las aerolíneas y a la economía local. Los aeropuertos pequeños, que suelen operar con poco personal y manejan menos vuelos, son los más vulnerables. Una suspensión temporal de sus actividades podría dejar aisladas a comunidades enteras y encarecer los costos de viaje, ya que los pasajeros tendrían que desplazarse a terminales más grandes.

La falta de acuerdo en el Congreso deja sin salario a más de 50.000 agentes de seguridad aeroportuaria en todo el país. (REUTERS/Megan Varner TPX IMAGES OF THE DAY)
La falta de acuerdo en el Congreso deja sin salario a más de 50.000 agentes de seguridad aeroportuaria en todo el país. (REUTERS/Megan Varner TPX IMAGES OF THE DAY)

La Asociación de Viajes de Estados Unidos, principal organismo de turismo nacional, estimó que solo en marzo y abril circularían por el país 171 millones de pasajeros. Una interrupción significativa en los controles de seguridad o el cierre de terminales regionales durante este periodo podría provocar pérdidas millonarias para el sector turístico, afectar la conectividad de ciudades intermedias y generar retrasos en cadena en el sistema nacional.

Las aerolíneas más importantes, como Delta, Southwest y FedEx, enviaron una carta conjunta al Congreso para exigir una solución inmediata. En el texto, los directores advirtieron que la estabilidad y la moral del personal de seguridad aeroportuaria están en riesgo y reclamaron una legislación que proteja a los trabajadores esenciales de futuras crisis presupuestarias.

Respuestas y perspectivas inmediatas

En los aeropuertos más congestionados, la TSA intentó contener la crisis desplegando sus últimos recursos humanos disponibles. Sin embargo, la agencia ya declaró que el equipo de respuesta rápida agotó su capacidad, lo que limita las posibilidades de asistencia a nuevas terminales afectadas.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos alerta sobre el riesgo de pérdidas millonarias en el turismo por cierres o retrasos en terminales regionales. (REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo)
La Asociación de Viajes de Estados Unidos alerta sobre el riesgo de pérdidas millonarias en el turismo por cierres o retrasos en terminales regionales. (REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo)

Mientras tanto, la administración federal y el Congreso mantuvieron negociaciones sin lograr avances concretos. Un funcionario de la Casa Blanca, en conversaciones con la prensa estadounidense de referencia, como The Washington Post o CNN, culpó a la oposición por bloquear acuerdos temporales que hubieran permitido pagar los salarios atrasados. El mismo funcionario advirtió que los mayores eventos del año, como el Mundial y las celebraciones del aniversario de Estados Unidos, podrían verse afectados si la crisis se prolonga.

La situación evolucionó de forma desigual en las terminales. Algunas, como Las Vegas y Los Ángeles, reportaron filas cortas y menos ausencias, mientras que otras, como Houston y Atlanta, se convirtieron en zonas de mayor congestión, con retrasos de más de tres horas y puntos de control clausurados por falta de personal.

El futuro inmediato: perspectivas desconocidas y llamados a la acción

Hasta el momento, la TSA no ha publicado una lista oficial de los aeropuertos que podrían cerrar. No obstante, especialistas en aviación civil consultados por Infobae coinciden en que los pequeños y regionales serían los más afectados. El cierre o reducción de sus operaciones tendría un impacto sistémico: aumentaría el tiempo y el costo de los viajes, perjudicaría la economía local y afectaría la conectividad nacional.

El cierre parcial del gobierno estadounidense amenaza con la suspensión de operaciones en aeropuertos pequeños y regionales. (REUTERS/Megan Varner)
El cierre parcial del gobierno estadounidense amenaza con la suspensión de operaciones en aeropuertos pequeños y regionales. (REUTERS/Megan Varner)

La única certeza es que la resolución del conflicto dependerá de la rapidez con la que el Congreso logre un acuerdo de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional. Mientras tanto, los pasajeros deben prepararse para retrasos inesperados, cambios de itinerario y una experiencia de viaje menos previsible en todo el país.

Temas Relacionados

Estados UnidosAdministración de Seguridad en el TransporteCongreso de Estados UnidosTransporte AéreoCrisis PresupuestariaEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

El modelo Hogwarts llega a las escuelas de Pensilvania: aumentan la asistencia y mejoran la convivencia

La estructura de casas, inspirada en la célebre saga, facilita la integración y reduce los conflictos, motivo por el que será adoptada por más centros educativos

El modelo Hogwarts llega a las escuelas de Pensilvania: aumentan la asistencia y mejoran la convivencia

Un gigante automotriz japonés retira más de 144.000 vehículos de lujo en Estados Unidos por falla en cámara trasera

Modelos premium fabricados entre 2022 y 2026 serán revisados por un defecto en la cámara de reversa que puede elevar el riesgo de colisión. Prevén reparaciones gratuitas

Un gigante automotriz japonés retira más de 144.000 vehículos de lujo en Estados Unidos por falla en cámara trasera

La administración Trump exige a San Jose State excluir a atletas transgénero y amenaza con retirar fondos federales

Una investigación concluyó que la presencia de una deportista trans en el voleibol femenino vulnera el Título IX, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a advertir sobre posibles sanciones financieras si persiste la política actual

La administración Trump exige a San Jose State excluir a atletas transgénero y amenaza con retirar fondos federales

La venta de entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 1 de abril debido al aumento en la demanda

Las solicitudes globales superaron las cifras registradas en ediciones previas y el interés sin precedentes ha llevado a la organización a modificar la mecánica de la venta frente a una demanda histórica

La venta de entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 1 de abril debido al aumento en la demanda

La FIFA exigió que los estadios de la NFL eliminen toda publicidad visible para el Mundial 2026

La máxima entidad futbolística impuso regulaciones estrictas que obligan a los recintos estadounidenses a retirar cualquier referencia comercial, tanto dentro como fuera de sus instalaciones, en cumplimiento del principio de sitio limpio

La FIFA exigió que los estadios de la NFL eliminen toda publicidad visible para el Mundial 2026

TECNO

Google nombró a un nuevo director general en Argentina

Google nombró a un nuevo director general en Argentina

Todas las formas de darle una segunda vida a dispositivos viejos en casa antes de echarlos a la basura

AirPods como traductor en tiempo real: guía paso a paso para activarlo

Nintendo Switch 2: juegos digitales serán más baratos que los físicos

Adiós a los cargadores manuales: Walker S2, el robot humanoide que supervisa su propia batería

ENTRETENIMIENTO

Doja Cat se refugia en la creatividad y la moda ante los desafíos de su carrera: “Aprendí a estar en paz con mi soledad”

Doja Cat se refugia en la creatividad y la moda ante los desafíos de su carrera: “Aprendí a estar en paz con mi soledad”

MrBeast reveló sus planes para un posible reinicio de Naruto y propuso una financiación inédita en la industria del anime

Guardaespaldas habla tras incidente con Chappell Roan y la hijastra de Jorginho: “Asumo toda la responsabilidad”

Mujer acusada de disparar contra la casa de Rihanna se declaró inocente de intento de homicidio

Nicholas Brendon, estrella de ‘Buffy, la cazavampiros’, fue encontrado sin vida por un amigo: nuevos detalles de su muerte salen a la luz

MUNDO

El regalo de un dictador a otro: “Por si acaso”

El regalo de un dictador a otro: “Por si acaso”

Netanyahu habló sobre la muerte de Tangsiri: “Tenía las manos manchadas de sangre”

Quién era Alireza Tangsiri, el estratega iraní del cierre del estrecho de Ormuz abatido por Israel

El Reino Unido evalúa cobrar entrada a turistas extranjeros en museos nacionales para financiar el sector cultural

Pakistán confirmó su mediación en Medio Oriente y dijo que Irán delibera sobre propuesta de Estados Unidos