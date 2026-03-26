Las autoridades federales refuerzan operativos contra camioneros sin dominio del inglés

Controles en carreteras de Florida detectan a numerosos camioneros sin la capacidad de leer señales viales ni comunicarse en inglés durante inspecciones de rutina (Fox News Channel)

Durante una serie de inspecciones recientes en el norte de Florida, autoridades federales retiraron de circulación a camioneros incapaces de leer señales de tránsito o comunicarse en inglés, como parte de un operativo federal para reforzar los controles de seguridad vial.

Según informó la cadena estadounidense Fox News, el endurecimiento de las exigencias responde a la preocupación por el aumento de choques fatales protagonizados por conductores que no cumplen con las regulaciones lingüísticas exigidas para operar vehículos de alto tonelaje.

Hasta la mitad de los conductores no cumplen con los requisitos de idioma en algunos puntos de control

De acuerdo con Fox News, efectivos de la Patrulla de Carreteras de Florida estiman que hasta un 50% de los camioneros inspeccionados en ciertos puestos de pesaje no logra pasar los mínimos requerimientos federales de dominio del inglés establecidos desde hace años. Este porcentaje surge de pruebas en las que algunos conductores no pudieron interpretar señales básicas ni responder interrogatorios sobre normas viales.

El artículo documenta el caso de un camionero que, ante la consulta de un oficial sobre su manejo del inglés, respondió únicamente en español y negó cualquier dominio del idioma. Otro conductor sometido al examen no identificó el significado de una señal de tránsito ni explicó la acción que debía tomar al encontrarla.

Funcionarios federales supervisan la aplicación estricta de los requisitos de idioma para operadores de vehículos de carga pesada en rutas nacionales (Fox News Channel)

Refuerzan controles tras accidentes mortales: antecedentes y consecuencias

La intensificación de la fiscalización no es un hecho aislado; la cadena estadounidense Fox News detalla que el Departamento de Transporte bajo la administración de Donald Trump implementó un refuerzo nacional de las inspecciones luego de múltiples colisiones mortales ocurridas en todo el país, donde participaron conductores que se encontraban en situación migratoria irregular o que habían obtenido la licencia comercial (CDL) de forma irregular, según información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Uno de los casos tuvo lugar en Florida y tuvo consecuencias letales. Según Fox News, Harjinder Singh, inmigrante ilegal de India, recibió una acusación de homicidio vehicular por un choque que ocurrió tras realizar un giro prohibido con un camión articulado en la autopista Florida Turnpike, bloqueando todos los carriles y ocasionando la muerte de tres personas.

Singh, que viajaba con su hermano Harneet Singh —también en situación migratoria irregular—, obtuvo una CDL en California, conforme a las autoridades.

Harjinder Singh, de origen indio, enfrenta cargos por homicidio vehicular tras protagonizar un choque múltiple durante una maniobra prohibida en la autopista Florida Turnpike (Oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie)

En otro incidente, registrado en Oregon, el conductor Rajinder Kumar, también inmigrante irregular de India, perdió el control de su camión, bloqueando ambos carriles de la autopista U.S. 20.

Un vehículo familiar, incapaz de frenar a tiempo, se estrelló contra el camión y murieron los ocupantes William Micah Carter y Jennifer Lynn Lower, según el DHS a Fox News.

Las autoridades acusaron a Kumar de homicidio negligente y conducción temeraria, y confirmaron que había obtenido la CDL en California tras su ingreso ilegal al país.

Rajinder Kumar fue acusado de homicidio negligente luego de bloquear una autopista en Oregón, provocando un accidente fatal con víctimas civiles (Departamento de Seguridad Nacional)

Las autoridades enfatizan el riesgo de conductores sin dominio del inglés

Derek Barrs, administrador federal de la Federal Motor Carrier Safety Administration, explicó a Fox News que la normativa lingüística tiene un objetivo estrictamente preventivo: “Ha sido la ley durante mucho tiempo. Es un tema de seguridad. Si ocurriera un accidente, quiero asegurarme de que el conductor sepa cómo responder —ya sea para disminuir la velocidad ante tráfico detenido o un choque más adelante—”.

Barrs recordó que los conductores de camiones, al circular a velocidades cercanas a 110 km/h, disponen de apenas unos segundos para distinguir señales importantes, lo que convierte la comprensión del idioma en un requisito esencial para evitar tragedias.

El oficial Craig Lents de la Patrulla de Carreteras de Florida detalló a la cadena: “Procuro concentrarme en las señales que deben leer. Si cruzan a esa velocidad, solo pueden ver la señal una fracción de segundo”.

La reciente campaña de control, según lo informado por Fox News, evidencia la prevalencia de conductores que, pese a portar licencias comerciales, carecen de las habilidades básicas para leer las advertencias del camino o comunicarse adecuadamente con las autoridades, una condición que incrementa de manera significativa la probabilidad de siniestros viales con consecuencias fatales.

Expertos en seguridad vial alertan sobre la dificultad de reacción ante emergencias y el aumento del peligro en las rutas cuando los operadores no comprenden las señales ni las instrucciones oficiales (Fox News Channel)

Las detenciones y restricciones por idioma marcan un giro en la política de seguridad vial

La retención de conductores que no logran superar las pruebas de idioma y normas de seguridad se inscribe en una estrategia de prevención más amplia, que incluyó restricciones adicionales para tripulaciones de trenes extranjeras y, de forma destacada, la disposición de la administración Trump que limitó la operación de conductores mexicanos en territorio estadounidense debido a preocupaciones sobre el cumplimiento de requisitos lingüísticos y de formación obligatoria.

El operativo en Florida representa, según Fox News, un caso testigo de cómo el cumplimiento estricto de los requisitos de idioma en el transporte de carga se transformó en el nuevo enfoque para disminuir los riesgos asociados al tránsito de camiones y remolques en las rutas federales de Estados Unidos.