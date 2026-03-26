Estados Unidos

Las autoridades federales refuerzan operativos contra camioneros sin dominio del inglés

Un reciente despliegue oficial en el norte de Florida resultó en la exclusión de operadores de transporte que no lograron acreditar competencias lingüísticas requeridas, una medida impulsada por el incremento de accidentes viales mortales vinculados a deficiencias en la comunicación

Guardar
Un oficial de policía con gorra y uniforme negro conversa con un hombre borroso que sostiene una cartera. Un coche de policía y un camión verde se ven detrás
Controles en carreteras de Florida detectan a numerosos camioneros sin la capacidad de leer señales viales ni comunicarse en inglés durante inspecciones de rutina (Fox News Channel)

Durante una serie de inspecciones recientes en el norte de Florida, autoridades federales retiraron de circulación a camioneros incapaces de leer señales de tránsito o comunicarse en inglés, como parte de un operativo federal para reforzar los controles de seguridad vial.

Según informó la cadena estadounidense Fox News, el endurecimiento de las exigencias responde a la preocupación por el aumento de choques fatales protagonizados por conductores que no cumplen con las regulaciones lingüísticas exigidas para operar vehículos de alto tonelaje.

Hasta la mitad de los conductores no cumplen con los requisitos de idioma en algunos puntos de control

De acuerdo con Fox News, efectivos de la Patrulla de Carreteras de Florida estiman que hasta un 50% de los camioneros inspeccionados en ciertos puestos de pesaje no logra pasar los mínimos requerimientos federales de dominio del inglés establecidos desde hace años. Este porcentaje surge de pruebas en las que algunos conductores no pudieron interpretar señales básicas ni responder interrogatorios sobre normas viales.

El artículo documenta el caso de un camionero que, ante la consulta de un oficial sobre su manejo del inglés, respondió únicamente en español y negó cualquier dominio del idioma. Otro conductor sometido al examen no identificó el significado de una señal de tránsito ni explicó la acción que debía tomar al encontrarla.

Hombre con gafas y chaqueta oscura en coche gesticulando. Mujer a su lado atenta. Pasajero trasero. Chaqueta con parche de Patrulla de Carreteras de Florida
Funcionarios federales supervisan la aplicación estricta de los requisitos de idioma para operadores de vehículos de carga pesada en rutas nacionales (Fox News Channel)

Refuerzan controles tras accidentes mortales: antecedentes y consecuencias

La intensificación de la fiscalización no es un hecho aislado; la cadena estadounidense Fox News detalla que el Departamento de Transporte bajo la administración de Donald Trump implementó un refuerzo nacional de las inspecciones luego de múltiples colisiones mortales ocurridas en todo el país, donde participaron conductores que se encontraban en situación migratoria irregular o que habían obtenido la licencia comercial (CDL) de forma irregular, según información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Uno de los casos tuvo lugar en Florida y tuvo consecuencias letales. Según Fox News, Harjinder Singh, inmigrante ilegal de India, recibió una acusación de homicidio vehicular por un choque que ocurrió tras realizar un giro prohibido con un camión articulado en la autopista Florida Turnpike, bloqueando todos los carriles y ocasionando la muerte de tres personas.

Singh, que viajaba con su hermano Harneet Singh —también en situación migratoria irregular—, obtuvo una CDL en California, conforme a las autoridades.

Bomberos con cascos amarillos trabajan en el sitio de un accidente grave. Un coche destrozado está bajo la parte trasera de un camión grande. Cajas y escombros en el asfalto
Harjinder Singh, de origen indio, enfrenta cargos por homicidio vehicular tras protagonizar un choque múltiple durante una maniobra prohibida en la autopista Florida Turnpike (Oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie)

En otro incidente, registrado en Oregon, el conductor Rajinder Kumar, también inmigrante irregular de India, perdió el control de su camión, bloqueando ambos carriles de la autopista U.S. 20.

Un vehículo familiar, incapaz de frenar a tiempo, se estrelló contra el camión y murieron los ocupantes William Micah Carter y Jennifer Lynn Lower, según el DHS a Fox News.

Las autoridades acusaron a Kumar de homicidio negligente y conducción temeraria, y confirmaron que había obtenido la CDL en California tras su ingreso ilegal al país.

Retrato de un hombre de piel morena, cabello oscuro peinado hacia atrás y barba completa, con una camiseta roja, mirando fijamente a la cámara
Rajinder Kumar fue acusado de homicidio negligente luego de bloquear una autopista en Oregón, provocando un accidente fatal con víctimas civiles (Departamento de Seguridad Nacional)

Las autoridades enfatizan el riesgo de conductores sin dominio del inglés

Derek Barrs, administrador federal de la Federal Motor Carrier Safety Administration, explicó a Fox News que la normativa lingüística tiene un objetivo estrictamente preventivo: “Ha sido la ley durante mucho tiempo. Es un tema de seguridad. Si ocurriera un accidente, quiero asegurarme de que el conductor sepa cómo responder —ya sea para disminuir la velocidad ante tráfico detenido o un choque más adelante—”.

Barrs recordó que los conductores de camiones, al circular a velocidades cercanas a 110 km/h, disponen de apenas unos segundos para distinguir señales importantes, lo que convierte la comprensión del idioma en un requisito esencial para evitar tragedias.

El oficial Craig Lents de la Patrulla de Carreteras de Florida detalló a la cadena: “Procuro concentrarme en las señales que deben leer. Si cruzan a esa velocidad, solo pueden ver la señal una fracción de segundo”.

La reciente campaña de control, según lo informado por Fox News, evidencia la prevalencia de conductores que, pese a portar licencias comerciales, carecen de las habilidades básicas para leer las advertencias del camino o comunicarse adecuadamente con las autoridades, una condición que incrementa de manera significativa la probabilidad de siniestros viales con consecuencias fatales.

Un agente de policía con uniforme oscuro escribe en un portapapeles junto a la cabina de un camión amarillo en el arcén de una carretera soleada
Expertos en seguridad vial alertan sobre la dificultad de reacción ante emergencias y el aumento del peligro en las rutas cuando los operadores no comprenden las señales ni las instrucciones oficiales (Fox News Channel)

Las detenciones y restricciones por idioma marcan un giro en la política de seguridad vial

La retención de conductores que no logran superar las pruebas de idioma y normas de seguridad se inscribe en una estrategia de prevención más amplia, que incluyó restricciones adicionales para tripulaciones de trenes extranjeras y, de forma destacada, la disposición de la administración Trump que limitó la operación de conductores mexicanos en territorio estadounidense debido a preocupaciones sobre el cumplimiento de requisitos lingüísticos y de formación obligatoria.

El operativo en Florida representa, según Fox News, un caso testigo de cómo el cumplimiento estricto de los requisitos de idioma en el transporte de carga se transformó en el nuevo enfoque para disminuir los riesgos asociados al tránsito de camiones y remolques en las rutas federales de Estados Unidos.

Temas Relacionados

FloridaSeguridadAccidentesCamionesCamionerosTransporte De CargaIdiomaInglésDetencionesEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

El modelo Hogwarts llega a las escuelas de Pensilvania: aumentan la asistencia y mejoran la convivencia

La estructura de casas, inspirada en la célebre saga, facilita la integración y reduce los conflictos, motivo por el que será adoptada por más centros educativos

El modelo Hogwarts llega a las escuelas de Pensilvania: aumentan la asistencia y mejoran la convivencia

Un gigante automotriz japonés retira más de 144.000 vehículos de lujo en Estados Unidos por falla en cámara trasera

Modelos premium fabricados entre 2022 y 2026 serán revisados por un defecto en la cámara de reversa que puede elevar el riesgo de colisión. Prevén reparaciones gratuitas

Un gigante automotriz japonés retira más de 144.000 vehículos de lujo en Estados Unidos por falla en cámara trasera

La administración Trump exige a San Jose State excluir a atletas transgénero y amenaza con retirar fondos federales

Una investigación concluyó que la presencia de una deportista trans en el voleibol femenino vulnera el Título IX, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a advertir sobre posibles sanciones financieras si persiste la política actual

La administración Trump exige a San Jose State excluir a atletas transgénero y amenaza con retirar fondos federales

La venta de entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 1 de abril debido al aumento en la demanda

Las solicitudes globales superaron las cifras registradas en ediciones previas y el interés sin precedentes ha llevado a la organización a modificar la mecánica de la venta frente a una demanda histórica

La venta de entradas para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el 1 de abril debido al aumento en la demanda

La FIFA exigió que los estadios de la NFL eliminen toda publicidad visible para el Mundial 2026

La máxima entidad futbolística impuso regulaciones estrictas que obligan a los recintos estadounidenses a retirar cualquier referencia comercial, tanto dentro como fuera de sus instalaciones, en cumplimiento del principio de sitio limpio

La FIFA exigió que los estadios de la NFL eliminen toda publicidad visible para el Mundial 2026

TECNO

AirPods como traductor en tiempo real: guía paso a paso para activarlo

AirPods como traductor en tiempo real: guía paso a paso para activarlo

Nintendo Switch 2: juegos digitales serán más baratos que los físicos

Adiós a los cargadores manuales: Walker S2, el robot humanoide que supervisa su propia batería

Sam Altman predice que la IA traerá nuevas amenazas biológicas y cambios en la economía global

De la ficción a la realidad: así juega World of Warcraft un paciente de Neuralink usando solo su mente

ENTRETENIMIENTO

Doja Cat se refugia en la creatividad y la moda ante los desafíos de su carrera: “Aprendí a estar en paz con mi soledad”

Doja Cat se refugia en la creatividad y la moda ante los desafíos de su carrera: “Aprendí a estar en paz con mi soledad”

MrBeast reveló sus planes para un posible reinicio de Naruto y propuso una financiación inédita en la industria del anime

Guardaespaldas habla tras incidente con Chappell Roan y la hijastra de Jorginho: “Asumo toda la responsabilidad”

Mujer acusada de disparar contra la casa de Rihanna se declaró inocente de intento de homicidio

Nicholas Brendon, estrella de ‘Buffy, la cazavampiros’, fue encontrado sin vida por un amigo: nuevos detalles de su muerte salen a la luz

MUNDO

El regalo de un dictador a otro: “Por si acaso”

El regalo de un dictador a otro: “Por si acaso”

Netanyahu habló sobre la muerte de Tangsiri: “Tenía las manos manchadas de sangre”

Quién era Alireza Tangsiri, el estratega iraní del cierre del estrecho de Ormuz abatido por Israel

El Reino Unido evalúa cobrar entrada a turistas extranjeros en museos nacionales para financiar el sector cultural

Pakistán confirmó su mediación en Medio Oriente y dijo que Irán delibera sobre propuesta de Estados Unidos