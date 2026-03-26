Este estado endurece reglas y exigirá estatus legal para acceder a licencias profesionales desde mayo

La Comisión de Licencias y Regulación de Texas exige prueba de estatus migratorio legal para obtener o renovar licencias profesionales a partir del 1 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Licencias y Regulación de Texas aprobó el 24 de marzo una regla que establece la obligación de demostrar estatus migratorio legal para quienes soliciten o renueven licencias profesionales en el estado. Esta disposición afecta a miles de trabajadores en sectores como barbería, plomería, nutrición y entrenamiento deportivo, y entrará en vigor el 1 de mayo. Según información confirmada por el medio estadounidense The Texas Tribune y por Newsweek, el objetivo de la medida es reforzar los controles sobre la elegibilidad de los solicitantes y adecuar los procesos estatales a la legislación federal.

De acuerdo con el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR), la nueva norma responde a la interpretación de la ley federal Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act de 1996, que prohíbe conceder ciertos beneficios públicos a personas sin documentación migratoria válida. La portavoz del TDLR, Caroline M. Espinosa, explicó que la revisión busca uniformar y fortalecer los procedimientos de verificación de licencias en todos los programas administrados por la entidad. Newsweek y The Texas Tribune informaron que la decisión fue tomada en una votación unánime durante la sesión de la comisión.

En Texas viven aproximadamente 1.700.000 inmigrantes sin autorización laboral, según estimaciones citadas por Newsweek. El TDLR supervisa alrededor de cuarenta profesiones y emite más de 700.000 licencias al año. La nueva política modifica los requisitos de acceso a estos permisos laborales, impactando a sectores donde la presencia de trabajadores migrantes es alta. La medida cuenta con respaldo del gobernador Greg Abbott, cuyo portavoz declaró a Newsweek que “Texas no recompensará la inmigración ilegal otorgando licencias profesionales a quienes estén aquí contraviniendo la ley”.

¿Quiénes deben presentar prueba de estatus migratorio legal en Texas?

La regla abarca a todos los solicitantes y titulares de licencias profesionales bajo regulación del TDLR, entidad que supervisa industrias como la barbería, plomería, deportes, nutrición, entrenamiento físico, criadores de animales y evaluadores de impuestos inmobiliarios. Según detalla el portal oficial del TDLR, el requisito se aplicará tanto para nuevas solicitudes como para renovaciones de permisos existentes.

La documentación aceptada para acreditar la presencia legal incluye la tarjeta de residencia permanente (green card), visas de inmigrante, permisos de trabajo vigentes y documentos de refugiado. El TDLR aclara que la ciudadanía estadounidense no será un requisito, pero sí la presentación de documentos que comprueben autorización para residir y trabajar en el país. De acuerdo con The Texas Tribune, menos del 2% de las licencias emitidas por la agencia carecen de un número de Seguridad Social vinculado.

La nueva regla migratoria impacta a más de cuarenta profesiones y modifica los requisitos de acceso a permisos laborales en sectores como barbería, plomería y entrenamiento deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué profesiones y sectores están impactados por la medida?

El Departamento de Licencias y Regulación de Texas regula aproximadamente 700.000 licencias al año en más de cuarenta sectores económicos. Entre los oficios y profesiones afectados por la nueva regla se incluyen:

Barberos y cosmetólogos

Plomeros y electricistas

Entrenadores personales y dietistas

Inspectores de propiedades y tasadores de impuestos

Criadores de animales y entrenadores deportivos

La norma también abarca a profesionales de la construcción, la hostelería y el sector de servicios, donde la presencia de trabajadores inmigrantes es alta. Según Newsweek, la decisión podría limitar el acceso al empleo formal en estos campos para personas sin documentación migratoria válida.

¿Por qué Texas exige prueba de estatus migratorio para licencias profesionales?

La justificación principal de la medida es la alineación con la legislación federal, en particular la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act de 1996, que prohíbe otorgar ciertos beneficios públicos a personas sin presencia legal en el país. El TDLR argumenta que la nueva regla permitirá unificar criterios y fortalecer la capacidad de la agencia para prevenir el fraude, la explotación laboral y la trata de personas.

La portavoz del TDLR, Caroline M. Espinosa, afirmó a The Texas Tribune que la revisión “asegura prácticas consistentes y seguras en todos los programas y fortalece la capacidad de identificar y disuadir el fraude, la explotación laboral y la trata de personas”. La comisión precisó que la medida fue sometida a consulta pública, recibiendo 450 comentarios, de los cuales solo veintiocho apoyaron el cambio.

¿Qué documentos se aceptan como prueba de presencia legal?

El TDLR publicó una guía con los documentos aceptados para acreditar la presencia legal, entre los que figuran:

Tarjeta de residencia permanente (Green Card)

Permiso de trabajo vigente

Visa de inmigrante

Documentos de refugiado

La agencia estatal revisará estos documentos al momento de cada solicitud o renovación. Según información de The Texas Tribune, la ausencia de documentación válida resultará en la denegación o cancelación de la licencia profesional. No se exige la ciudadanía estadounidense, aunque sí la acreditación de permiso legal para trabajar.

El TDLR supervisa alrededor de 700.000 licencias anuales y regula la elegibilidad de trabajadores en industrias con alta presencia de inmigrantes en Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes y contexto explican la decisión?

La nueva regla estatal surge en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias a nivel nacional. En febrero de 2025, el expresidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó a las agencias federales a reforzar los controles sobre la elegibilidad de trabajadores y beneficiarios de programas públicos. Texas, bajo la administración del gobernador Greg Abbott, ha impulsado medidas para restringir el acceso a beneficios y servicios públicos a personas sin estatus migratorio.

Según datos recogidos por Newsweek, Texas alberga una de las mayores poblaciones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, con un estimado de 1.700.000 personas en esa condición. La nueva política de licencias profesionales se suma a otras restricciones vigentes en el estado, como la negativa a otorgar licencias de conducir a personas sin documentación.

¿Qué dicen las autoridades y las instituciones?

El portavoz del gobernador de Texas, Andrew Mahaleris, declaró a Newsweek: “Por demasiado tiempo, los beneficios a indocumentados han servido de imán para atraer migrantes a ingresar ilegalmente a Estados Unidos”. Añadió que la medida “protege la integridad del sistema de licencias, cumple con la ley federal y asegura que los empleos vayan a texanos con derecho a trabajar”.

Por el contrario, la senadora estatal Sarah Eckhardt, representante del Partido Demócrata, advirtió en un comentario remitido a la comisión que “Texas no puede permitirse perder profesionales calificados en empleos de alta demanda”. Según citó The Texas Tribune, la legisladora considera que el impacto de la norma será más amplio del estimado por el TDLR.

¿Cómo impactará la nueva regla a los trabajadores y a la economía de Texas?

Expertos y organizaciones laborales han señalado que la medida podría reducir el número de trabajadores disponibles en sectores esenciales, lo que incrementaría la presión sobre la economía estatal y la provisión de servicios básicos. Según cifras del propio TDLR, el sector regulado por el organismo emplea a decenas de miles de personas, muchas de las cuales pertenecen a comunidades inmigrantes.

La decisión de la Comisión de Licencias y Regulación de Texas se inscribe en una tendencia nacional de reforzar los controles sobre la fuerza laboral y el acceso a servicios públicos. El TDLR anunció que monitoreará la implementación de la regla y sus efectos sobre el mercado laboral y la economía estatal.

La normativa texana responde a la ley federal de 1996, que prohíbe conceder beneficios públicos a personas sin documentación migratoria válida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los solicitantes y qué se espera para los próximos meses?

Desde el 1 de mayo, quienes busquen licencias profesionales en Texas deberán presentar prueba de estatus migratorio legal en cada trámite ante el TDLR. La agencia recomienda revisar la guía publicada en su sitio web y preparar la documentación antes de iniciar el proceso. El organismo estatal evaluará la eficacia de la norma y su impacto en el acceso al empleo y la formalidad laboral en Texas.

La regla podría servir de modelo para otros estados que consideran políticas similares, en un contexto donde la inmigración y el acceso a servicios públicos continúan en el centro del debate político estadounidense. El seguimiento de la medida y los futuros ajustes dependerán de la evolución de la situación migratoria y del mercado laboral texano.