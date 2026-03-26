El modelo Hogwarts llega a las escuelas de Pensilvania: aumentan la asistencia y mejoran la convivencia

Un grupo de jóvenes participa en una actividad de apilamiento de vasos en un escenario decorado con cortinas y estrellas. (Jillian Forstadt / 90.5 WESA)

La escuela secundaria Sterrett 6-8 de Pittsburgh implementó este año un modelo organizativo basado en casas, inspirado en la saga de Hogwarts, cuyo objetivo principal es fortalecer la comunidad y la pertenencia estudiantil. Según datos compartidos por la radio pública local WESA, la iniciativa ya registró mejoras concretas: en febrero, la asistencia aumentó en tres puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, y las suspensiones descendieron en un 32%.

El programa, piloto este año en Sterrett, se extenderá a otras 13 escuelas intermedias del distrito a partir del próximo ciclo lectivo. Esta transformación coincide con el desarrollo del Plan Future-Ready del distrito, que prevé reconfigurar los centros educativos y trasladar estudiantes; en este contexto, Sterrett podría duplicar su matrícula al recibir alumnos de la vecina Westinghouse 6-12, programada para convertirse en escuela secundaria tradicional.

La directora MiChele Holly explicó a WESA que el plan piloto se diseñó para anticipar estos cambios y consolidar una cultura escolar inclusiva antes de cualquier expansión.

Las casas: símbolos, valores y pertenencia colectiva en Sterrett

El modelo de casas en Sterrett no replica los nombres de la ficción: cada casa se define a partir de valores que el cuerpo docente busca promover. Por ejemplo, Esperanza, una de las casas centrales, tiene como emblema al fénix y prioriza la resiliencia y el liderazgo positivo.

Los estudiantes de todos los cursos se agrupan en equipos que participan en actividades de formación, prácticas de resolución de conflictos y competencias colectivas bajo el esquema de casas.

El sistema de casas en Sterrett aumentó la asistencia en tres puntos y redujo las suspensiones un 32 %, según WESA. (Jillian Forstadt / 90.5 WESA)

Annalee Frye, estudiante de octavo grado y líder de Esperanza, contó a WESA: “Nos mostró nuestro liderazgo y nos enseñó a apoyar a los demás, incluso cuando perdemos”. Según Frye, sus compañeros son ahora más pacientes y menos propensos a las interrupciones: “Como los fénix, renacemos. Si hay un problema, quizás caigamos, pero sabemos que nos levantaremos”.

El nombramiento de líderes estudiantiles en cada grupo contribuyó a la aceptación del sistema. Maurice Murray, alumno de séptimo grado, reconoció a WESA: “Me llamaron buen chico y pensé: ‘Está bien, lo haré’”.

Al asumir el liderazgo de Tikanni, la casa enfocada en la comunidad, destacó que su confianza al hablar en público creció y que mejoraron los vínculos con compañeros y profesores.

El impacto también alcanza al personal escolar. Al inicio de clases, se realizó una ceremonia de asignación de casas con la participación de maestros, empleados de cocina y personal de seguridad. La directora Holly permanece neutral en los eventos competitivos, usando una camiseta arcoíris con los colores de todas las casas.

Un largo pasillo de un edificio está decorado con estandartes verdes y blancos de "Isibindi House of Courage" en los casilleros y la palabra "Friendship" pintada en la pared superior. (Jillian Forstadt / 90.5 WESA)

Briana Weatherspoon, profesora de ciencias, subrayó a WESA: “Buscamos que tanto maestros como estudiantes se sientan parte del sistema, que lo construyan y lo perciban como propio”. Weatherspoon integró el equipo que visitó la escuela pionera Ron Clark Academy de Atlanta para adaptar la experiencia al contexto de Sterrett, creando símbolos y lemas propios.

Expansión regional y resultados medidos

Varias instituciones de Pensilvania occidental avanzan en esta dirección para enfrentar problemas de rendimiento y asistencia. El Distrito Escolar de la Ciudad de Duquesne informó, de acuerdo con datos citados por WESA, una reducción del 74% en incidentes disciplinarios tras el primer año de aplicación en séptimo y octavo grado.

La iniciativa, respaldada por la institución financiera Huntington Bank y la red educativa Remake Learning, se expandirá a los cursos de quinto y sexto grado en el próximo ciclo lectivo.

El programa en Pittsburgh cuenta con el soporte de la organización educativa sin fines de lucro Consortium for Public Education. En los últimos dos años, el Consorcio convocó a más de 200 docentes de la región a compartir prácticas en la implementación del sistema de casas.

Un instructor dirige a un grupo de niños y adultos en una dinámica de equipo dentro de un gimnasio escolar; promueve la colaboración y el movimiento coordinado en un ambiente de aprendizaje activo. (Jillian Forstadt / 90.5 WESA)

Jackie Foor, representante de la organización, indicó a WESA: “La ventaja principal de este modelo radica en ofrecer una estructura concreta para construir relaciones sólidas entre docentes y estudiantes, lo que se traduce en mejoras medibles en lectura, matemáticas y participación”.

Uno de los objetivos próximos consiste en consolidar un esquema regional común de casas que facilite la integración de alumnos en situación de traslado frecuente —por ejemplo, quienes experimentan episodios de falta de vivienda—. Holly, la directora de Sterrett, afirmó que la dinámica prepara a los estudiantes para afrontar cambios importantes, incluidos los derivados del plan de reestructuración escolar.

Un sistema diseñado para permanecer más allá de las reformas

El plan Future-Ready para reorganizar la estructura escolar no comenzará hasta después del ciclo lectivo 2026-2027.

Melissa Pearlman, asistente de superintendencia de liderazgo instruccional, aseguró a WESA el compromiso del distrito de extender el sistema de casas a todos los centros intermedios, independientemente del formato final de los edificios: “Por eso comprometimos que todas las escuelas intermedias iniciarán el proceso de casas, estén en fase inicial o en plena ejecución, como aquí en Sterrett, el próximo año”.

El sistema contempla reuniones periódicas para abordar la gestión de conflictos y la autorregulación emocional; allí, según Holly, los estudiantes encuentran adultos de confianza en su casa para canalizar situaciones difíciles. En palabras de la directora: “Esto es la secundaria. Si cambiaras de casa cada vez que tienes un conflicto, estarías cambiando todos los días”.

La experiencia de Sterrett demuestra que la adopción estructurada de un modelo colectivo de pertenencia modificó el clima escolar y los resultados conductuales en menos de un año, con indicadores concretos de mejora y el apoyo efectivo de los equipos docentes involucrados.