El hijo de seis años de un legislador de Alabama le disparó accidentalmente a su hermano adolescente en la casa familiar, según informó la policía

Un niño de 6 años, hijo del legislador Ernie Yarbrough, disparó accidentalmente a su hermano adolescente con un rifle AR en su casa de Alabama (Crédito: Ernie Yarbrough/Instagram)

Un disparo accidental ocurrido en la vivienda de un legislador estatal de Alabama ha puesto el foco sobre la seguridad en el manejo de armas en el entorno doméstico. Según informó la policía, el hijo de seis años del representante estatal Ernie Yarbrough disparó de manera accidental a su hermano adolescente dentro de la casa familiar ubicada en el condado de Lawrence, Alabama. El hecho, que involucró un rifle tipo AR de calibre .556, ha generado diversas reacciones en la opinión pública, especialmente por la notoriedad del padre, quien se ha manifestado públicamente a favor de los derechos de portación de armas. Ocurrió en un contexto cotidiano, mientras la familia se encontraba en su hogar, lo que ha intensificado el debate sobre el acceso a armas de fuego por parte de menores.

El incidente se registró el sábado 21 de marzo, cuando el niño de seis años logró acceder al arma en una habitación de la casa. Según relatos recabados por distintos medios, el menor disparó el rifle y la bala impactó en el hombro de su hermano mayor, un adolescente de 13 años. La rápida intervención de los adultos presentes permitió que el herido recibiera atención médica sin demoras.

El adolescente lesionado sufrió una herida considerada leve, que no puso en riesgo su vida. Fue trasladado a un hospital en Birmingham, donde los médicos constataron que la lesión era superficial. Tras ser atendido por el equipo de urgencias, el joven pudo regresar a su domicilio para continuar la recuperación. En un mensaje de texto enviado a un medio local, Yarbrough dio parte de la evolución favorable de su hijo, mencionando que la recuperación ha sido rápida y que la herida no tuvo mayores complicaciones. El propio legislador aseguró que, incluso, esa misma noche el adolescente había jugado baloncesto junto a él, lo que refleja la rápida mejoría del joven tras el incidente.

El bloque de respuesta directa a la pregunta central del hecho puede resumirse así: Un niño de seis años, hijo del legislador estatal Ernie Yarbrough, disparó accidentalmente a su hermano de 13 años con un rifle tipo AR en la casa familiar del condado de Lawrence, Alabama. El adolescente solo sufrió una herida leve en el hombro y se recupera satisfactoriamente en su hogar, después de recibir atención médica.

La familia Yarbrough, incluidos padres y hermanos, se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el disparo accidental con arma de fuego (Ernie Yarbrough/Instagram)

La investigación del suceso está en manos de la Fiscalía del Condado de Lawrence, que ha iniciado una revisión exhaustiva de las circunstancias en las que el menor obtuvo acceso al arma. La Oficina del Sheriff del Condado de Lawrence ha calificado el disparo como accidental, según declaraciones del subjefe Brian Covington recogidas por WAFF. Dado que el incidente involucra a menores, la oficina del sheriff informó a las autoridades competentes del Departamento de Recursos Humanos de Alabama para el seguimiento correspondiente, como establece el protocolo en este tipo de casos.

Hasta el momento, no se ha determinado si los padres, Ernie Yarbrough y su esposa, enfrentarán cargos por el hecho. La fiscalía continúa recabando pruebas y testimonios para esclarecer las posibles responsabilidades legales en el acceso del menor al arma de fuego. La revista PEOPLE y otros medios locales han intentado obtener declaraciones tanto de Yarbrough como de la Oficina del Sheriff, sin que hasta ahora se hayan emitido nuevos comentarios públicos.

El contexto familiar en el momento del disparo es relevante para comprender la dinámica del incidente. Tanto el legislador, su esposa como los otros dos hijos del matrimonio estaban presentes en la vivienda cuando se produjo el disparo accidental. Sin embargo, no se ha confirmado si los otros hermanos presenciaron directamente el suceso, ya que las autoridades solo han indicado que toda la familia se hallaba en la casa. La presencia de varios niños y adultos en el hogar subraya la importancia de los protocolos de seguridad en el almacenamiento y manejo de armas, especialmente en familias con menores.

La figura del representante estatal Ernie Yarbrough ha cobrado relevancia por su postura en torno al derecho a portar armas. Elegido miembro de la Cámara de Representantes de Alabama en 2022, Yarbrough ha sido un defensor activo de la portación de armas y ha impulsado iniciativas legislativas en ese sentido. En 2023, patrocinó un proyecto de ley conocido como «Ley contra la incautación de armas por alerta roja», cuyo objetivo era impedir la aplicación de normativas que permitan restringir preventivamente el acceso legal a armas a quienes pudieran representar un peligro.

El proyecto de ley propuesto por Yarbrough buscaba prohibir las llamadas leyes de “alerta roja” en Alabama, impidiendo que las autoridades pudieran aplicar órdenes de protección por riesgo extremo. Estas leyes permiten retirar temporalmente armas de fuego a personas consideradas un riesgo para sí mismas o para terceros. La iniciativa, no obstante, no logró ser aprobada ni en 2023 ni en 2025, lo que refleja la complejidad del debate sobre el control de armas en el estado.

La investigación sobre el incidente doméstico continúa abierta y la atención pública sigue centrada en la evolución del caso y en las eventuales consecuencias legales para la familia Yarbrough.