Al menos 10 personas fueron hospitalizadas en California y Nevada por un brote de listeria

FDA recomienda desinfectar superficies en contacto con alimentos contaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos diez personas han sido hospitalizadas en California y Nevada debido a un brote de listeria relacionado con alimentos listos para consumir, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Este brote, que está siendo investigado en conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Además ha llevado al retiro voluntario de más de 80 productos alimenticios producidos por la empresa Fresh & Ready Foods LLC, con sede en San Fernando, California.

Los productos afectados y su distribución en diferentes estados

Más de 80 productos de Fresh & Ready Foods retirados del mercado. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

De acuerdo con la FDA, los productos afectados incluyen cajas de refrigerios, sándwiches y pastas, distribuidos bajo las marcas Fresh & Ready Foods, City Point Market, Fresh Food to Go y Fresh Take Crave Away.

Estos alimentos, con fechas de caducidad entre el 22 de abril y el 19 de mayo, fueron distribuidos en Arizona, California, Nevada y Washington, llegando a hospitales, hoteles, oficinas corporativas, tiendas de conveniencia, aeropuertos y aerolíneas.

La investigación sobre este brote comenzó en 2024, pero en ese momento no se contaba con pruebas suficientes para identificar su origen, según detalló la FDA.

La investigación fue reabierta tras una inspección de rutina

Sin embargo, en abril de 2025, la investigación fue reabierta después de que se detectara listeria en muestras ambientales recolectadas durante una inspección de rutina en las instalaciones de Fresh & Ready Foods LLC.

Utilizando técnicas de secuenciación del genoma completo, las autoridades lograron vincular la cepa de listeria encontrada en la planta con el brote que ha causado las hospitalizaciones.

En respuesta a esta situación, Fresh & Ready Foods emitió un comunicado en el que aseguró haber tomado medidas correctivas inmediatas, incluyendo el retiro de equipos, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y cumplir con las normativas de la FDA. De las diez personas afectadas, ocho fueron hospitalizadas en California y dos en Nevada.

Síntomas de listeriosis en grupos vulnerables y las recomendaciones

La listeriosis puede causar náuseas y fiebre, afectando principalmente a grupos vulnerables como embarazadas y ancianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La listeriosis, enfermedad causada por la bacteria listeria, puede presentar síntomas como fiebre, náuseas, dolores musculares, vómitos y diarrea. Según la FDA, los síntomas suelen manifestarse dentro de las dos semanas posteriores al consumo de alimentos contaminados, aunque en algunos casos pueden aparecer hasta diez semanas después.

Los grupos de mayor riesgo incluyen mujeres embarazadas, recién nacidos, personas mayores de 65 años y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados.

La FDA ha recomendado a los consumidores y minoristas que hayan adquirido o recibido los productos retirados que limpien y desinfecten cualquier superficie que haya estado en contacto con estos alimentos, ya que la listeria puede propagarse fácilmente a otros alimentos y superficies.

Además, se insta a las personas en los grupos de riesgo a buscar atención médica si presentan síntomas relacionados con la infección.

Este brote subraya la importancia de las inspecciones regulares y el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por alimentos. Según informó NBC News, las autoridades continúan monitoreando la situación mientras se implementan medidas para evitar nuevos casos.

Otro retiro causado por alérgenos en sándwiches mal etiquetados

FDA clasifica productos retirados como riesgo “Clase I” por peligro potencial de anafilaxia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una inspección de la FDA desencadenó el retiro de casi 12.000 sándwiches de ensalada de pollo, un producto preenvasado distribuido por Cromer Food Services en Carolina del Sur. Según el organismo regulador, una omisión en el etiquetado puso en riesgo a los consumidores alérgicos, al no declarar la presencia de leche como ingrediente.

Este error llevó a que el retiro fuera clasificado como de “Clase I”, una categoría que indica el nivel más alto de riesgo. Esto se debe al peligro potencial de reacciones agudas, incluidas anafilaxias, frente al consumo inadvertido de este alérgeno. La Administración de Alimentos y Medicamentos subrayó la gravedad de esta situación en su evaluación, destacando que puede comprometer seriamente la salud de personas sensibles.

De acuerdo con un reporte de Newsweek, más de 11.000 unidades han sido retiradas preventivamente del mercado. Este esfuerzo busca minimizar el impacto de un etiquetado incorrecto, que constituye una amenaza crítica para quienes padecen alergias alimentarias.

La alerta fue emitida oficialmente el 27 de marzo, pocos días después de que las inspecciones revelaran esta irregularidad.