Michelle Obama reveló su estrategia de crianza: cómo enseñó a sus hijas a resolver conflictos por sí solas

La exprimera dama evitó mediar entre sus hijas para que desarrollaran habilidades de convivencia por sí mismas. (AFP/Jewel Samad)

La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, compartió su perspectiva sobre la crianza de sus hijas, Malia y Sasha, basada en la autonomía, la responsabilidad emocional y la resolución pacífica de conflictos.

Durante el episodio del 30 de abril de su pódcast IMO, que conduce junto a su hermano Craig Robinson, explicó por qué decidió mantenerse al margen en las disputas entre las niñas y cómo esa estrategia favoreció su desarrollo emocional.

“No mediaba entre ellas”, afirmó Obama, de 61 años. “Les decía: ‘Las amo a las dos, y si no sé quién fue la responsable, no me pidan que intervenga’”. Según relató en IMO, su método no implicaba ignorar los problemas, sino evitar la intervención directa para que las hijas aprendieran a resolverlos por sí solas.

“No quiero jugar a los favoritismos. No estoy segura de quién dice la verdad. Así que, si tengo que involucrarme… se apaga todo: juego, computadoras, puertas cerradas. Se acabó”.

Estudios citados por Harvard Business Review vinculan la resolución de conflictos infantil con el éxito en liderazgo adulto. (AP/Pablo Martinez Monsivais)

Obama detalló que esta estrategia creaba un incentivo claro para que Malia y Sasha resolvieran sus diferencias sin recurrir a una figura de autoridad. “Al final, ellas lo resolvían porque querían seguir jugando”, añadió.

Un enfoque que fortalece la autonomía

Este método se alinea con principios respaldados por especialistas en desarrollo infantil. De acuerdo con el Child Mind Institute, enseñar a los niños a resolver conflictos desde una edad temprana fortalece su capacidad para comunicarse, regular sus emociones y mantener vínculos saludables en la adolescencia y la adultez.

Además, la conexión entre estas habilidades y el desempeño profesional también ha sido documentada. Según un artículo publicado por Harvard Business Review el 21 de octubre, los adultos que ocupan puestos de liderazgo suelen destacar en resolución de conflictos. Cuando estas competencias se desarrollan desde la infancia, brindan ventajas en entornos laborales y sociales.

Obama aplicó una crianza sin favoritismos ni juicios, para fomentar la autonomía emocional. (The White House)

Consejos de expertos para padres

En consonancia con este enfoque, la psicóloga de la Universidad de Stanford Carolina Fleck compartió en entrevista con CNBC Make It, cinco recomendaciones para padres interesados en fomentar la resolución autónoma de conflictos.

Conversar en calma después del conflicto, validando las emociones de los hijos y explorando el origen del problema.

Permitir que los niños lideren el diálogo y expresen libremente sus emociones.

Escuchar activamente, con una actitud receptiva.

Asumir responsabilidad por errores cometidos durante la discusión.

Compartir el propio punto de vista como parte del proceso de entendimiento, no como una verdad absoluta.

Fleck subrayó la importancia del entorno emocional para que estas conversaciones sean productivas: “Las charlas de análisis deben ser suaves y ocurrir después de que todos se hayan calmado. En mi experiencia, fortale de sábanas y habitaciones oscuras con mantas cálidas crean el ambiente perfecto”.

Los chicos imitan lo que ven. Si crecen en un entorno de discusiones, tenderán a repetir ese patrón. (Todd Heisler/The New York Times)

El aprendizaje por observación

Michelle Obama también destacó que los niños aprenden observando a sus padres. “Creo que los padres tienen que observar qué cimientos están estableciendo. Los niños no se pelean todo el tiempo sin razón. La pregunta tiene que ser: ¿Qué tono estás marcando en el hogar?”, señaló.

Esta reflexión coincide con enfoques actuales en educación emocional, que enfatizan la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La conducta adulta sirve como modelo para los hijos, y la consistencia entre discurso y comportamiento resulta fundamental para un aprendizaje efectivo.

Durante su tiempo en la Casa Blanca, Michelle y Barack Obama fueron reconocidos por mantener una estructura familiar estable a pesar del constante escrutinio. Las decisiones sobre privacidad y crianza de sus hijas han generado interés a lo largo de los años.