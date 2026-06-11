“Ahora quiero que te quiten todo”: el reclamo del hermano de Austin Metcalf al asesino de su gemelo

La historia de los gemelos Metcalf quedó atravesada por la tragedia tras el asesinato de Austin en un evento escolar (Jeff Metcalf/Facebook)

El juicio por el asesinato de Austin Metcalf concluyó con una condena de 35 años de prisión para Karmelo Anthony, tras un proceso que expuso el dolor de una familia y el debate sobre la justicia juvenil en Texas.

La frase de Hunter Metcalf —“Eventualmente tu nombre será olvidado”— dirigida al condenado, marcó el final de una audiencia cargada de tensión, según New York Post.

PUBLICIDAD

El juicio unió los destinos de Karmelo Anthony y Austin Metcalf, dos jóvenes vinculados por un hecho de violencia inesperado (Frisco Police Department/Meghan Prall Metcalf/Facebook)

El crimen durante una competencia escolar

Austin Metcalf, de 17 años, era atleta y estudiante de secundaria en Frisco, Texas. El 2 de abril de 2025, fue apuñalado en las gradas por Karmelo Anthony, también de 17 años, durante una competencia de atletismo. Ninguno de los jóvenes se conocía previamente.

El hecho ocurrió en un ambiente escolar que, según NBC News, generó conmoción en la comunidad local y atrajo atención nacional por la brutalidad del episodio y la juventud de los involucrados.

PUBLICIDAD

La investigación y el contexto del ataque incluyeron versiones contrapuestas. La defensa sostuvo que Anthony fue abordado por miembros del equipo rival mientras estaba sentado bajo una carpa y que la situación escaló hasta el desenlace fatal. El jurado, sin embargo, rechazó el argumento de defensa propia, considerando las pruebas presentadas en el juicio, afirmó CNN.

La muerte de un estudiante durante una competencia deportiva puso en foco la seguridad en las escuelas de Texas (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

Un juicio breve y la voz de la familia Metcalf

El proceso judicial se desarrolló en el tribunal del Condado de Collin, en la ciudad de McKinney. La deliberación del jurado tomó menos de tres horas y concluyó con la declaración de culpabilidad de Karmelo Anthony por asesinato en primer grado.

PUBLICIDAD

La sentencia, dictada el 9 de junio de 2026, fijó una pena de 35 años de prisión, una condena que, en el estado de Texas, podría haber alcanzado hasta 99 años, de acuerdo con NBC News.

Durante la fase de declaraciones de impacto, la familia de Austin Metcalf expuso su dolor ante el tribunal. El hermano gemelo de la víctima, se dirigió directamente a Anthony: “Te llevaste a un hijo, un hermano, un amigo y a mi mejor amigo de este mundo... Ahora quiero que te quiten todo”.

PUBLICIDAD

El tribunal del condado de Collin fue escenario de un proceso que atrajo atención más allá de la comunidad local (FOX 4 Dallas-Fort Worth)

New York Post destacó que la declaración incluyó la frase: “Eventualmente tu nombre será olvidado, pero la memoria de mi hermano vivirá”.

El padre, Jeff Metcalf, también tomó la palabra y exigió al acusado que levantara la mirada: “¡Nos robaron!... Fallaste a tus padres, a ti mismo y a la sociedad. No perteneces a esta comunidad. Vas a ir a prisión. Te perdoné el día que ocurrió, pero no perdono lo que hiciste. No puedes mirarme a los ojos, pero sí apuñalaste a mi hijo”, relató New York Post.

PUBLICIDAD

Anthony permaneció cabizbajo y evitó el contacto visual durante la audiencia. Al finalizar las declaraciones de la familia, fue puesto bajo custodia del sheriff y trasladado fuera de la sala, según NBC News.

El padre de la víctima, Jeff Metcalf, fue una presencia constante durante el juicio y las declaraciones familiares (WFAA)

Debates tras el fallo y repercusión nacional

The New York Times destacó que el caso reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de menores y la seguridad en eventos escolares, dado que Anthony fue juzgado como adulto pese a tener 17 años al momento del crimen. La legislación texana contempla para estos casos sentencias de entre 5 y 99 años.

PUBLICIDAD

Durante el proceso, se organizaron manifestaciones de apoyo a Anthony fuera del tribunal, reflejando la controversia y la división de opiniones en la comunidad, según AP.

El acusado, que tenía un promedio académico alto y estaba próximo a graduarse, optó por no declarar durante el juicio, conforme lo señaló CNN.

PUBLICIDAD

El caso reabrió discusiones sobre la justicia juvenil y la prevención de la violencia en ámbitos educativos (KCEN-TV)

El jurado desestimó de manera unánime tanto la defensa de “pasión repentina” como la de defensa propia. La condena a 35 años de prisión establece que Anthony podrá solicitar libertad condicional después de cumplir al menos la mitad de la pena. Aún no se informó a qué prisión estatal será trasladado.

La historia de Austin Metcalf y la sentencia contra su agresor continúan alimentando el debate sobre los límites de la justicia juvenil y la protección en ámbitos escolares en Texas y en todo el país.

PUBLICIDAD