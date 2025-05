Una playa de Florida fue reconocida como una de las mejores del mundo en dos rankings del 2025

Siesta Beach fue elegida la cuarta mejor playa del mundo según Tripadvisor en 2025. (Archivo)

Siesta Beach, ubicada en la isla de Siesta Key en la costa oeste de Florida, fue incluida en los rankings internacionales de Tripadvisor y The World’s 50 Best Beaches correspondientes al año 2025, lo que la posiciona como un referente turístico dentro y fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con la edición 2025 de los Travellers’ Choice Best of the Best Beaches de Tripadvisor, Siesta Beach alcanzó el puesto número 4 entre las mejores playas del mundo, mientras que el listado elaborado por The World’s 50 Best Beaches la ubicó en la posición 42. En este último ranking fue además la única playa estadounidense en figurar. Ambas selecciones fueron publicadas en los sitios oficiales de estas organizaciones en el primer semestre de 2025.

Las características naturales de la playa, como su arena compuesta casi en su totalidad por cuarzo blanco, su clima cálido durante todo el año y su infraestructura orientada al esparcimiento familiar, fueron algunos de los factores que motivaron su inclusión. Las autoridades locales y organismos de turismo del condado de Sarasota han señalado previamente que Siesta Key es uno de los destinos más visitados de Florida para actividades recreativas y descanso.

¿Qué posición ocupa Siesta Beach entre las mejores playas del mundo?

En el listado publicado por Tripadvisor, Siesta Beach se ubicó en el cuarto lugar de las 25 mejores playas del mundo. Esta clasificación se basa en las reseñas y puntuaciones emitidas por millones de usuarios de la plataforma que han visitado estos destinos durante los últimos 12 meses. El reconocimiento Best of the Best, que recibió esta playa, se otorga solo al 1% de los sitios mejor calificados en Tripadvisor, según su portal oficial.

Por otro lado, el sitio especializado The World’s 50 Best Beaches, que elabora su lista a partir de una combinación de encuestas a expertos en viajes, periodistas especializados y datos de redes sociales, incluyó a Siesta Beach en el puesto 42 de su ranking de 2025. La publicación fue difundida el 9 de mayo a través del sitio oficial del proyecto. Esta fue la única playa de Estados Unidos incluida en el listado.

The World’s 50 Best Beaches posicionó a Siesta Beach como la única playa estadounidense en su ranking de 2025. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Por qué Siesta Beach fue reconocida a nivel internacional?

Según Tripadvisor, los visitantes destacaron las condiciones de la playa, especialmente la arena compuesta por un 99% de cuarzo blanco, lo que le confiere un color claro y una textura fina. Las aguas poco profundas permiten un acceso seguro y cómodo, lo que favorece las caminatas, el nado y el descanso en la orilla. La temperatura promedio en verano supera los 30 °C, con condiciones cálidas durante la mayor parte del año.

El sitio The World’s 50 Best Beaches indicó que uno de los aspectos más valorados fue la infraestructura para familias. Entre los servicios señalados se encuentran canchas de vóleibol y tenis, una zona de juegos infantiles con sombra, puestos de comida y acceso vigilado. También se destacó la facilidad de acceso y la disponibilidad de estacionamiento cercano.

¿Dónde se encuentra Siesta Beach y qué servicios ofrece?

Siesta Beach se localiza en Siesta Key, una isla situada frente a la ciudad de Sarasota, en la costa del Golfo de México. Forma parte del sistema de áreas recreativas gestionadas por el condado de Sarasota. Según la División de Parques y Recreación del condado, el lugar cuenta con baños públicos, rampas de acceso, duchas exteriores, vigilancia y estacionamiento.

La Cámara de Comercio de Siesta Key señala que esta playa es la más visitada del cayo, y que su mantenimiento está a cargo de equipos municipales que realizan tareas de limpieza diaria y control de calidad del agua. También existe presencia regular de servicios de emergencia y vigilancia sobre actividades restringidas como el uso de drones o la recolección de vida marina.

En declaraciones citadas por FOX Weather en una publicación del 9 de mayo de 2025, autoridades locales explicaron que Siesta Beach permanece abierta todo el año, y que solo se aplican cierres temporales en caso de fenómenos meteorológicos extremos. Aunque algunas playas del sur de Florida han sido afectadas por el sargazo, no se han registrado acumulaciones recientes en la costa oeste.

La arena compuesta por un 99% de cuarzo blanco es uno de los principales atractivos de Siesta Beach. (Google Maps)

¿Qué impacto tiene el turismo en esta región de Florida?

Según cifras oficiales difundidas por Visit Sarasota County, la región recibe más de 2,5 millones de turistas al año, siendo Siesta Key uno de los destinos más concurridos. En los últimos años se ha observado un incremento en el turismo internacional, con visitantes procedentes principalmente de Canadá, Reino Unido y Alemania.

La promoción de Siesta Key como destino ha sido parte de una estrategia del condado de Sarasota para fortalecer su economía mediante el turismo. El condado impulsa una oferta basada en playas, gastronomía y actividades al aire libre, con énfasis en el cuidado ambiental y el cumplimiento de normas locales.

Según el sitio oficial del condado scgov.net, el monitoreo ambiental en las playas incluye análisis de calidad del agua, manejo de residuos y protección de la fauna marina. Además, rigen prohibiciones sobre el uso de plásticos de un solo uso y se promueven prácticas sostenibles entre los visitantes.

¿Qué otras playas comparten los primeros puestos con Siesta Beach?

En el ranking de Tripadvisor, las tres playas que superaron a Siesta Beach fueron: Falésia Beach (Portugal), Spiaggia dei Conigli (Italia) y La Concha (España). Aunque otras playas estadounidenses fueron mencionadas en rankings regionales, Siesta Beach fue la única del país en aparecer en los primeros cinco puestos a nivel global.

En The World’s 50 Best Beaches, las playas mejor clasificadas en 2025 se encuentran en regiones del Caribe, Asia y Oceanía. La evaluación incluyó factores como conservación del entorno natural, accesibilidad, seguridad y condiciones del agua. El sitio señaló que las playas seleccionadas debían ofrecer experiencias sostenibles y consistentes durante todo el año.