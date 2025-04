Esto es todo lo que se sabe hasta ahora sobre Toy Story 5: fecha de estreno, trama y personajes

Pixar confirma el estreno de Toy Story 5 para el 19 de junio de 2026 en cines de Estados Unidos. (Disney/Pixar)

Pixar Animation Studios confirmó que Toy Story 5 se estrenará el 19 de junio de 2026 en salas de cine, según lo anunciado durante la convención D23 organizada por The Walt Disney Company en agosto de 2024. En ese evento, la compañía también reveló que el nuevo largometraje será dirigido por Andrew Stanton, guionista de las entregas anteriores, junto a la codirectora McKenna Harris.

Durante la presentación, se explicó que la historia se centrará en el impacto que la tecnología tiene sobre el juego infantil y en cómo los juguetes enfrentan la pérdida de atención de los niños ante la creciente presencia de dispositivos electrónicos. El concepto fue ilustrado con imágenes que mostraban a una niña inmersa en una tableta, mientras sus juguetes observaban desde lejos, según informó Variety.

El personaje principal de esta nueva entrega será Jessie, interpretada nuevamente por la actriz Joan Cusack. Tim Allen, quien da voz a Buzz Lightyear, afirmó en entrevista con la estación WIVB que la historia gira “mucho alrededor de Jessie”, y que el personaje de Woody, interpretado por Tom Hanks, también tendrá participación en la trama.

¿Cuándo se estrena <i>Toy Story 5</i> en cines?

Pixar informó que Toy Story 5 será lanzada el 19 de junio de 2026 en salas de cine de Estados Unidos. La fecha fue confirmada durante la convención D23 en un panel centrado en próximos estrenos de Disney y Pixar, según reportó The Wrap. La compañía no ha especificado aún si la película tendrá estrenos anticipados en otros países ni su posible llegada a plataformas digitales.

La nueva entrega explorará cómo los juguetes enfrentan el impacto de la tecnología en el juego infantil. (Disney Pixar)

¿De qué trata <i>Toy Story 5</i>?

El director Andrew Stanton explicó en el evento D23 que la historia se enfocará en cómo los juguetes intentan seguir siendo importantes para los niños en un contexto donde la tecnología digital, como tabletas y teléfonos inteligentes, ha transformado las dinámicas del juego. Stanton declaró que el papel de los juguetes “se vuelve exponencialmente más difícil” en la actualidad, según recogió Variety.

La trama también se centrará en el personaje de Jessie, quien asumirá un rol principal. Tim Allen, en declaraciones a WIVB en abril de 2025, señaló que “es mucho sobre Jessie” y que habrá una escena inicial destacada con Buzz Lightyear. Aunque no se conocen detalles específicos sobre el argumento, Allen confirmó que Woody y Buzz volverán a interactuar.

¿Quién dirige <i>Toy Story 5</i>?

Toy Story 5 estará dirigida por Andrew Stanton, una de las figuras creativas centrales de la franquicia desde 1995, y McKenna Harris, quien ha trabajado anteriormente como productora de Elemental y directora del corto Ciao Alberto. Harris confirmó su participación como codirectora a través de su cuenta oficial de Instagram en agosto de 2024, según información recopilada por The Wrap.

Junto a ellos trabajará la guionista Jessica Cho, quien también forma parte del equipo creativo. Pixar no ha revelado más nombres del equipo técnico ni del personal encargado de animación y diseño, aunque se espera que el desarrollo avance durante el segundo semestre de 2025.

Andrew Stanton y McKenna Harris lideran la dirección de Toy Story 5, anunció Pixar en la convención D23. (Disney)

¿Qué personajes y voces regresan en <i>Toy Story 5</i>?

La lista completa de actores aún no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, Tim Allen afirmó en noviembre de 2023, durante una entrevista en The Tonight Show with Jimmy Fallon, que tanto él como Tom Hanks fueron contactados para regresar como Buzz Lightyear y Woody.

El material promocional presentado en D23 también incluyó imágenes de personajes conocidos como Jessie, Rex, Hamm y Forky, lo que sugiere que regresarán en la nueva película. No obstante, Pixar no ha confirmado si sus voces originales —Joan Cusack, Wallace Shawn, John Ratzenberger y Tony Hale, respectivamente— participarán nuevamente.

En cuanto al personaje del Señor Cara de Papa, cuya voz original era de Don Rickles, fallecido en 2017, Pixar utilizó grabaciones inéditas del actor en Toy Story 4. Según The Hollywood Reporter, no se ha informado si se aplicará la misma estrategia en la próxima entrega.

¿Dónde se puede ver el tráiler de <i>Toy Story 5</i>?

Hasta el momento no hay un tráiler oficial disponible para el público. Sin embargo, durante la convención D23 se mostró un adelanto exclusivo donde los personajes Woody, Buzz y Jessie saludaban al público. Este avance no incluía secuencias narrativas ni escenas de la película, según reportó Entertainment Weekly. Se espera que un avance oficial sea publicado en línea durante los meses previos al estreno.

Woody y Buzz Lightyear, interpretados nuevamente por Tom Hanks y Tim Allen, regresarán en la nueva película. (El Mundo)

¿Dónde ver las películas anteriores de <i>Toy Story</i>?

Las cuatro películas anteriores de la franquicia están disponibles en la plataforma de streaming Disney+, según el catálogo oficial de The Walt Disney Company. Además de los largometrajes, también se encuentran allí varios cortometrajes derivados, como Tiempo de Fiesta con Rex, Pequeño gran Buzz y la serie animada Forky Pregunta.

No se ha informado si Toy Story 5 estará disponible en esa plataforma luego de su estreno en cines ni cuándo podría llegar al servicio de streaming.

¿Qué dijo Pixar sobre el futuro de la saga?

En una entrevista con The Wrap en febrero de 2023, Pete Docter, productor ejecutivo de Pixar y uno de los creadores originales de la franquicia, indicó que Toy Story 5 incluirá “elementos que no se han visto antes” y que la historia sorprenderá al público. Docter fue guionista de las dos primeras entregas y actualmente se desempeña como director creativo del estudio.

Pixar no ha confirmado si Toy Story 5 será la última película de la serie ni si hay planes para una sexta entrega. Tampoco ha comunicado si habrá nuevos personajes ni productos derivados de esta producción.