Accidentes de helicópteros en Nueva York: cronología de los siniestros más graves desde 1977

Nueva York acumula 38 muertes en accidentes de helicóptero desde 1977; causas incluyen errores humanos y fallas técnicas. (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El accidente de helicóptero ocurrido el jueves en el río Hudson, que dejó seis fallecidos, entre ellos tres menores de edad, reactivó el debate sobre la seguridad aérea en uno de los espacios urbanos más densos del país. La aeronave cayó poco después de las 3 p.m., en las cercanías de West Side Highway y Spring Street, según confirmó el alcalde Eric Adams en conferencia de prensa.

El siniestro, en el que murieron todas las personas a bordo, se convirtió en el incidente más mortífero con helicóptero en la ciudad desde 2018. Ese año, cinco pasajeros murieron cuando un helicóptero turístico sin puertas se precipitó al East River, dejando a los ocupantes atrapados por los arneses de seguridad, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA).

Nueva York, que cuenta con múltiples helipuertos a lo largo de Manhattan, ha sido escenario de diversos accidentes aéreos en los últimos 50 años. Desde 1977, al menos 38 personas han muerto en incidentes relacionados con helicópteros, según cifras recopiladas por AP. Los factores incluyen fallas mecánicas, errores humanos, condiciones meteorológicas adversas y operaciones en espacio aéreo restringido.

¿Qué pasó en el accidente del helicóptero en el río Hudson?

El jueves 10 de abril de 2025, un helicóptero que sobrevolaba Manhattan cayó en el río Hudson, en una zona cercana a Spring Street. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, informó que entre las víctimas había tres adultos y tres niños. El helicóptero realizaba un vuelo privado, aunque las autoridades no han especificado el operador ni el punto exacto de despegue, según informó NBC New York.

Este accidente ocurrió en un tramo del Hudson que se encuentra entre dos zonas de alto tránsito aéreo y fluvial. Aunque se trata de un espacio regulado por la FAA, el área permite operaciones de helicópteros turísticos y privados bajo condiciones específicas. Según datos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), se trata del accidente más grave en el área desde 2018.

Helicóptero privado cae en el río Hudson y deja seis muertos, incluidos tres menores de edad. (New York Helicopter Tours LLC)

¿Cuántos accidentes de helicóptero han ocurrido en Nueva York?

De acuerdo con Associated Press, al menos 38 personas han muerto en accidentes de helicóptero en la ciudad de Nueva York desde 1977, año en que comenzaron a aplicarse restricciones más estrictas sobre los lugares de aterrizaje y despegue. Los incidentes involucran tanto vuelos turísticos como ejecutivos, corporativos y periodísticos.

Entre los casos más mortales figura el ocurrido en agosto de 2009, cuando un helicóptero turístico que trasladaba a ciudadanos italianos chocó con una avioneta privada sobre el río Hudson. Nueve personas murieron. En 1983, cuatro personas fallecieron tras la colisión entre un hidroavión y un helicóptero policial sobre Brooklyn, según registros de Reuters y archivos de la NTSB.

Lista de accidentes de helicópteros en Nueva York

A continuación, una lista cronológica de algunos de los accidentes de helicóptero más relevantes ocurridos en la ciudad de Nueva York, según registros de la Administración Federal de Aviación (FAA), la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y reportes de medios como Associated Press, NBC News, CNN, CBS News y The New York Times:

1977 – Edificio Pan Am, Midtown Manhattan Un helicóptero de New York Airways sufrió la rotura de un rotor principal mientras abordaba pasajeros en una plataforma elevada sobre el edificio Pan Am (actual MetLife Building), en Park Avenue. Cinco personas murieron, entre ellas una mujer que caminaba dos cuadras más abajo. El accidente llevó al cierre definitivo del helipuerto.

1981 – Intento de fuga carcelaria con helicóptero Un grupo armado secuestró un helicóptero turístico en Manhattan y obligó al piloto a dirigirse a la prisión federal Metropolitan Correctional Center, con el fin de rescatar a un recluso desde el techo. El intento fue frustrado sin heridos.

1983 – Colisión sobre la costa de Brooklyn Un hidroavión que se preparaba para aterrizar en el East River chocó con un helicóptero de la policía de Nueva York. El impacto causó la muerte de cuatro personas, incluyendo a ocupantes del helicóptero.

1985 – Accidente en el East River Un helicóptero turístico operado por New York Helicopters cayó al agua poco después de despegar del helipuerto de la calle 34 Este. Uno de los pasajeros murió ahogado. La investigación determinó una falla de potencia en el motor.

1986 – Reportera de tráfico muere en el Hudson Jane Dornacker, reportera de tráfico de la emisora WNBC, murió cuando el helicóptero en el que viajaba perdió sustentación y se estrelló contra una valla antes de caer al río Hudson. El piloto resultó herido.

1988 – Falla de potencia en vuelo turístico Un helicóptero que realizaba un tour perdió potencia tras el despegue y realizó un amerizaje de emergencia en el East River. Uno de los pasajeros murió ahogado antes de ser rescatado.

1990 – Error de cálculo de viento en despegue Un helicóptero de la compañía Island Helicopter cayó al río después de despegar del helipuerto de East 34th Street. El piloto no logró compensar el viento lateral. Una persona murió en el accidente.

1997 – Helicóptero corporativo cae al East River Un aparato propiedad de Colgate-Palmolive cayó al agua tras despegar del helipuerto de la calle 60. El piloto intentó una maniobra de giro cuando perdió el control. Una persona murió y otra sufrió heridas graves.

2004 – Helicóptero de noticias impacta edificio en Brooklyn Una aeronave de la cadena WNBC que cubría una noticia perdió el control y colisionó con una estructura. El helicóptero se desintegró parcialmente, pero los tres ocupantes sobrevivieron.

2005 (junio) – Incidente en el helipuerto de Wall Street Un helicóptero turístico con cinco personas a bordo se estrelló al intentar despegar desde el helipuerto de Wall Street. La causa fue una pérdida súbita de potencia. Un turista británico casi se ahoga. Todos sobrevivieron.

2005 (diciembre) – Helicóptero corporativo de MBNA en el East River Un helicóptero que transportaba ejecutivos de la firma financiera MBNA Corp. cayó en el East River poco después del despegue. El piloto resultó gravemente herido; los pasajeros sobrevivieron. La causa fue atribuida a una falla mecánica.

2007 – Aterrizaje de emergencia en el Hudson Un helicóptero turístico que despegó del West Side sufrió una falla mecánica al ganar altura. El piloto realizó un aterrizaje de emergencia en el río Hudson. No se registraron heridos.

2009 – Colisión aérea sobre el río Hudson Un helicóptero turístico con turistas italianos colisionó con una avioneta privada Piper PA-32. Ambos aparatos se estrellaron en el río Hudson, causando nueve muertes. La NTSB atribuyó el accidente a deficiencias en el control del tráfico aéreo.

2011 – Caída en el East River Un helicóptero Bell 206 que transportaba a una familia cayó en el East River a los pocos minutos de despegar. Tres personas murieron, entre ellas dos turistas británicos. El piloto y un pasajero sobrevivieron.

2018 – Helicóptero turístico sin puertas se hunde Un helicóptero que ofrecía vuelos con puertas abiertas cayó en el East River. Todos los pasajeros murieron ahogados, atrapados por sus arneses. El piloto, que no llevaba arnés, sobrevivió. Tras este incidente, la FAA prohibió este tipo de vuelos.

2019 (mayo) – Caída en el Hudson durante maniobra en helipuerto Un helicóptero chárter que intentaba posicionarse para aterrizar sufrió una pérdida de control y cayó al río Hudson. El piloto escapó por sus propios medios. No hubo víctimas.

2019 (junio) – Impacto contra el edificio AXA Equitable Un helicóptero ejecutivo que operaba en condiciones meteorológicas adversas se estrelló contra la azotea del rascacielos AXA Equitable en Midtown. El piloto murió. La FAA indicó que volaba en espacio aéreo restringido.

2021 – Aterrizaje forzoso en Manhattan sin víctimas Un helicóptero con piloto y copiloto abordo realizó un aterrizaje de emergencia en un helipuerto de Manhattan tras detectar una anomalía en el sistema hidráulico. La FAA no reportó lesionados.

2025 (abril) – Accidente mortal en el río Hudson El 10 de abril de 2025, un helicóptero cayó en el río Hudson a la altura de Spring Street. Murieron seis personas, incluidos tres adultos y tres menores. El vuelo era privado. Se trata del accidente más mortal desde 2018.

El accidente del río Hudson ocurre en un área cercana a zonas de alto tránsito aéreo y fluvial regulado. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

¿Dónde se concentran los accidentes de helicóptero en Nueva York?

La mayoría de los accidentes documentados han ocurrido sobre o cerca del East River y el Hudson, así como en helipuertos ubicados en el West Side, el Bajo Manhattan y la calle 34 Este. En junio de 2019, un helicóptero ejecutivo impactó contra el techo del edificio AXA Equitable, de 228 metros, en Midtown. El piloto murió. La FAA indicó que volaba en espacio aéreo restringido, como reportó The New York Times.

¿Qué helicópteros turísticos han tenido incidentes en Nueva York?

Varios helicópteros turísticos han estado involucrados en accidentes. En 2007, un helicóptero cayó al Hudson tras una falla mecánica. En 2005, otro se estrelló al intentar despegar desde Wall Street. En ambos casos no hubo víctimas fatales. En 1988 y 1985, dos accidentes similares terminaron con pasajeros muertos por ahogamiento. Todos los incidentes fueron atribuidos a problemas técnicos o fallas de potencia, según reportes de FAA.

FAA y NTSB investigan causas del accidente más reciente registrado en Nueva York. (REUTERS/Eduardo Muñoz)

¿Qué otros accidentes aéreos se recuerdan en la ciudad?

En 2004, un helicóptero de noticias impactó un edificio en Brooklyn. En 1997, un helicóptero de uso corporativo cayó al East River. En 1990, un error de cálculo del viento provocó una caída mortal. En 1986 y 1981 también se registraron muertes y acciones criminales, como el intento de fuga en helicóptero desde una cárcel federal en Manhattan, según archivos del FBI.