Casos de sarampión en EEUU se duplicaron durante el último año; Ohio ya suma 20 contagios

Texas lidera el brote con 505 casos en comunidades afectadas por baja vacunación.

El sarampión, una enfermedad que se consideraba erradicada en Estados Unidos desde el año 2000, ha resurgido con fuerza este año, alcanzando cifras preocupantes.

Según informó The Associated Press, el país ya registra más del doble de casos que en todo 2024, con un total de 607 contagios confirmados hasta el momento. Este incremento ha generado alarma entre las autoridades sanitarias, especialmente en estados como Texas, que concentra la mayor cantidad de casos con 505, seguido por Nuevo México, Kansas, Ohio e Indiana, entre otros.

El brote más grave se localiza en el oeste de Texas y está distribuidos en 21 condados. De acuerdo con las autoridades de salud estatales, el 65% de estos casos se concentran en el condado de Gaines, una comunidad menonita con bajas tasas de vacunación.

Este condado, con una población de apenas 22.892 habitantes, ha registrado 328 casos, lo que representa más del 1% de sus residentes. Además, el brote ha cobrado la vida de dos niños no vacunados, de 6 y 8 años, quienes fallecieron por complicaciones relacionadas con el sarampión, como insuficiencia pulmonar.

Nuevo México y su vínculo con el brote texano

Kansas y Nuevo México también enfrentan hospitalizaciones causadas por el virus.

En Nuevo México, el brote también ha generado preocupación, con 56 casos confirmados hasta la fecha. Según las autoridades sanitarias estatales, los contagios están vinculados genéticamente al brote de Texas. La mayoría de los casos se concentran en el condado de Lea, donde dos personas han requerido hospitalización.

Otros condados afectados incluyen Eddy y Chaves, que recientemente reportó su primer caso. Este estado también registró su primera muerte relacionada con el sarampión el pasado 6 de marzo, cuando un adulto no vacunado falleció debido a complicaciones derivadas de la enfermedad.

Kansas y la expansión del virus en el suroeste del estado

El brote en Kansas ha alcanzado a ocho condados del suroeste, con un total de 32 casos confirmados. Los condados de Haskell y Stevens son los más afectados, con ocho y siete casos respectivamente, mientras que otros condados, como Kiowa, registran cifras menores.

Según las autoridades, el primer caso en Kansas, reportado el 13 de marzo en el condado de Stevens, también está relacionado con los brotes de Texas y Nuevo México. Sin embargo, aún no se ha determinado cómo se produjo la exposición inicial al virus en este estado.

Ohio y los brotes localizados en comunidades específicas

En Ohio, un caso ligado a viajes internacionales desencadenó nuevos contagios.

En Ohio, el Departamento de Salud confirmó 20 casos de sarampión distribuidos en cuatro condados. El condado de Ashtabula, cerca de Cleveland, concentra la mayoría de los casos con 11, seguido por Knox con 7, y los condados de Allen y Holmes, con un caso cada uno.

Según el departamento de salud estatal, el brote en Ashtabula se originó en un adulto no vacunado que tuvo contacto con una persona que había viajado internacionalmente. Cabe destacar que Ohio ya había enfrentado un brote significativo en 2022, cuando 85 personas se infectaron en el centro del estado.

Otros estados afectados y la propagación del virus

Además de los estados mencionados, Indiana ha reportado seis casos en el condado de Allen, en el noreste del estado. Cuatro de los casos corresponden a menores no vacunados, mientras que los otros dos son adultos cuyo estado de vacunación no ha sido confirmado. Según el Departamento de Salud del Condado de Allen, estos casos no están relacionados con otros brotes en el país.

Por otro lado, Oklahoma ha registrado ocho casos confirmados y dos probables, con exposiciones documentadas en los condados de Tulsa y Rogers.

El impacto de la disminución en las tasas de vacunación

La vacunación, clave en la prevención del sarampión.

El resurgimiento del sarampión en Estados Unidos ha puesto en evidencia las consecuencias de la disminución en las tasas de vacunación infantil, un fenómeno que se ha intensificado desde la pandemia de COVID-19. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el sarampión se propaga con mayor facilidad en comunidades con bajas tasas de vacunación, lo que dificulta la creación de “inmunidad de grupo”.

Este concepto, que requiere una cobertura de vacunación superior al 95%, es fundamental para prevenir la propagación de enfermedades altamente contagiosas como el sarampión.

En 2019, Estados Unidos registró 1.274 casos de sarampión, lo que casi le costó su estatus de país libre de esta enfermedad. Ahora, con 607 casos confirmados en lo que va de 2025, los expertos temen que el virus continúe propagándose en comunidades vulnerables y que los brotes se extiendan durante todo el año.

Prevención y tratamiento del sarampión

Dos infantes de primaria no vacunados murieron por complicaciones graves de sarampión.

Sus síntomas incluyen fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos y un sarpullido característico que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Aunque la mayoría de los niños se recuperan, la enfermedad puede provocar complicaciones graves como neumonía, ceguera, inflamación cerebral e incluso la muerte.

La mejor forma de prevenir el sarampión es mediante la vacuna triple viral (MMR), que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

Los CDC recomiendan administrar la primera dosis entre los 12 y 15 meses de edad, y una segunda dosis entre los 4 y 6 años. En zonas con brotes activos, las personas con alto riesgo de infección, como familiares de pacientes o personas con enfermedades respiratorias, pueden considerar una dosis de refuerzo.