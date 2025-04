Muere niña de 8 años por sarampión; es la segunda víctima infantil del brote que azota a Texas

La muerte del niño ocurrió en el marco de un brote de sarampión que afecta a múltiples estados. (REUTERS/Annie Rice)

Un brote de sarampión que comenzó en enero en Texas ha cobrado su segunda víctima infantil, según confirmó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) el sábado por la noche. Aunque la causa exacta del fallecimiento aún está bajo investigación, este caso se suma a una creciente crisis sanitaria que ya ha afectado a casi 500 personas en el estado. Este deceso, junto con otro sospechoso en un adulto en Nuevo México, representa las primeras muertes por sarampión en Estados Unidos en una década.

Se prevé que el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., asista al funeral del menor, programado para el domingo, según informó un portavoz familiarizado con los planes a NBC News. Este evento subraya la gravedad del brote, que ha generado preocupación entre las autoridades de salud pública debido a su rápida expansión y las complicaciones asociadas con la enfermedad.

Registros obtenidos por The New York Times señalan que la víctima era una niña de ocho años que falleció la madrugada del jueves por insuficiencia pulmonar, provocada por el sarampión.

Un brote que se propaga rápidamente y preocupa a la población

La vacuna MMR es altamente efectiva contra el virus, según los CDC. (REUTERS/Annie Rice)

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas informó que, hasta el viernes, se habían confirmado 481 casos de sarampión en el estado, lo que representa un aumento del 14 % en comparación con la semana anterior. Entre los afectados se encuentran seis bebés y niños pequeños de una guardería en Lubbock, quienes dieron positivo en las últimas dos semanas. Dos de estos menores forman parte de las 56 personas que han requerido hospitalización desde que el brote comenzó a propagarse.

El sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, puede tener consecuencias graves, especialmente en niños pequeños. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre 1 y 3 de cada 1.000 niños infectados mueren debido a complicaciones respiratorias y neurológicas. Además, 1 de cada 20 niños con sarampión desarrolla neumonía, que es la causa más común de muerte en los casos pediátricos.

El brote no se ha limitado a Texas. Según un recuento realizado por NBC News, este año se han reportado 628 casos de sarampión en al menos 21 estados y en Washington DC. La propagación de la enfermedad a otros estados evidencia la facilidad con la que el virus puede transmitirse, especialmente en comunidades con bajas tasas de vacunación.

El virus que puso en alerta a muchos estados del país

Hasta el viernes, se habían confirmado 481 casos de sarampión en el estado, lo que representa un aumento del 14 % en comparación con la semana anterior.(REUTERS/Annie Rice)

La directora de salud pública de Lubbock, Katherine Wells, señaló que el número real de casos podría ser una subestimación considerable, ya que muchas personas no se están sometiendo a pruebas para detectar el virus. Este subregistro plantea desafíos adicionales para contener el brote y proteger a las poblaciones vulnerables.

Wells, en conjunto con otros funcionarios de salud imploran a las familias que vacunen a sus hijos contra el sarampión. Expertos de los CDC recomiendan que los niños reciban dos dosis de la vacuna MMR, la cual tiene una eficacia del 97 % para prevenir el sarampión, según información disponible en la página web de los servicios.

Este caso se convirtió en la segunda muerte confirmada por sarampión en una década en EEUU. El primero fue un niño no vacunado que perdió la vida en febrero, mientras que otra persona, que tampoco tenía su esquema de vacunación completo, falleció en Nuevo México, luego de que fuera diagnosticado con sarampión. Sin embargo, The New York Times señala que las autoridades sanitarias no han confirmado que este contagioso virus fuera la causa del deceso.

Además de los casos en Texas, Nuevo México ha reportado 54 personas enfermas y 10 en Oklahoma, según reportes del periódico neoyorquino.