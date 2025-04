Hombre de 35 años en Texas fue arrestado tras atacar con sopa hirviendo a su pareja de 67

McDavid enfrenta múltiples cargos, incluyendo violencia familiar y lesiones a una persona mayor. (Cárcel del Condado de McLennan)

Un hombre de Waco, Texas, identificado como Alexander Alton McDavid, fue arrestado por presuntamente derramar intencionalmente sopa hirviendo sobre su pareja, de 67 años, tras molestarse porque ella “hablaba demasiado”. Según información difundida por People, el incidente ocurrió el pasado 28 de febrero, dejando a la víctima con quemaduras de tercer grado en el hombro y antebrazo derechos.

El incidente tuvo lugar en un apartamento ubicado en la cuadra 1700 de Washington Avenue. En el momento de los hechos, la mujer estaba retirando un plato de sopa del microondas cuando, según un informe judicial obtenido por KWTX, cadena afiliada a CBS News, McDavid habría golpeado intencionalmente la comida, provocando que su contenido caliente se derramara sobre ella.

KWTX reveló que la discusión entre ambos se habría originado porque el acusado consideraba que la víctima “hablaba demasiado”, un comentario que desató su reacción violenta. El mismo medio también detalla que el arresto de McDavid, realizado el pasado 3 de abril, no estuvo exento de complicaciones, pues habría resistido la detención.

El mismo medio detalla que los registros muestran que McDavid enfrenta actualmente múltiples cargos, entre ellos agresión con lesión corporal con una condena previa, lesiones a una persona de la tercera edad, violencia familiar continua, resistencia al arresto y amenazas terroristas contra un familiar.

La falta de acceso a medios de comunicación inmediata complicó que la víctima pudiera solicitar ayuda. Según Law and Crime, la mujer no cuenta con un teléfono ni un vehículo, por lo que no presentó el reporte de inmediato. Fue días después, durante un desplazamiento a la oficina de Seguridad Social, que logró detenerse en una estación de policía para informar sobre lo ocurrido. Allí, las autoridades tomaron declaración escrita de la víctima y fotografiaron sus lesiones como evidencia.

McDavid ha sido arrestado en diversas ocasiones por violencia familiar desde 2017, según registros legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

KWTX señaló que McDavid y la víctima llevaban conviviendo hace aproximadamente un año, sin embargo, las relaciones habrían empeorado gradualmente con episodios de abuso físico. People, citando el informe judicial, informa que la mujer detalló que el hombre la habría estrangulado en ocasiones previas, aunque ella no denunció esos incidentes anteriores a las autoridades.

Un pasado lleno de acusaciones violentas

El historial delictivo del acusado no es reciente. Según la información recogida por Law and Crime, registros muestran que McDavid había sido arrestado por la oficina del sheriff del condado de McLennan en mayo de 2024 y enfrentaba cargos por agresión en un contexto de violencia familiar.

Además, ya había enfrentado acusaciones similares en 2017 y 2021. En este último caso, el medio señala que el proceso sigue pendiente de ser juzgado por la oficina del fiscal del distrito. Actualmente, McDavid permanece detenido con una fianza acumulada de 130.000 dólares.