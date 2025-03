Un hombre de Idaho fue arrestado tras atropellar a un contramanifestante frente a un concesionario de Tesla

Un hombre de 49 años fue atropellado en Idaho frente a un concesionario Tesla durante una protesta agitada. (REUTERS/Stephane Mahe)

Un incidente ocurrido en Meridian, Idaho, ha puesto en el centro de atención las tensiones que rodean las protestas recientes en concesionarios de Tesla en Estados Unidos.

Según informó NBC News, un hombre de 70 años identificado como Christopher Talbot fue arrestado el pasado sábado tras presuntamente atropellar con su vehículo a un contramanifestante durante una protesta en un concesionario de la marca en Franklin Road.

Talbot enfrenta cargos de agresión agravada y permanece bajo custodia en la Cárcel del Condado de Ada.

Detalles sobre el brutal incidente en Idaho

Christopher Talbot enfrenta cargos tras arrollar a un manifestante en la marcha en Franklin Road. (REUTERS/Vincent West)

De acuerdo con el Departamento de Policía de Meridian, el incidente tuvo lugar en medio de una manifestación que reunió a aproximadamente 30 manifestantes y 200 contramanifestantes. La víctima, un hombre de 49 años cuya identidad no ha sido revelada, había llegado al lugar conduciendo una camioneta decorada con banderas a favor del presidente Donald Trump.

Según el comunicado oficial, el hombre acababa de estacionar y salir de su vehículo cuando Talbot, tras realizar un gesto obsceno hacia él, lo embistió con su automóvil. La víctima fue trasladada por sus propios medios a un hospital local, donde recibió atención médica y fue dado de alta con lesiones que no pusieron en riesgo su vida.

La policía de Meridian subrayó la importancia de respetar el derecho de todos los ciudadanos a protestar pacíficamente y expresó su rechazo a cualquier forma de violencia.

En un comunicado, las autoridades recordaron que las manifestaciones y el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda deben llevarse a cabo sin incidentes violentos. Además, se informó que el caso sigue bajo investigación y se solicitó a cualquier persona con información relevante que se comunique con las autoridades.

Protestas y tensiones en concesionarios de Tesla a nivel nacional

Manifestantes critican que Elon Musk tenga un papel político sin "ninguna cualificación" para liderar cambios cruciales. (REUTERS/Yann Tessier)

El incidente en Idaho se enmarca en un contexto más amplio de protestas y actos de vandalismo dirigidos contra concesionarios y estaciones de carga de Tesla en diferentes puntos de Estados Unidos.

Según detalló NBC News, estas manifestaciones han tenido lugar en estados como Nueva York, Maryland y Arizona, y han reunido a cientos de personas en las últimas semanas.

Los manifestantes han expresado su rechazo a las recientes decisiones de Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, quien se ha involucrado en la administración del presidente Donald Trump y ha liderado iniciativas para recortar importantes partidas del gobierno federal.

En una entrevista con Fox News, Musk atribuyó los actos de vandalismo a lo que denominó como “la extrema izquierda”, a quienes calificó como “los verdaderos villanos aquí”.

Durante la misma conversación, Musk aseguró que la administración de Trump tomará medidas enérgicas contra los responsables de financiar y difundir lo que describió como “mentiras y propaganda”. “El presidente lo ha dejado claro: vamos a perseguirlos”, afirmó Musk.

Por su parte, los manifestantes han señalado que sus acciones buscan denunciar lo que consideran un ataque a los procesos democráticos del país. JF García, uno de los participantes en una protesta realizada en el Meatpacking District de Manhattan, expresó su preocupación por el papel de Musk en la política nacional.

“Tenemos a un loco que está vulnerando nuestros procesos democráticos sin ninguna cualificación; no fue elegido, no tiene ni idea de lo que hace”, declaró García, quien también criticó la filosofía de Musk de “avanzar y romper cosas”, argumentando que no es una forma efectiva de generar cambios positivos.

Mientras las autoridades continúan investigando el incidente, las manifestaciones contra Tesla también continúan en sus concesionarios.