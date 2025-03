La FDA ordenó el retiro de café molido mal etiquetado distribuido en 15 estados de Estados Unidos

Paquetes de café fueron retirados del mercado tras detectarse un error en su etiquetado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 4.000 paquetes de café molido distribuidos en 15 estados de Estados Unidos fueron retirados del mercado tras detectarse un error de etiquetado que podría afectar a consumidores sensibles a la cafeína, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

El retiro, iniciado el 13 de marzo, incluye 692 cajas del producto Our Family Traverse City Cherry Traverse City Cherry Decaf Light Roast Ground Coffee, en presentaciones de 340 gramos (12 onzas). El café afectado tiene impreso el código de barras UPC 0 70253 11080 y una fecha de consumo preferente anterior al 3 de agosto de 2025. La información fue publicada en el sitio web de la FDA, y el caso fue clasificado como un retiro de Clase II.

De acuerdo con la clasificación de la FDA, un retiro de Clase II implica que el producto podría causar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles para la salud, o bien que la probabilidad de efectos graves para la salud es remota. La clasificación no implica riesgo inminente, pero sí representa un motivo de atención para ciertos grupos de consumidores.

La compañía responsable del producto tomó medidas tras ser notificada por su proveedor. (Crédito: Our Family)

El café fue mal etiquetado como descafeinado, pero contenía cafeína

Según la notificación oficial de la FDA, parte de la producción del café Our Family Traverse City fue etiquetada incorrectamente como descafeinada, cuando en realidad contenía cafeína. Esto representa un riesgo potencial para personas con condiciones médicas que requieren evitar esta sustancia o para quienes son especialmente sensibles a sus efectos.

La empresa SpartanNash Company, encargada de la distribución del producto, indicó que el error fue detectado por su proveedor, quien notificó de inmediato a la compañía. En un comunicado enviado por correo electrónico a USA TODAY, SpartanNash explicó que tomó medidas inmediatas para retirar el producto del mercado tan pronto como fue informada del problema.

“Emitimos el retiro el 13 de marzo, inmediatamente después de que nuestro proveedor nos notificó que el producto había sido etiquetado incorrectamente”, expresó la empresa. “Todo el producto mal etiquetado ya fue retirado de los estantes de las tiendas y destruido antes de la clasificación de la FDA a principios de esta semana”.

El café afectado se comercializó en envases de 12 onzas bajo una marca distribuida en supermercados regionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución del producto afectado se extendió a 15 estados

El café fue distribuido por The SpartanNash Company, con sede en Grand Rapids, Michigan. En total, se retiraron 4.152 paquetes individuales de 12 onzas. Según la FDA, el producto se envió a centros de distribución y tiendas minoristas en los siguientes 15 estados: Colorado, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Míchigan, Minnesota, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio, Dakota del Sur, Wisconsin y Wyoming.

La empresa no especificó en qué tiendas se vendió el producto, pero aclaró que ya no se encuentra disponible al público. Asimismo, hasta el momento no se han reportado incidentes de salud relacionados con el consumo de este café mal etiquetado.

La distribución del producto se realizó en establecimientos de varios estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa ofrece reembolsos o reemplazos a los consumidores

SpartanNash indicó que cualquier persona que haya adquirido el producto puede devolverlo en el lugar donde lo compró para obtener un reembolso completo o un reemplazo. La empresa señaló que los consumidores deben verificar el UPC 0 70253 11080 y la fecha de consumo antes del 3 de agosto de 2025 para confirmar si su producto está afectado.

En el aviso publicado por la FDA, se aclara que este tipo de retiro está dirigido a minimizar los riesgos sanitarios, aunque en este caso la probabilidad de efectos adversos graves es baja. No obstante, la agencia advirtió que las personas sensibles a la cafeína, como aquellas con afecciones cardíacas o mujeres embarazadas, podrían experimentar efectos indeseables si consumen este café creyendo que es descafeinado.

Consumidores con sensibilidad a la cafeína fueron advertidos sobre el producto etiquetado incorrectamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recomiendan revisar el producto antes de consumirlo

El retiro se enmarca dentro de los procedimientos estándar de la FDA para corregir errores de etiquetado en productos alimenticios, especialmente cuando existe la posibilidad de consecuencias para la salud. De acuerdo con la agencia, los consumidores deben examinar cuidadosamente el empaque de cualquier producto de la marca Our Family Traverse City Cherry y no consumirlo si coincide con los detalles del lote afectado.

La FDA mantiene en su sitio web una base de datos pública con información actualizada sobre productos retirados, accesible para cualquier consumidor que desee verificar si ha adquirido artículos potencialmente peligrosos.

Hasta ahora, el retiro de este café no ha generado alertas sanitarias mayores, pero las autoridades continúan monitoreando la situación. Tanto la FDA como SpartanNash reiteraron que el objetivo de la acción es proteger a los consumidores y garantizar la seguridad en la cadena de distribución de alimentos y bebidas en el país.