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Netanyahu aseguró que las tropas israelíes permanecerán en el sur de Líbano durante el tiempo “que sea necesario”

El primer ministro sostuvo que los soldados permanecerán en una franja definida como de resguardo el tiempo que haga falta, pese a la tregua incluida en el memorando suscrito por Washington y Teherán

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Netanyahu aseguró que las tropas israelíes permanecerán en el sur de Líbano durante el tiempo “que sea necesario”. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Netanyahu aseguró que las tropas israelíes permanecerán en el sur de Líbano durante el tiempo “que sea necesario”. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Benjamín Netanyahu insistió este jueves en que las tropas israelíes permanecerán en zonas del sur de Líbano durante el tiempo “que sea necesario”, pese a la tregua incluida en el memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para intentar frenar el conflicto en Oriente Próximo.

Netanyahu sostuvo que los militares israelíes seguirán en la “zona de seguridad” establecida, pese a las críticas públicas del presidente estadounidense, Donald Trump, que esta semana calificó la postura del Gobierno israelí como excesivamente agresiva dadas las circunstancias.

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Trump manifestó el martes su descontento con la gestión israelí del enfrentamiento contra Hezbollah en Líbano y sugirió que Siria debería asumir un papel más activo frente a la organización respaldada por Irán. Durante la cumbre del G7 en Évian, Francia, advirtió: “Israel está luchando contra Hezbollah desde hace demasiado tiempo y están muriendo demasiadas personas".

El mandatario criticó los métodos empleados por Israel y señaló que “no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, en esos apartamentos hay mucha gente y no todos son de Hezbollah”.

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Trump cuestionó los métodos de Israel en Líbano y dijo que no es necesario derribar edificios de apartamentos para buscar a miembros de Hezbollah. (REUTERS/ARCHIVO)
Trump cuestionó los métodos de Israel en Líbano y dijo que no es necesario derribar edificios de apartamentos para buscar a miembros de Hezbollah. (REUTERS/ARCHIVO)

Trump también dijo que la prolongación de las hostilidades en Líbano perjudica las negociaciones internacionales, en especial el reciente acuerdo alcanzado con Irán.

El presidente reiteró su rechazo a la actuación de Netanyahu en relación con los ataques recientes en Líbano y aludió a un ataque ocurrido en Beirut poco antes de la firma del acuerdo provisional de paz entre Irán y Estados Unidos. “Dos horas antes de que firmáramos hubo un ataque en Beirut, no me gustó nada y se lo hice saber claramente”, declaró Trump.

El memorando y la presencia militar israelí

Teherán insiste en que la retirada total de las tropas israelíes del sur de Líbano es “indispensable” en el contexto del acuerdo firmado, que, según fuentes iraníes, incluye la cuestión libanesa en el primer párrafo del documento.

Netanyahu, por su parte, defendió que la permanencia de las fuerzas en el área es necesaria para garantizar la seguridad y la prosperidad de las localidades israelíes del norte, y anunció recientemente una asignación presupuestaria para reforzar la seguridad en la región, de acuerdo con informaciones recogidas por el diario The Times of Israel.

La decisión de Israel de mantener su presencia militar en el sur de Líbano contradijo la postura de Estados Unidos y de Líbano y abrió negociaciones con Washington. (REUTERS/ARCHIVO)
La decisión de Israel de mantener su presencia militar en el sur de Líbano contradijo la postura de Estados Unidos y de Líbano y abrió negociaciones con Washington. (REUTERS/ARCHIVO)

La decisión israelí de mantener su presencia militar en el sur de Líbano contradice la postura estadounidense y la libanesa y motivó negociaciones directas entre Jerusalén y Washington.

El Ejército israelí publicó un mapa actualizado de su zona de operaciones en territorio libanés y reafirmó su intención de conservar el control hasta que, según Netanyahu, “las necesidades de seguridad de Israel así lo exijan".

La firma del acuerdo entre Washington y Teherán

La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio fue confirmada por Trump, quien declaró haber rubricado el memorando de entendimiento en el Palacio de Versalles, en Francia, y adelantó la formalización prevista inicialmente para una ceremonia en Suiza.

“Ya está firmado”, afirmó Trump ante periodistas. “Lo firmé en Versalles. Lo acabo de firmar", puntualizó, en referencia al acuerdo negociado entre Washington y Teherán.

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