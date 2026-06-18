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La ciudad considerada la más feliz del mundo, según un análisis

El Happy City Index otorga 6.954 puntos a esta capital europea tras medir 64 variables en 1.000 urbes, con ventajas en traslados ecológicos, conciliación laboral y alta participación en elecciones locales

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Strøget, Copenhague
Copenhague ocupó el primer lugar en la edición más reciente del Happy City Index (Visit Copenhague).

Copenhague ocupó el primer lugar en la edición más reciente del Happy City Index, que analizó 1.000 ciudades a partir de 64 indicadores. Según Travel + Leisure, la capital de Dinamarca se destacó por su calidad de vida, la sostenibilidad, el equilibrio entre vida personal y trabajo y la participación cívica.

Copenhague es considerada la ciudad más feliz del mundo porque el Happy City Index le asignó 6.954 puntos tras evaluar variables de movilidad, economía, salud, gobernanza y vida ciudadana. Según Travel + Leisure, la ciudad sobresale por su transporte ecológico, su baja tasa de desempleo, su licencia parental remunerada y su alta participación electoral.

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La capital danesa superó por un margen estrecho a Helsinki y Ginebra. Helsinki obtuvo 6.919 puntos y Ginebra 6.882.

Copenhague fue considerada la ciudad más feliz del mundo con 6.954 puntos en el Happy City Index (Freepik)
Copenhague fue considerada la ciudad más feliz del mundo con 6.954 puntos en el Happy City Index (Freepik)

El índice, citado por Travel + Leisure, aclara que no busca proclamar una sola “mejor” ciudad del mundo. Su objetivo es destacar urbes que combinan calidad de vida, sostenibilidad y estrategias de desarrollo a largo plazo, y que pueden servir de referencia para otras.

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Cómo mide el índice la felicidad urbana

Las 50 primeras ciudades del listado integran el llamado Gold Group. Ese grupo, según el informe reproducido por Travel + Leisure, distingue a las urbes con un desempeño alto y sostenido en seis dimensiones: ciudadanos, gobernanza, medioambiente, economía, salud y movilidad.

El equipo responsable del índice añade que la intención es reconocer ciudades que combinan buena gobernanza, sostenibilidad, capacidad de respuesta y calidad de vida de una forma que ofrece una visión más equilibrada del desarrollo urbano. Ese marco ayuda a explicar por qué Copenhague aparece en la primera posición.

Transporte público y movilidad sostenible

En movilidad, la ciudad muestra una diferencia amplia frente al promedio global. El índice indica que el 70% de los trayectos dentro de Copenhague se realiza en transporte ecológico, frente a una media mundial de 45%.

La ciudad supera la media mundial de transporte ecológico en los trayectos urbanos (REUTERS/Leonhard Foeger)
La ciudad supera la media mundial de transporte ecológico en los trayectos urbanos (REUTERS/Leonhard Foeger)

El uso del transporte público también figura entre los puntos fuertes de la capital danesa. La ciudad registra 496 viajes anuales per cápita, mientras el promedio del índice es de 194.

A eso se suma una siniestralidad vial casi reducida a la mitad frente a la media del estudio. La fuente sugiere esa diferencia junto con el mayor uso de opciones públicas y ecológicas, pero no la presenta como una relación concluyente.

Empleo, ingresos y conciliación laboral

Los datos económicos también impulsaron la posición de Copenhague. Sus residentes tienen ingresos un 161% por encima del promedio nacional y la tasa de desempleo se sitúa en 3,62%, frente a 5,58% a escala global.

En el plano laboral, el índice destaca un sistema amplio de protección para las familias. Los trabajadores reciben 52 semanas de licencia parental remunerada con al menos el 50% del salario, más del doble del promedio del índice, que es de 24 semanas.

Ese apartado refuerza uno de los rasgos más repetidos en la evaluación de la ciudad: el equilibrio entre empleo y vida personal. La combinación de ingresos altos, desempleo más bajo y permisos familiares extensos aparece como una de las bases del primer puesto.

Salud mental y calidad de vida

Copenhague figura en el estudio como la ciudad que ofrece el apoyo más sólido al bienestar cotidiano y de largo plazo de sus habitantes (REUTERS/ Tom Little)
Copenhague figura en el estudio como la ciudad que ofrece el apoyo más sólido al bienestar cotidiano y de largo plazo de sus habitantes (REUTERS/ Tom Little)

La vida cotidiana también aporta indicadores favorables. Los residentes tienen 25 días de vacaciones pagadas al año y trabajan unas 39 horas semanales, una cifra ligeramente inferior al promedio global.

El informe también menciona estrategias activas de salud mental y bienestar. A eso suma un plan formal para enfrentar los discursos de odio y el ciberacoso. Fuera del plano estrictamente laboral, el índice resalta una dimensión social e internacional marcada. En Copenhague, el 86% de la población puede hablar un idioma extranjero.

La participación cívica también se ubica por encima de la media. La concurrencia en la última elección local alcanzó 65,6%, frente al promedio de 49,8%.

El estudio aclara que la ciudad no está exenta de puntos débiles. Sus niveles de residuos por habitante y de contaminación del aire se sitúan ligeramente por encima del promedio del índice.

Aun con esos matices, según el periódico, Copenhague aparece como la ciudad que ofrece el apoyo más sólido al bienestar cotidiano y de largo plazo de sus habitantes dentro del estudio. El top 10 también incluye a varias ciudades escandinavas, entre ellas Helsinki, Uppsala, Trondheim, Malmö y Aarhus.

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