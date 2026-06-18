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Cómo ver la transmisión de 9 horas de Las Guerreras K-pop por su primer año en Netflix

La maratón incluirá la versión original de la película y una edición Sing-Along

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Las guerreras k-pop
Netflix celebrará el primer aniversario de Las Guerreras K-pop con una maratón global de nueve horas el 20 de junio. (Netflix)
La fiebre por Las Guerreras K-pop no para y ahora con su primer aniversario llegará una transmisión para festejar. Este 20 de junio, Netflix llevará a cabo una maratón global de nueve horas, diseñada para que seguidores de todas partes puedan revivir la película, disfrutar de contenido exclusivo y sumarse a los festejos que rodean a la producción animada más vista de la plataforma.

La celebración gira en torno a HUNTR/X, el grupo ficticio que ha conquistado a millones, y a los Saja Boys, quienes también forman parte central de esta franquicia.

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Dónde y cómo ver la transmisión de nueve horas de Las Guerreras K-pop

La transmisión especial de nueve horas será accesible para todos los fans a través de la cuenta oficial de Netflix en TikTok. La cita está programada para el 20 de junio y, gracias al formato digital, permitirá que personas de cualquier país se conecten en cualquier momento del día.

Durante el evento, los organizadores han previsto proyectar diversas versiones de la película: la original, una edición Sing-Along especialmente pensada para que los espectadores puedan cantar junto a sus personajes favoritos, el doblaje coreano y la versión en portugués brasileño.

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Guerreras K pop
La maratón de Netflix incluirá la versión original de la película, una edición Sing-Along, el doblaje coreano y la versión en portugués brasileño. (Netflix)

La audiencia podrá acceder a la transmisión simplemente ingresando al perfil oficial de Netflix en TikTok. No será necesario pagar ni registrarse en una plataforma externa, lo que facilita la participación global y espontánea.

Qué contenido especial tendrá esta transmisión

Uno de los principales atractivos de la maratón es el contenido exclusivo que se ha preparado para la ocasión. A lo largo de la transmisión, se emitirán entrevistas con los creadores y miembros del elenco detrás de Las Guerreras K-pop, así como con influencers y seguidores destacados del universo HUNTR/X.

Estas conversaciones permitirán conocer detalles inéditos sobre el proceso creativo y el impacto que la película ha tenido tanto en la industria como entre los fans.

Se han anunciado apariciones sorpresa a lo largo del evento, pensadas para mantener el interés de la audiencia y generar conversación en redes sociales. Además, la transmisión contará con comentarios en vivo, secuencias inéditas y animatics nunca antes vistas, lo que constituye una oportunidad única para descubrir el material que no llegó a la versión final de la cinta.

(Netflix)
La transmisión especial ofrecerá entrevistas con creadores, elenco, influencers y seguidores del universo de Las Guerreras K-pop. (Netflix)

La comunidad fan tendrá un papel destacado en esta jornada. Habrá momentos especiales creados por usuarios, donde se compartirán producciones de seguidores y se celebrará activamente la creatividad del fandom.

Así, la maratón no solo será un repaso por la película, sino también un espacio de encuentro y reconocimiento para quienes han acompañado a la franquicia desde el inicio.

Qué otro contenido especial habrá por el aniversario de Las Guerreras K-pop

Los festejos del primer año de “Las Guerreras K-pop” trascienden el entorno digital. Netflix lanzó ediciones especiales del soundtrack bajo el título “KPop Demon Hunters: Soundtrack from the Netflix Film”, tanto en vinilo como en CD.

Esta colección se distingue por incluir cuatro temas inéditos que nunca antes habían estado disponibles en formato físico, lo que convierte a estas ediciones en piezas de colección para los seguidores más fieles de la franquicia.

K-Pop: Demon Hunters estará disponible exclusivamente en Netflix a partir del 20 de junio de 2025.
El aniversario de Las Guerreras K-pop también incluirá ediciones especiales del soundtrack en vinilo y CD con cuatro temas inéditos. (Netflix)

Junto a los discos, los fans podrán encontrar extras como calcomanías chibi y tarjetas fotográficas holográficas coleccionables. Estos objetos refuerzan el vínculo entre la audiencia y el universo de la película, permitiendo que los seguidores lleven consigo parte de la estética y la identidad de HUNTR/X.

Netflix también organizó proyecciones especiales de aniversario en salas de cine de países como Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Israel.

En Estados Unidos, varias ciudades ofrecerán funciones gratuitas al aire libre en lugares emblemáticos, ampliando las posibilidades para que el público disfrute de la cinta en comunidad.al.

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