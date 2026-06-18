JD Vance contó su historia: de una infancia atravesada por la pobreza a la vicepresidencia de Estados Unidos

JD Vance vinculó su ascenso a vicepresidente de Estados Unidos con la movilidad social y la superación de una infancia marcada por la pobreza y las adicciones (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

La movilidad social y la superación de una infancia atravesada por dificultades fueron algunos de los ejes de una entrevista en la que JD Vance reflexionó sobre el recorrido que lo llevó a convertirse en vicepresidente de Estados Unidos.

Durante una conversación con Steven Bartlett en el podcast Diary of a CEO, también abordó temas como el trauma, el liderazgo, la fe y el impacto de la inteligencia artificial.

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El político republicano de 41 años atribuyó parte de su ascenso a la influencia de su abuela, una figura que, según relató, le aportó estabilidad y contención en un entorno familiar marcado por la pobreza, las adicciones y la incertidumbre.

Además, sostuvo que esa experiencia dejó una huella duradera en su forma de ver el mundo: por un lado, la importancia de reconocer los propios errores y la necesidad de que los trabajadores tengan participación en las decisiones vinculadas a los cambios tecnológicos.

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JD Vance afirmó que su abuela fue la figura de estabilidad que le permitió desarrollarse en un entorno familiar atravesado por la inestabilidad (Captura de video: YouTube/@TheDiaryOfACEO)

Describió una infancia atravesada por la inestabilidad familiar, con “una puerta giratoria de figuras paternas”, mientras su madre, a quien definió como una persona increíble, luchaba contra una adicción.

El vicepresidente señaló que su madre lleva actualmente 11 años sobria, aunque durante gran parte de su niñez la situación familiar estuvo marcada por el consumo de medicamentos, heroína y varias sobredosis.

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La abuela como ancla y las huellas del trauma

Durante el podcast reflexionó sobre las razones que le permitieron superar las dificultades de su infancia y sostuvo que las personas que logran desarrollarse tras experiencias traumáticas suelen contar con una figura de referencia que les brinda apoyo y estabilidad.

En su caso, identificó a su abuela como esa presencia fundamental. “Fue mi salvadora. Se aseguró de que tuviera una vida estable, en la medida de lo posible”, afirmó al recordar su papel en un ambiente marcado por un contexto familiar complejo.

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Vance relató que algunas secuelas de su infancia aún influyen en su vida adulta y señaló que su esposa suele advertirle sobre su tendencia a la desconfianza (REUTERS)

No obstante, reconoció que las experiencias de su infancia dejaron secuelas en la adultez. Al referirse a su relación con su esposa, Usha Vance, afirmó: “Creo que, en el lado oscuro, lo que ella diría es que soy extraordinariamente desconfiado”.

También admitió que durante años afrontó los conflictos emocionales tomando distancia de las personas cercanas y cortando vínculos. Cuando el entrevistador mencionó el concepto de “apego evitativo”, coincidió plenamente con esa descripción. “100%. No tenía el vocabulario para describirlo, pero era eso exactamente”, reconoció.

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Admitir errores y cambiar de opinión

Al abordar su cambio de postura respecto de Donald Trump, Vance sostuvo que la primera obligación de cualquier dirigente es revisar sus propios juicios. “Creo que siempre tienes que ser capaz de reconocer cuándo tienes razón y cuándo te equivocas”, afirmó.

Luego resumió ese cambio con una frase directa: “Pensé que Donald Trump sería un presidente fracasado. No lo fue”. Añadió que también creyó que las instituciones estadounidenses funcionaban de manera sólida y que esa percepción resultó equivocada.

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Vance sostuvo que un dirigente debe admitir errores y explicó su cambio de postura al afirmar que se equivocó sobre Donald Trump (AP)

Señaló que comenzó a revisar su opinión sobre Trump antes de conocerlo personalmente, a partir de lo que observó desde afuera de la política nacional. Más adelante, cuando tuvo un trato directo con él, aseguró que “encontré a una persona muy distinta de lo que los medios lo hacen parecer”.

Inteligencia artificial y reparto de la riqueza

Vance señaló que su principal preocupación respecto de la inteligencia artificial no es la posibilidad de una pérdida masiva de empleos, sino el riesgo de que la tecnología profundice la desigualdad económica y amplíe las capacidades de vigilancia. “No creo que vayamos a tener desempleo masivo. Puede que tengamos desigualdad masiva”, sostuvo.

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A su juicio, la historia muestra que las grandes disrupciones tecnológicas no siempre destruyen el trabajo en bloque, pero sí pueden concentrar riqueza y desestabilizar sociedades. Por eso defendió mecanismos que permitan a los trabajadores negociar en conjunto y participar de los beneficios antes de que el dinero quede acumulado en pocas manos.

Vance advirtió que la inteligencia artificial puede profundizar la desigualdad económica y defendió que los trabajadores participen en las decisiones tecnológicas (REUTERS)

En ese contexto, defendió una mayor participación de los trabajadores en las decisiones vinculadas a los cambios tecnológicos. “Hay que darles a los trabajadores un asiento en la mesa”, afirmó. Según planteó, una sociedad estable requiere que las personas tengan una capacidad real de influir sobre las transformaciones que afectan su vida cotidiana.

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Del ateísmo al regreso a la fe

En otro tramo de la entrevista, Vance repasó su tránsito espiritual desde una infancia evangélica hasta una juventud atea. “Me convertí en ateo. Era una especie de esos ateos enojados”, comentó al recordar una etapa en la que asociaba la religión con superstición y se veía a sí mismo como más racional que quienes lo habían criado.

Ese enfoque coincidió con una etapa de ambición centrada en credenciales, dinero y prestigio. En la universidad, llegó a la conclusión de que esa lógica no lo había vuelto una buena persona y empezó a fijarse en que las personas más virtuosas que admiraba eran cristianas.

Vance relató que pasó del ateísmo al regreso a la fe cristiana a través de un proceso gradual que culminó con su bautismo (REUTERS)

Al referirse a su regreso a la fe, explicó que se trató de un proceso gradual y no de una conversión inmediata. “De verdad me transformó, pero de una forma más lenta”, afirmó sobre un recorrido que comenzó con inquietudes intelectuales, avanzó hacia la práctica religiosa y concluyó con su bautismo.

Al final de la conversación con Diary of a CEO, el vicepresidente volvió a la figura de su abuela como medida de su propia trayectoria. Más que el cargo o la ceremonia, situó el valor de su recorrido en la gratitud hacia quien lo sostuvo y en la obligación de no confundirse con el rango que hoy ocupa.