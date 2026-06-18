Millones de deudores verán cambiar sus préstamos estudiantiles el 1 de julio por una reforma clave

El sistema federal de préstamos estudiantiles de Estados Unidos cambiará el 1 de julio de 2026 por la ley que Donald Trump promulgó en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema federal de préstamos estudiantiles de Estados Unidos cambia el 1 de julio de 2026. Millones de deudores enfrentarán nuevos topes de endeudamiento, menos opciones de pago y plazos más estrictos para saldar sus préstamos.

Los cambios son resultado de la ley Working Families Tax Cuts Act (Ley de Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras) —también conocida como One Big Beautiful Bill Act— que el presidente Donald Trump promulgó el 4 de julio de 2025.

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La reforma de préstamos estudiantiles impondrá nuevos topes de endeudamiento y reducirá las opciones de pago para millones de deudores en Estados Unidos (AP foto/Mark Schiefelbein)

Qué cambia el 1 de julio

La ley introduce topes de endeudamiento que antes no existían. Los límites varían según el tipo de estudiante:

Padres con préstamos Parent PLUS: hasta USD 20.000 por año y USD 65.000 en total por estudiante. Antes podían pedir prestado hasta el costo completo de la matrícula.

Estudiantes de posgrado: hasta USD 20.500 por año, con un techo de USD 100.000 para toda la carrera.

Carreras profesionales (medicina, derecho, farmacia, odontología y otras seis, según el (medicina, derecho, farmacia, odontología y otras seis, según el Departamento de Educación ): USD 50.000 anuales y USD 200.000 en total.

Tope de por vida: cualquier persona que tome un préstamo federal a partir del 1 de julio tendrá un límite acumulado de USD 257.500, sumando grado y posgrado.

Los préstamos Graduate PLUS —que hasta ahora permitían cubrir el costo total de asistencia— quedan eliminados para nuevos solicitantes.

El fin del plan Save y sus consecuencias

El plan Save, creado por la administración Biden en 2023, será desmantelado el 1 de julio tras un fallo de una corte federal de apelaciones dictado en marzo de 2026. Sus 7,2 millones de deudores —con pagos suspendidos durante dos años por el litigio— tendrán 90 días para elegir un plan alternativo.

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Cabe recordar que el plan Save es un programa federal que ajusta las cuotas de los préstamos estudiantiles según el ingreso del deudor y permite saldar la deuda después de un tiempo determinado.

Los préstamos Parent PLUS, los créditos para posgrado y las carreras profesionales tendrán límites anuales y totales, con un tope de por vida de USD 257.500 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien no lo haga quedará inscrito automáticamente en el plan estándar de pagos fijos, que no ofrece condonación de deuda.

Winston Berkman-Breen, director legal de Protect Borrowers, resumió la urgencia en una recomendación concreta a CBS News: actualizar la información de contacto y verificar el acceso a studentaid.gov.

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Las opciones de pago disponibles desde julio

A partir del 1 de julio, el menú de planes de pago se divide según si el deudor toma o no un préstamo nuevo.

Para quienes tomen un préstamo nuevo después del 1 de julio, solo habrá dos opciones:

Plan de Asistencia para el Pago (RAP): los pagos mensuales equivalen entre 1% y 10% del ingreso bruto ajustado. Para ingresos por debajo de USD 10.000, el pago mínimo es de USD 10 al mes. La deuda se condona tras 30 años.

Plan Estándar por Niveles (Tiered Standard Plan): cuotas mínimas de USD 50 al mes durante un período de entre 10 y 25 años según el saldo inicial.

La ley modifica las becas Pell Grant, amplía el acceso a programas cortos de formación laboral y reabre el debate sobre el impacto de la deuda estudiantil en los jóvenes (EFE)

Para quienes no tomen préstamos nuevos, los planes existentes se mantienen disponibles por ahora:

Plan de pago en función de los ingresos (IBR)

Plan de pago según lo que ganes (PAYE)

Plan de pago contingente a los ingresos (ICR)

Los planes PAYE e ICR, no obstante, también desaparecerán en julio de 2028. Quienes estén en esos programas deberán migrar antes de esa fecha.

El impacto en las becas Pell y en los jóvenes

La ley también modifica el programa de becas Pell Grant, el mayor subsidio federal para estudiantes de bajos ingresos. Los cambios van en dos direcciones:

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Se restringe el acceso para estudiantes que reciban becas o subsidios privados que cubran el total de sus gastos de asistencia, y para personas con altos patrimonios pero bajos ingresos declarados —una laguna que permitía, en teoría, que alguien con USD 1.000.000 en activos calificara para la beca.

Se amplía el acceso para estudiantes en programas de formación laboral de corta duración en áreas como enfermería asistencial, educación infantil y mecánica automotriz.

El Departamento de Educación proyecta que la reforma ahorrará USD 409.000 millones a los contribuyentes.