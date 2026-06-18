Prohibición de redes sociales para menores de 16 años en el Reino Unido: qué aplicaciones serán bloqueadas y cómo funcionará

La reforma digital impulsada por Keir Starmer alcanzará a servicios como TikTok, Instagram, Snapchat, X y Facebook - EFE/EPA/FAZRY

El gabinete de Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, anunció que los menores de 16 años no podrán acceder a las plataformas de interacción social más populares. El nuevo marco legal, inspirado en la experiencia de Australia, incluye a aplicaciones como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, X y Facebook. De acuerdo con el periódico británico The Guardian, la medida busca reforzar la protección digital de niños y adolescentes ante la falta de autorregulación efectiva de las empresas tecnológicas.

Las autoridades locales señalaron que las plataformas sujetas a la restricción son aquellas que permiten la publicación de contenido entre usuarios y la recomendación algorítmica. El listado sigue la referencia australiana, que abarca también a Kick, Reddit, Threads, Twitch y otras. Hasta ahora, en el Reino Unido, la edad mínima para abrir una cuenta en estas redes era de 13 años.

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El ministro de Cultura Digital adelantó que las excepciones incluyen aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal, junto a plataformas educativas o de contenido infantil como YouTube Kids, Lego Play, Google Classroom y Pinterest. El gobierno publicará la lista definitiva de servicios afectados tras analizar las más de 116.000 respuestas recibidas durante la consulta pública.

Detalles de la verificación y controles de acceso

El Reino Unido implementará una ley que restringirá el acceso de menores de 16 años a plataformas sociales populares, endureciendo la verificación de edad y aplicando nuevos controles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de la prohibición dependerá de un endurecimiento en la verificación de edad. Según informó The Guardian, el regulador británico Ofcom evaluará en octubre los métodos más eficaces para certificar que los usuarios cumplen la edad requerida.

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Actualmente, la Ley de Seguridad en Línea ya obliga a verificar la edad para restringir el acceso a contenidos para adultos. Las tecnologías empleadas incluyen estimaciones faciales mediante inteligencia artificial, controles bancarios, comprobaciones por correo electrónico e identificaciones digitales. El gobierno busca que estas soluciones sean más estrictas y menos vulnerables a la evasión, en respuesta a los desafíos técnicos que afrontó Australia.

El comisionado australiano de seguridad online advirtió que muchos menores lograron sortear los controles, por lo que el Reino Unido planea un sistema de cumplimiento más robusto. Para ello, Ofcom llevará a cabo una auditoría urgente sobre la efectividad de los métodos actuales y recomendará ajustes antes de la entrada en vigor de la ley, prevista para la primavera de 2027.

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La preocupación de las plataformas tecnológicas se centra en el equilibrio entre la protección infantil y la privacidad. La recopilación de información personal y el uso de inteligencia artificial para control de edad encendieron el debate sobre los límites legales y éticos de la vigilancia digital.

Restricciones complementarias y excepciones previstas

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe a los líderes del sector de las redes sociales para debatir sobre la seguridad de los niños en Internet el 16 de abril de 2026 en Londres, Reino Unido - Leon Neal/Pool vía REUTERS

El plan bautizado como “Australia plus” no se limita a restringir redes sociales. El gobierno británico bloqueará las transmisiones en vivo y la comunicación con desconocidos para menores de 16 años en servicios de juegos como Roblox y en una gama más amplia de plataformas en línea. Estas limitaciones se aplicarán por defecto a los jóvenes de 16 y 17 años en las principales redes sociales, con el objetivo de evitar cambios abruptos de comportamiento tras alcanzar la edad mínima.

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Además, se introducirán límites al desplazamiento infinito y se prohibirán los chatbots de “acompañamiento romántico” o con funcionalidades íntimas para menores de 18 años. Las autoridades prevén publicar nuevas pautas en julio, enfocadas en el uso de redes privadas virtuales (VPN) y la creación de cuentas alternativas por parte de adolescentes.

El gobierno subrayó que la consulta pública mostró un respaldo mayoritario de los padres. Nueve de cada diez adultos participantes apoyaron la prohibición, así como dos tercios de los jóvenes consultados, quienes consideraron necesario vetar al menos algunas plataformas para menores de 16 años.

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Reacciones de padres, organizaciones y empresas tecnológicas

El ministro de Cultura Digital anticipó que WhatsApp y Signal no serán alcanzadas, y que servicios como YouTube Kids, Google Classroom, Lego Play y Pinterest mantendrán el acceso al tratarse de usos específicos

La respuesta a la medida ha sido variada. De acuerdo con The Guardian, la Fundación Molly Rose, creada tras el fallecimiento de una adolescente afectada por contenidos nocivos en redes sociales, advirtió que la prohibición podría generar una “falsa sensación de seguridad” en las familias. La entidad reclama una regulación más eficaz de los algoritmos que promueven materiales perjudiciales.

Por su parte, YouTube, propiedad de Google, expresó su desacuerdo con la política. Un portavoz aseguró que “YouTube es un recurso fundamental para jóvenes, educadores y padres” y que los vetos generalizados podrían conducir a los menores hacia servicios inseguros y menos supervisados. Esta posición fue compartida por otras empresas del sector, que alertan sobre el riesgo de empujar a los adolescentes a plataformas menos reguladas ante las restricciones.

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El debate público en el Reino Unido refleja la tensión entre la demanda de seguridad infantil, la privacidad de los usuarios y el papel de las grandes tecnológicas en la protección de los menores. Las próximas semanas serán decisivas para conocer los mecanismos de aplicación y la respuesta social que suscitará la entrada en vigor de la nueva legislación.