Mundo

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años en el Reino Unido: qué aplicaciones serán bloqueadas y cómo funcionará

Una reforma digital impulsada por el primer ministro Keir Starmer endurecerá el acceso de adolescentes a las principales plataformas sociales, tras una consulta pública que evidenció el apoyo mayoritario de las familias y la preocupación de empresas tecnológicas

Guardar
Google icon
La reforma digital impulsada por Keir Starmer alcanzará a servicios como TikTok, Instagram, Snapchat, X y Facebook - EFE/EPA/FAZRY
La reforma digital impulsada por Keir Starmer alcanzará a servicios como TikTok, Instagram, Snapchat, X y Facebook - EFE/EPA/FAZRY

El gabinete de Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, anunció que los menores de 16 años no podrán acceder a las plataformas de interacción social más populares. El nuevo marco legal, inspirado en la experiencia de Australia, incluye a aplicaciones como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, X y Facebook. De acuerdo con el periódico británico The Guardian, la medida busca reforzar la protección digital de niños y adolescentes ante la falta de autorregulación efectiva de las empresas tecnológicas.

Las autoridades locales señalaron que las plataformas sujetas a la restricción son aquellas que permiten la publicación de contenido entre usuarios y la recomendación algorítmica. El listado sigue la referencia australiana, que abarca también a Kick, Reddit, Threads, Twitch y otras. Hasta ahora, en el Reino Unido, la edad mínima para abrir una cuenta en estas redes era de 13 años.

PUBLICIDAD

El ministro de Cultura Digital adelantó que las excepciones incluyen aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal, junto a plataformas educativas o de contenido infantil como YouTube Kids, Lego Play, Google Classroom y Pinterest. El gobierno publicará la lista definitiva de servicios afectados tras analizar las más de 116.000 respuestas recibidas durante la consulta pública.

Detalles de la verificación y controles de acceso

Infografía con una persona encapuchada y logos de redes sociales encadenados. Detalla apps bloqueadas y exceptuadas, controles de verificación de edad y restricciones para menores en el Reino Unido.
El Reino Unido implementará una ley que restringirá el acceso de menores de 16 años a plataformas sociales populares, endureciendo la verificación de edad y aplicando nuevos controles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de la prohibición dependerá de un endurecimiento en la verificación de edad. Según informó The Guardian, el regulador británico Ofcom evaluará en octubre los métodos más eficaces para certificar que los usuarios cumplen la edad requerida.

PUBLICIDAD

Actualmente, la Ley de Seguridad en Línea ya obliga a verificar la edad para restringir el acceso a contenidos para adultos. Las tecnologías empleadas incluyen estimaciones faciales mediante inteligencia artificial, controles bancarios, comprobaciones por correo electrónico e identificaciones digitales. El gobierno busca que estas soluciones sean más estrictas y menos vulnerables a la evasión, en respuesta a los desafíos técnicos que afrontó Australia.

El comisionado australiano de seguridad online advirtió que muchos menores lograron sortear los controles, por lo que el Reino Unido planea un sistema de cumplimiento más robusto. Para ello, Ofcom llevará a cabo una auditoría urgente sobre la efectividad de los métodos actuales y recomendará ajustes antes de la entrada en vigor de la ley, prevista para la primavera de 2027.

La preocupación de las plataformas tecnológicas se centra en el equilibrio entre la protección infantil y la privacidad. La recopilación de información personal y el uso de inteligencia artificial para control de edad encendieron el debate sobre los límites legales y éticos de la vigilancia digital.

Restricciones complementarias y excepciones previstas

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe a los líderes del sector de las redes sociales para debatir sobre la seguridad de los niños en Internet el 16 de abril de 2026 en Londres, Reino Unido - Leon Neal/Pool vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe a los líderes del sector de las redes sociales para debatir sobre la seguridad de los niños en Internet el 16 de abril de 2026 en Londres, Reino Unido - Leon Neal/Pool vía REUTERS

El plan bautizado como “Australia plus” no se limita a restringir redes sociales. El gobierno británico bloqueará las transmisiones en vivo y la comunicación con desconocidos para menores de 16 años en servicios de juegos como Roblox y en una gama más amplia de plataformas en línea. Estas limitaciones se aplicarán por defecto a los jóvenes de 16 y 17 años en las principales redes sociales, con el objetivo de evitar cambios abruptos de comportamiento tras alcanzar la edad mínima.

Además, se introducirán límites al desplazamiento infinito y se prohibirán los chatbots de “acompañamiento romántico” o con funcionalidades íntimas para menores de 18 años. Las autoridades prevén publicar nuevas pautas en julio, enfocadas en el uso de redes privadas virtuales (VPN) y la creación de cuentas alternativas por parte de adolescentes.

El gobierno subrayó que la consulta pública mostró un respaldo mayoritario de los padres. Nueve de cada diez adultos participantes apoyaron la prohibición, así como dos tercios de los jóvenes consultados, quienes consideraron necesario vetar al menos algunas plataformas para menores de 16 años.

Reacciones de padres, organizaciones y empresas tecnológicas

El ministro de Cultura Digital anticipó que WhatsApp y Signal no serán alcanzadas, y que servicios como YouTube Kids, Google Classroom, Lego Play y Pinterest mantendrán el acceso al tratarse de usos específicos
El ministro de Cultura Digital anticipó que WhatsApp y Signal no serán alcanzadas, y que servicios como YouTube Kids, Google Classroom, Lego Play y Pinterest mantendrán el acceso al tratarse de usos específicos

La respuesta a la medida ha sido variada. De acuerdo con The Guardian, la Fundación Molly Rose, creada tras el fallecimiento de una adolescente afectada por contenidos nocivos en redes sociales, advirtió que la prohibición podría generar una “falsa sensación de seguridad” en las familias. La entidad reclama una regulación más eficaz de los algoritmos que promueven materiales perjudiciales.

Por su parte, YouTube, propiedad de Google, expresó su desacuerdo con la política. Un portavoz aseguró que “YouTube es un recurso fundamental para jóvenes, educadores y padres” y que los vetos generalizados podrían conducir a los menores hacia servicios inseguros y menos supervisados. Esta posición fue compartida por otras empresas del sector, que alertan sobre el riesgo de empujar a los adolescentes a plataformas menos reguladas ante las restricciones.

El debate público en el Reino Unido refleja la tensión entre la demanda de seguridad infantil, la privacidad de los usuarios y el papel de las grandes tecnológicas en la protección de los menores. Las próximas semanas serán decisivas para conocer los mecanismos de aplicación y la respuesta social que suscitará la entrada en vigor de la nueva legislación.

Temas Relacionados

Keir StarmerReino UnidoRedes socialesMenores de 16 añosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Netanyahu aseguró que las tropas israelíes permanecerán en el sur de Líbano durante el tiempo “que sea necesario”

El primer ministro sostuvo que los soldados permanecerán en una franja definida como de resguardo el tiempo que haga falta, pese a la tregua incluida en el memorando suscrito por Washington y Teherán

Netanyahu aseguró que las tropas israelíes permanecerán en el sur de Líbano durante el tiempo “que sea necesario”

El premonitorio meme que anticipó el masivo ataque ucraniano contra Moscú: “Estamos más cerca de lo que piensas”

Tan solo 48 horas antes del bombardeo en Rusia, un veterano ucraniano residente en Canadá publicó una imagen que este jueves tomó mayor relevancia, tras la incursión en la capital rusa

El premonitorio meme que anticipó el masivo ataque ucraniano contra Moscú: “Estamos más cerca de lo que piensas”

La UE y el Reino Unido firmarán en julio el acuerdo sobre Gibraltar que permitirá el derribo de la frontera terrestre con España

El tratado, que supera las 1.000 páginas, habilitará la eliminación de La Verja y trasladará los controles fronterizos al aeropuerto del Peñón

La UE y el Reino Unido firmarán en julio el acuerdo sobre Gibraltar que permitirá el derribo de la frontera terrestre con España

Donald Tusk anunció la detención de un georgiano por el asesinato del caricaturista ruso Robert Kuzovkov

La policía de Lublin y la agencia ABW arrestaron a un hombre con pasaporte de Georgia cerca de Varsovia, mientras la fiscalía verifica su identidad y sigue la investigación del crimen ocurrido el lunes

Donald Tusk anunció la detención de un georgiano por el asesinato del caricaturista ruso Robert Kuzovkov

Rusia amenazó con más bombardeos contra Ucrania tras el ataque masivo a Moscú

El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró que el presidente Vladimir Putin ordenó “ataques agrupados de manera regular”

Rusia amenazó con más bombardeos contra Ucrania tras el ataque masivo a Moscú
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 19 de junio: del desconocido autor del empujón de Manuela a la fría actitud del obispo con José Luis

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 19 de junio: del desconocido autor del empujón de Manuela a la fría actitud del obispo con José Luis

Municipalidad de San Martín de Porres abre convocatoria laboral para personas con secundaria incompleta y completa

María Fernanda Cabal pidió al Dapre una explicación por los costos de la “colección literaria” de Gustavo Petro

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 18 de junio: ganadores del último sorteo

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 18 de junio

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu aseguró que las tropas israelíes permanecerán en el sur de Líbano durante el tiempo “que sea necesario”

Netanyahu aseguró que las tropas israelíes permanecerán en el sur de Líbano durante el tiempo “que sea necesario”

El 98% de los motociclistas dominicanos del Distrito Nacional circula sin espejos retrovisores, según estudio de Movido

Delitos sexuales: cinco regiones en Panamá registran aumentos de dos dígitos en 2026

Órgano Judicial determina que el cobro directo de multas estatales no vulnera el derecho de defensa en El Salvador

“El sistema falló y colapsó”, reconoce Mulino tras la fuga de 195 presos en Panamá

ENTRETENIMIENTO

Creador de videos ‘deepfake’ del grupo de K-pop aespa es condenado a prisión en Corea del Sur

Creador de videos ‘deepfake’ del grupo de K-pop aespa es condenado a prisión en Corea del Sur

La muerte de Daveigh Chase deja otra incógnita: el GoFundMe de un hombre que dice haber sido su novio

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Scooby-Doo: El origen ya es oficial en Netflix y traerá al gran danés con un perro real por primera vez

“Mi otra yo” se despide con nuevas caras y el regreso de su trío protagonista en Netflix