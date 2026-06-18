Estados Unidos

Tormentas, niebla densa y ráfagas amenazan el US Open de golf en Long Island

La jornada inaugural en Shinnecock Hills comenzó con retrasos debido al severo frente climático que azota a Nueva York, lo que forzó a los competidores a lidiar con una visibilidad reducida y vientos extremos

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La primera ronda del US Open de golf 2026 en Shinnecock Hills comenzó con una demora por niebla densa y bajo amenaza de tormentas, viento fuerte y lluvia (AP Foto/David J. Phillip)
La primera ronda del US Open de golf 2026 en Shinnecock Hills comenzó con una demora por niebla densa y bajo amenaza de tormentas, viento fuerte y lluvia (AP Foto/David J. Phillip)

La primera ronda del US Open de golf 2026 en Shinnecock Hills Golf Club arrancó este jueves con una demora por niebla densa y bajo la amenaza de tormentas eléctricas, ráfagas intensas y una probabilidad de lluvia del 60%. El torneo más exigente del circuito enfrenta así su jornada inaugural en las condiciones más adversas de toda la semana.

El primer round concentra los peores factores del clima regional: vientos del sur-sureste de entre 32 y 69 km/h, lluvias dispersas y la posibilidad de tormentas que, según el meteorólogo Rich Hoffman de News 12 New Jersey, “pueden volverse localmente severas durante la tarde”.

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La niebla ya forzó una demora en el inicio del juego matutino, según confirmó BetMGM Sports.

El viento, el verdadero protagonista del US Open

El campo de Shinnecock Hills, en Long Island, es uno de los más expuestos al viento del calendario del golf profesional. Esta semana, ese factor se potencia.

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Según CBS Sports, los vientos superarán los 32 km/h (20 mph) durante los primeros tres días del torneo y cambiarán de dirección cada jornada: del sur el jueves, del suroeste el viernes, del oeste-noroeste el sábado y de vuelta al sur-suroeste el domingo. Esa variabilidad constante obliga a los jugadores a recalcular cada golpe sin un patrón fijo de referencia.

El US Open de golf 2026 enfrenta en su jornada inaugural las condiciones meteorológicas más adversas de toda la semana en Shinnecock Hills (REUTERS)
El US Open de golf 2026 enfrenta en su jornada inaugural las condiciones meteorológicas más adversas de toda la semana en Shinnecock Hills (REUTERS)

Heavy.com precisó que el jueves es el día con mayor actividad: ráfagas de hasta 72 km/h (45 mph) según WindFinder, con vientos sostenidos de entre 35 y 45 km/h (22 y 28 mph). Para los jugadores, eso equivale a ajustar entre uno y dos palos en cada tiro.

Tormentas y riesgo severo en toda la región

La amenaza meteorológica no se limita al campo de golf. En el Valle del Hudson, el pronóstico de Julian Seawright para News 12 Long Island describe tormentas aisladas con ráfagas de entre 80 y 97 km/h (50 y 60 mph) durante la tarde o la noche. La región permanece bajo un riesgo Leve —Nivel 2 de 5— para clima severo.

La naturaleza aislada de esas tormentas implica que algunas comunidades no verán actividad, mientras otras recibirán el impacto directo. Fuera de las tormentas, los vientos del suroeste en toda la zona pueden alcanzar los 48 km/h (30 mph) de forma sostenida durante el día.

En Long Island, Hoffman precisó que las temperaturas oscilarán entre los 26 ℃ y los 31 ℃ (79 ℉ y 88 ℉), con los valores más altos en el oeste del condado de Nassau.

Qué esperar en los próximos días del torneo

El viernes marca un cambio claro. Las nubes de la mañana ceden paso al sol por la tarde, la humedad baja y los vientos se moderan. AccuWeather proyecta ráfagas de hasta 56 km/h (35 mph) durante la segunda ronda, con apenas un 6% de probabilidad de lluvia.

El viento se perfila como el factor central del US Open en Shinnecock Hills, un campo de Long Island expuesto a cambios constantes de dirección (REUTERS)
El viento se perfila como el factor central del US Open en Shinnecock Hills, un campo de Long Island expuesto a cambios constantes de dirección (REUTERS)

El sábado y el domingo traen las mejores condiciones de la semana para Shinnecock Hills: cielos despejados, temperaturas en torno a los 24 ℃ (76 ℉) y vientos que el domingo finalmente ceden a entre 14 y 40 km/h (9 y 25 mph) con ráfagas.

El fin de semana del Día del Padre coincide con las rondas decisivas del torneo bajo un pronóstico que favorece el espectáculo.

La situación en Green Bay

Más al norte, Green Bay también enfrenta una nueva ronda de tormentas. Según NBC 26, las lluvias comenzarán a entrar a la región a media mañana y continuarán durante gran parte del día.

Los condados del sur están bajo un riesgo de Nivel 1 para clima severo, con posibilidad de granizo, vientos fuertes y lluvias de hasta 25 mm (1 pulgada) en algunos puntos. Las temperaturas en Green Bay no superarán los 20 °C (68 °F), por debajo del promedio habitual de 26 °C (79 °F) para esta época del año.

El patrón de frío relativo se extenderá durante el resto de la semana, con máximas que apenas alcanzarán los 23 °C (73 °F).

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