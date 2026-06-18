El premonitorio meme que anticipó el masivo ataque ucraniano contra Moscú: “Estamos más cerca de lo que piensas”

El premonitorio meme que anticipó el masivo ataque ucraniano contra Moscú

Un veterano ucraniano residente en Canadá publicó el martes un mensaje que se volvió viral con una frase que hoy es premonitora: “Estamos más cerca de lo que piensas”. Dos días después, Moscú amaneció bajo el mayor ataque con drones de toda la guerra.

El post lo firmó Rohoza Mykhailo, conocido en X como @Oct7NeverForget, quien se presenta en su perfil como veterano ucraniano en Canadá. La imagen —casi con certeza editada o generada digitalmente— muestra una mano sosteniendo un Tryzub (escudo con el tridente ucraniano) sobre la Plaza Roja, con el Kremlin y la catedral de San Basilio al fondo.

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Un meme típico de la propaganda de guerra ucraniana que simbolizaba el alcance creciente de Ucrania sobre territorio ruso.

La publicación acumuló más de 2 millones de visualizaciones, miles de “me gusta” y retuits, y desató una avalancha de réplicas, entre ellas reacciones furiosas de usuarios rusos y una cadena de contramemes.

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Lo que entonces parecía una provocación simbólica cobró una dimensión real este jueves, cuando Ucrania lanzó una ofensiva aérea sin precedentes contra la capital rusa.

El ataque ucraniano con drones contra Moscú

Cerca de 200 drones se dirigieron a la ciudad de 13 millones de habitantes en múltiples oleadas. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que la defensa antiaérea interceptó 194 de los aparatos, aunque varios lograron impactar la refinería del polígono industrial de Kapotnia, ubicada en el sureste de la ciudad, a apenas 15 kilómetros del Kremlin.

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En total, a lo largo de toda Rusia, las baterías antiaéreas derribaron 555 drones en esa jornada, según el Ministerio de Defensa.

El objetivo más golpeado fue precisamente esa refinería de Kapotnia, propiedad del consorcio Gazprom Neft, que ya había sido atacada el martes 16 —el mismo día en que Mykhailo publicó su meme—.

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La instalación procesa alrededor del 40% de la gasolina, el 50% del diésel y gran parte del combustible de aviación que consume Moscú y su región. El incendio que desató el ataque generó columnas de humo negro visibles desde toda la ciudad e incluso desde el espacio, según imágenes satelitales difundidas en redes sociales. El deterioro de la planta agrava un desabastecimiento que ya afecta a 53 regiones rusas, donde se han impuesto restricciones en el suministro de combustible, según el portal The Bell.

El ataque ucraniano con drones contra Moscú

Residentes de la capital grabaron drones sobrevolando el cielo, baterías antiaéreas en acción y lluvias de fuel provocadas por los nubarrones de los incendios. Uno de los aparatos abatidos cayó sobre el techo de un centro comercial adyacente al polígono. Las autoridades de la región moscovita reportaron 17 heridos, entre ellos dos niños de tres y diez años. En las regiones sureñas de Rostov y Bélgorod se registró además una víctima mortal en cada una.

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El impacto sobre la aviación fue inmediato: todos los aeropuertos de Moscú cerraron durante gran parte de la mañana y se cancelaron alrededor de 500 vuelos en la región. Alertas por amenaza de misiles se activaron en varias regiones del país y, por primera vez, en la región de Nóvgorod, ubicada entre Moscú y San Petersburgo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, justificó la ofensiva en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de periodistas que cubren la actualidad ucraniana: “Por supuesto que no queremos que arda Ucrania a causa del enemigo, pero si arde Ucrania va a arder Moscú”. En ese mismo mensaje, Zelensky reiteró su oferta a Vladímir Putin de declarar un alto el fuego inmediato y negociar el fin del conflicto.

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Mijailo Podoliak, asesor presidencial ucraniano, fue más directo ante los medios rusos: “El petróleo era el principal instrumento de la guerra. Sin petróleo, no habrá guerra”.

El ataque ucraniano con drones contra Moscú

Tanto Zelensky como Podoliak advirtieron que, de no cesar los combates, el próximo invierno será más duro para los ciudadanos rusos que para los ucranianos, que continúan desarrollando drones y misiles de largo alcance.

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La ofensiva contrasta con las declaraciones recientes de Putin, quien había asegurado que solo unos pocos drones lograban superar las defensas antiaéreas rusas. Hace apenas dos días, Andréi Kartapólov, jefe del comité de Defensa de la Duma, afirmó que Rusia cuenta con el mejor sistema antiaéreo del mundo y que Moscú no necesitaba medidas de seguridad adicionales. Desde el inicio de la guerra, Moscú afirma haber derribado 164.703 drones ucranianos en total.

El ataque ucraniano con drones contra Moscú

Según algunos medios, se trata del mayor ataque sufrido por la megalópolis desde el inicio de la guerra en 2022, mientras que la agencia rusa TASS lo calificó como el más grave en dos años. Putin, que se encontraba en una cumbre en Asia, no realizó declaraciones públicas sobre el ataque pero su canciller dijo que habrá una respuesta.

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