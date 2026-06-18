Balas de mosquete, una fosa descubierta y mapas antiguos revelaron nuevos detalles de la batalla de Bunker Hill en Boston

Un equipo de arqueólogos hallaron balas, un foso y restos de un fuerte en el sitio de la batalla de Bunker Hill durante una excavación en Charlestown (CBS Boston)

Arqueólogos de Boston hallaron balas, un foso y restos de un fuerte en el sitio de la batalla de Bunker Hill, una excavación que confirma sobre el terreno cómo se levantó la defensa patriota el 17 de junio de 1775 y que coincide con los actos por los 251 años de uno de los primeros grandes combates de la Revolución de Estados Unidos, según Associated Press.

La excavación ya recuperó ocho balas de mosquete del tamaño de una canica, además de pedernales y partes de un arma. El equipo también identificó objetos que habrían quedado en la zona tras la ocupación británica posterior al combate: tazas de té, pipas de tabaco, botones de manga y un rizador de peluca.

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La excavación en Bunker Hill ya recuperó ocho balas de mosquete, pedernales y partes de un arma, además de objetos de la ocupación británica posterior al combate (CBS Boston)

El hallazgo responde una pregunta histórica concreta: dónde estuvo y cómo era la fortificación levantada por los rebeldes. De acuerdo con AP, un radar de penetración terrestre localizó posibles puntos del fuerte en el sector de Charlestown y, poco después de abrir la primera zanja, el grupo dirigido por el arqueólogo Joe Bagley encontró señales definitivas de un foso cavado pocas horas antes de la batalla.

“Lo que para mí es realmente increíble es que podemos pararnos en el mismo foso”, aseguró Bagley. El trabajo se hace en dos áreas de excavación, donde la tierra se retira en capas de unos 10 centímetros, se coloca en baldes y luego se filtra con mallas; cada objeto hallado se embolsa y se identifica.

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En la investigación de Bunker Hill, se extrajeron capas de tierra de 10 centímetros y fueron tamizadas para extraer pequeños objetos (CBS Boston)

Rastros confirman un mapa dibujado dos meses después del combate

La referencia que orientó la búsqueda fue un mapa elaborado por Henry Pelham dos meses después de la batalla, que mostraba un reducto cuadrado sobre Breed’s Hill, según Associated Press.

La excavación confirmó por primera vez que esa forma representada en el mapa era correcta, después de que trabajos realizados en la década de 1990 hubieran encontrado objetos vinculados al combate y algunas pruebas de los fosos.

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“Todo en el foso es de 1775. Hay balas de mosquete, pedernales. Es lo que uno esperaría encontrar”, detalló Bagley en Associated Press. Además añadió: “Es bastante impactante porque estas cosas cayeron en medio de la batalla”.

La zanja hallada en Breed’s Hill confirmó el mapa que Henry Pelham dibujó dos meses después de la batalla de Bunker Hill (CBS Boston)

Según la agencia, más de 1.000 milicianos y habitantes de la zona cavaron durante la noche con picos y palas una fosa de cerca de un metro de profundidad y de más de dos metros de ancho. La tierra extraída se apiló delante del foso para formar un muro o parapeto de alrededor de dos metros, que alcanzaba unos 46 metros, en cada uno de los cuatro lados.

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La batalla de Bunker Hill suele quedar opacada por los enfrentamientos de Lexington y Concord del 19 de abril de 1775, que a menudo se asocian con el inicio de la Revolución de Estados Unidos. Pero muchos especialistas consideran que Bunker Hill, librada el 17 de junio de ese año, fue el primer combate de gran escala de la guerra.

La batalla de Bunker Hill terminó con la retirada rebelde, pero las fuerzas británicas sufrieron más de 1.000 bajas y el choque reforzó la movilización colonial (CBS Boston)

La mayoría de los combates ocurrió en Breed’s Hill y no en Bunker Hill

Los rebeldes buscaban frenar un posible ataque británico fortificando Bunker Hill, una pendiente de unos 34 metros, en Charlestown frente al Boston ocupado por tropas británicas, repasó Associated Press. Por razones que siguen sin aclararse, terminaron apostándose en la elevación más pequeña y expuesta de Breed’s Hill, donde se desarrolló la mayor parte de la lucha.

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El combate terminó con la retirada rebelde, pero antes de eso las fuerzas británicas sufrieron más de 1.000 bajas. Aunque formalmente los británicos tomaron la posición, la batalla suele presentarse como un triunfo político de los insurgentes porque Londres no logró una victoria concluyente y el enfrentamiento reforzó la movilización de las colonias contra la Corona.

Actualmente, un obelisco blanco de 67 metros, corona Breed’s Hill como memorial de la batalla. Bagley explicó que el lugar conserva el monumento, mapas expuestos y un paisaje reconocible, pero casi nada visible remite de manera directa a 1775: “Muy poco de lo que hay aquí a la vista es de 1775. Así que esta zanja es la razón por la que todo esto está aquí”.

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La zanja hallada en Breed’s Hill confirmó el mapa que Henry Pelham dibujó dos meses después de la batalla de Bunker Hill (CBS Boston)

En el sitio también trabaja Joel Bohy, arqueólogo de campos de batalla especializado en armamento de la Revolución de Estados Unidos, quien examinó dos piedras dentadas sostenidas por una voluntaria: una gris identificada como pedernal inglés y otra beige como pedernal francés. Al accionar el gatillo del mosquete, el pedernal golpeaba el acero y generaba las chispas que encendían la pólvora.

“Se puede ver la marca de la baqueta cuando el soldado la empujó hacia abajo. Se puede ver el pequeño anillo en la parte superior, donde fue presionada”, comentó Bohy en Associated Press sobre una de las balas. Añadió que “las marcas en el borde de la bala” muestran que fue disparada.

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Las marcas y la forma de algunas municiones indican que fueron disparadas a distancia y no impactaron en ninguna persona, porque en ese caso se habrían deformado. En el lugar murieron casi 150 combatientes, pero no se encontraron restos humanos; una arqueóloga forense permanece en la excavación para identificar cualquier hueso que pudiera aparecer.

Estudiaron pedernales y balas de mosquete, pero no aparecieron restos humanos pese a las muertes registradas en el combate (CBS Boston)

La búsqueda concluyó el miércoles, el mismo día en que Charlestown celebrará un servicio religioso seguido por una procesión hasta el Monumento de Bunker Hill y una ceremonia con colocación de ofrenda floral, minuto de silencio y una demostración de disparo de mosquete.

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