La razón por la que Benny Blanco intentó emparejar a Selena Gómez con un amigo antes de enamorarse de ella

El prometido de Selena Gómez aseguró que estuvo a punto de emparentarla con otra persona. (Foto AP/Chris Pizzello)

Durante años de amistad y colaboraciones musicales, Benny Blanco creyó que Selena Gómez no lo soportaba. Así lo confesó el productor en el episodio del 24 de marzo del podcast On Purpose with Jay Shetty, donde relató que incluso intentó presentarla con uno de sus amigos solteros. “Pensaba que me odiaba”, dijo Blanco, recordando que la primera vez que se vieron fue hace 16 años, en una reunión organizada por la madre de Gómez para trabajar juntos en una canción.

La percepción errónea de Blanco casi sabotea el vínculo entre ambos. “Le dije: ‘Tengo tantos buenos amigos solteros, deberías venir a cenar a casa algún día’”, contó. En ese momento no consideraba que pudiera surgir una relación sentimental. “Quería que ella se sintiera cómoda, que estuviéramos bien como amigos, para que la colaboración musical funcionara”, explicó en la conversación. Poco después comenzaron a enviarse mensajes y selfies “feas” como forma de acercamiento, hasta que desarrollaron una amistad inesperada.

Gómez también intervino en el podcast y reveló que fue en ese intercambio de mensajes donde comenzó a enamorarse. “Empecé a sentir cosas por él”, confesó. Blanco respondió que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. En retrospectiva, cree que su torpe intento de emparejarla con otro hombre “la desarmó” y permitió que ella bajara la guardia. “Siento que todo pasa por algo”, reflexionó.

Un vínculo que tardó años en revelarse

En 2019, la pareja lanzó un sencillo junto a los reguetoneros Tainy y J Balvin. (YouTube)

El vínculo entre Selena Gómez y Benny Blanco se consolidó en la intimidad, pero también frente a las cámaras. En mayo de 2024, Blanco contó en el Howard Stern Show que se veía casado con la actriz y cantante. “No imagino un mundo mejor que este”, declaró. En paralelo, Gómez afirmaba en una entrevista con Apple Music que esta relación es la más segura que ha vivido. “Me siento cuidada, respetada, y eso es muy importante”, dijo. Ambos habían trabajado también en el sencillo I Can’t Get Enough (2019), producido por Blanco y grabado junto a Tainy y J Balvin.

Su relación comenzó oficialmente en junio de 2023, aunque se conocían desde hacía más de una década. En diciembre de 2023, Gómez la confirmó públicamente al comentar publicaciones de cuentas de fans en Instagram, escribiendo: “Es mi absoluto todo en el corazón”. Un mes después hicieron su primera aparición pública como pareja en la alfombra roja de los Emmy 2024, donde posaron juntos para los fotógrafos, según imágenes compartidas por AP.

Compromiso público y un álbum conjunto

Selena Gomez anunció su compromiso con el productor musical Benny Blanco el pasado diciembre. (Instagram)

El compromiso fue anunciado en diciembre de 2024, cuando Gómez publicó en Instagram una serie de fotos celebrando el momento, incluyendo un primer plano de su anillo. “Para siempre comienza ahora”, escribió en la leyenda. Blanco respondió en los comentarios: “Oye, espera... Esa es mi esposa”. Días después, la cantante compartió más imágenes en sus historias mostrando el anillo de compromiso, mientras los medios confirmaban la noticia.

En paralelo, lanzaron su primer proyecto musical conjunto como pareja: el álbum I Said I Love You First, publicado el 21 de marzo de 2025. Según el comunicado de prensa difundido por su equipo, el álbum fue creado de forma “orgánica” y retrata su historia completa: desde antes de conocerse hasta imaginar su futuro juntos. El disco está disponible en plataformas digitales y ha sido presentado como una ventana emocional a su relación.

El plan de vida antes de Benny

Selena Gómez reveló que antes de su relación con Benny Blanco había planeado adoptar un hijo como madre soltera. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En entrevista con TIME, Gómez reveló que antes de conocer a Blanco había considerado adoptar un hijo a los 35 años. “Estuve sola cinco años. Me acostumbré. Durante dos años me torturé mentalmente con la soledad, pero luego lo acepté”, dijo. En ese momento trazó un plan personal: si no encontraba pareja, adoptaría. Blanco apareció cuando no lo esperaba. “Sucede cuando menos lo piensas”, dijo la fundadora de la marca de maquillaje Rare Beauty.

Por su parte, Blanco contó en WSJ Magazine que fue el último en darse cuenta de lo que sentía. “Es una locura cómo tu pareja puede estar justo frente a ti y no darte cuenta. De pronto tienes ese momento tipo Clueless y dices: ‘Estoy enamorado’”. En julio de 2024, Gómez publicó varias fotos junto a Blanco escribiendo: “Gracias por compartir tu vida conmigo hoy y todos los días”.