Incendio en el parque temático EPCOT del complejo de Disney World en Florida

El incidente ocurrió la tarde del sábado, sin reportes iniciales de personas lesionadas ni detalles confirmados sobre el origen del fuego. (Crédito: X / @f_chacha)

Un incendio se produjo la tarde del sábado en el parque temático EPCOT, parte del complejo Walt Disney World Resort, ubicado en Bay Lake, Florida, según reportes compartidos por visitantes a través de redes sociales. La humareda fue registrada desde distintos sectores del recinto, con videos que muestran una densa columna de humo blanco elevándose detrás del pabellón de Francia, en la sección conocida como World Showcase.

Las imágenes del fuego comenzaron a circular poco después del inicio del incidente. Asistentes al parque grabaron el desarrollo de los hechos con sus teléfonos móviles y publicaron el material en distintas plataformas digitales. En los videos, se observa cómo el humo era visible desde zonas cercanas, lo que generó preocupación entre el público presente. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.

La causa del incendio no ha sido confirmada. Las autoridades del parque no han emitido información oficial sobre el origen del fuego ni sobre posibles afectaciones a las instalaciones. Tampoco se ha detallado si se interrumpió el funcionamiento de alguna atracción o área del parque durante la jornada. La situación generó interrogantes sobre el nivel de impacto que pudo haber tenido el suceso en las actividades programadas para ese día.

Los visitantes difundieron imágenes del humo captado desde varias zonas del parque temático

Según los videos compartidos por usuarios en redes sociales, el humo comenzó a elevarse desde una sección ubicada detrás del pabellón de Francia, uno de los espacios más representativos del World Showcase. Las grabaciones no muestran llamas visibles, pero sí una gran cantidad de humo blanco concentrado en un área específica, lo que indica que el incidente ocurrió en una zona delimitada.

Las personas que se encontraban en las cercanías documentaron cómo el humo se extendía por el aire, generando inquietud entre quienes transitaban por las áreas próximas. Algunos visitantes señalaron que, a pesar del episodio, las operaciones generales del parque no parecían haberse interrumpido de inmediato. No obstante, las imágenes provocaron una rápida reacción en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios sobre el suceso.

Hasta el momento, las autoridades del parque no han aclarado si fue necesario evacuar alguna sección ni si se activaron protocolos de emergencia específicos. Las publicaciones de los asistentes al parque se convirtieron en la principal fuente de información inicial sobre el incidente, ante la ausencia de un comunicado oficial por parte del complejo turístico.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el desarrollo del incidente desde distintos puntos del parque. (Crédito: X / @RyanJMcDonald)

El origen del fuego aún no ha sido esclarecido y no se han confirmado daños estructurales

No se ha informado oficialmente qué pudo haber causado el incendio en la zona posterior al pabellón de Francia. Tampoco se conocen las condiciones del lugar exacto donde se inició el fuego ni si se trató de un área operativa, de mantenimiento o de exhibición. Los materiales difundidos en redes sociales únicamente permiten observar la columna de humo desde distintos puntos del parque, sin que se identifiquen estructuras dañadas o personal actuando en la zona.

El complejo Walt Disney World Resort no ha emitido hasta ahora una declaración formal respecto al suceso. Tampoco se han reportado afectaciones en otras zonas del parque ni alteraciones en el flujo de visitantes. La falta de información oficial mantiene en incertidumbre el alcance del incidente y las medidas adoptadas por la administración del recinto.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, pero no se han informado personas lesionadas

A pesar del impacto visual del humo, los testimonios recogidos en redes sociales coinciden en que no se produjeron heridos durante el incidente. Esta ausencia de víctimas ha sido uno de los pocos elementos confirmados por los visitantes, quienes también señalaron que el acceso a las áreas generales del parque permaneció abierto.

La circulación de videos grabados por el público permitió que la noticia se difundiera ampliamente, incluso antes de que se conocieran reacciones oficiales. La visibilidad del humo y la rápida viralización de las imágenes generaron múltiples reacciones entre usuarios de plataformas digitales, aunque la mayoría de los comentarios se centró en la falta de información precisa por parte del parque.

El fuego se registró en una zona posterior al pabellón de Francia, según reportes compartidos por visitantes en redes sociales. (Crédito: X / @ryanwmsn)

El parque continuó en funcionamiento mientras las autoridades evaluaban el incidente

A pesar del suceso, no se suspendió el funcionamiento general del parque, al menos durante el tiempo en que se registraron los videos. Los visitantes continuaron recorriendo el recinto, mientras el humo persistía en el área afectada. Según lo observado en las grabaciones, no se perciben interrupciones significativas en las actividades, aunque no se puede confirmar si ciertas secciones fueron restringidas temporalmente.

La evaluación sobre posibles daños materiales y el impacto en la infraestructura permanece pendiente, a la espera de información oficial. Tampoco se ha especificado si intervino personal de emergencia del parque o servicios externos para controlar el fuego. La ausencia de declaraciones ha mantenido abierta la expectativa sobre las acciones correctivas o preventivas que puedan adoptarse en adelante.

Hasta ahora, el incidente permanece sin aclaración pública y con escasos datos confirmados, más allá del registro visual compartido por los asistentes. WSVN confirmó en X que el fuego había sido extinguido.