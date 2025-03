Un estudiante universitario murió tras recibir golpes en el pecho durante una novatada en Luisiana

La muerte del estudiante ha generado conmoción en la comunidad universitaria y ha reavivado el debate sobre las novatadas en fraternidades. (Crédito: Southern University and A&M College - Baton Rouge, LA)

La comunidad universitaria de Southern University and A&M College, en Baton Rouge, Luisiana, enfrenta una profunda conmoción tras la muerte de Caleb Wilson, un estudiante de tercer año de ingeniería mecánica y miembro destacado de la banda musical Human Jukebox. Según informó NBC News, Wilson falleció tras ser golpeado repetidamente en el pecho durante un evento no autorizado de la fraternidad Omega Psi Phi. Como resultado de la investigación, la policía arrestó a Caleb McCray, de 23 años, quien enfrenta cargos de homicidio involuntario y novatadas criminales.

El incidente ocurrió el pasado 26 de febrero en un almacén ubicado fuera del campus universitario. La policía fue alertada cuando Wilson fue llevado a la sala de emergencias de un hospital local por un grupo de hombres que afirmaron que había colapsado mientras jugaba baloncesto en un parque.

Sin embargo, tras una investigación, las autoridades descubrieron que el estudiante había sido sometido a un ritual de iniciación en el que recibió múltiples golpes en el pecho. El grupo que lo trasladó al hospital se marchó antes de la llegada de la policía, y en ningún momento se realizó una llamada al 911 para solicitar ayuda en el lugar del incidente.

Autoridades investigan el caso mientras la universidad toma medidas disciplinarias contra las organizaciones estudiantiles involucradas. (Crédito: Facebook / Southern University and A&M College - Baton Rouge, LA)

Investigación en curso y posibles nuevos arrestos

El caso ha derivado en una investigación exhaustiva por parte de las autoridades locales. Según explicó el jefe de policía de Baton Rouge, TJ Morse, existen al menos dos personas más implicadas en la muerte de Wilson, y se están gestionando órdenes de arresto en su contra. Aunque no se ha revelado el número exacto de personas presentes en el evento, Morse destacó que nadie intentó solicitar ayuda médica inmediata para la víctima.

Mientras tanto, Southern University and A&M College ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades dentro del campus. En un comunicado difundido en redes sociales, la universidad lamentó la pérdida de Wilson y aseguró que el evento no contaba con ninguna autorización oficial. Dennis Shields, presidente del sistema universitario, expresó su consternación y apoyo a la comunidad afectada: “Las palabras no pueden expresar cuán profundamente entristecidos estamos por la pérdida de nuestro estudiante Caleb Wilson. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos, compañeros de clase y todos aquellos que lo conocieron y amaron”.

El arresto de McCray ha generado un llamado a la acción por parte de distintos sectores de la comunidad universitaria, que exigen medidas más estrictas para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir. Las autoridades han indicado que la investigación sigue abierta y que no se descartan más detenciones en los próximos días.

Sanciones y medidas disciplinarias para las fraternidades

A raíz de este suceso, la fraternidad Omega Psi Phi ha recibido la orden de suspender todas sus actividades en la universidad. Además, la administración de Southern University extendió la medida a todas las organizaciones griegas del campus, prohibiendo temporalmente los procesos de admisión de nuevos miembros durante lo que resta del año académico.

La fraternidad emitió un comunicado la semana pasada en el que expresó que la muerte de Wilson ha sido “profundamente sentida” por sus miembros. Sin embargo, este caso ha reavivado el debate sobre las novatadas en las fraternidades universitarias, una práctica que ha estado en el centro de numerosas polémicas en todo el país debido a incidentes previos que han derivado en lesiones graves e incluso muertes.

Diferentes universidades en Estados Unidos han implementado políticas para prevenir estos actos, pero el desafío sigue siendo el control de actividades que se realizan fuera del campus y sin supervisión oficial. El caso de Wilson ha puesto nuevamente el foco en la necesidad de regular con mayor rigor las prácticas de las fraternidades y en la responsabilidad de sus integrantes.

El impacto del caso ha llevado a la suspensión de actividades en fraternidades y al arresto de un sospechoso- (Crédito: Facebook / Southern University and A&M College - Baton Rouge, LA)

Un estudiante con un futuro prometedor

Originario de Nueva Orleans, Caleb Wilson era reconocido por su dedicación académica y su pasión por la música. Su participación en la banda Human Jukebox, una de las más prestigiosas del país, lo convirtió en una figura conocida dentro de la universidad. Compañeros y profesores lo describieron como un estudiante talentoso y comprometido, cuya muerte ha dejado un profundo vacío en la comunidad educativa.

Desde que se conoció la noticia, se han realizado múltiples homenajes en su memoria, y su familia ha recibido muestras de apoyo por parte de estudiantes, docentes y exalumnos. A través de redes sociales, amigos y compañeros han compartido recuerdos sobre su personalidad y su amor por la música.

Según NBC News, este caso subraya la urgencia de reforzar las regulaciones en torno a las fraternidades y garantizar que ningún estudiante esté expuesto a situaciones de peligro en su proceso de iniciación. Mientras tanto, la policía de Baton Rouge continúa con la investigación, y se espera que en los próximos días se revelen nuevos detalles sobre los responsables y las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de Caleb Wilson.