Este es el mensaje de odio que recibió mesero latino como propina en un restaurante de Ohio

Ricardo, mesero en un restaurante de Ohio, fue víctima de xenofobia por parte de una clienta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un acto de discriminación en un restaurante mexicano de Ohio, Estados Unidos, ha generado indignación en redes sociales. Un cliente del restaurante Cazuelas Mexican Cantina dejó un mensaje ofensivo dirigido a un mesero latino en lugar de la habitual propina.

“Espero que Trump te deporte” y “Cero, apestas”, escribió la mujer que fue identificada por el portal Newsweek como la agente inmobiliaria Stephanie Lovins.

El incidente ocurrió cuando Ricardo, un trabajador del restaurante, atendió a la clienta como parte de su jornada habitual. Tras finalizar el servicio, el mesero notó que no había recibido propina, pero sí un mensaje escrito en la cuenta que también decía: “Apestas”.

Este acto de odio fue compartido en redes sociales por una compañera de trabajo de Ricardo, quien expresó su indignación ante lo sucedido. “Esto simplemente no está bien, simplemente no está bien”, dijo Fabio Oribo, dijo por su parte el jefe de marketing de Cazuelas, a NBC4.

El restaurante Cazuelas Mexican Cantina no tardó en pronunciarse sobre el incidente. A través de sus redes sociales, la administración del establecimiento rechazó categóricamente el comportamiento de la clienta y expresó su apoyo al trabajador afectado.

“Espero que Trump te deporte”, seguido de “Cero. Apestas”, escribió la mujer en el recibo. (Facebook/Jasmine Lisi)

“Uno de los miembros de nuestro equipo enfrentó una situación inaceptable y nos oponemos firmemente a cualquier forma de odio o discriminación. Juntos, continuaremos creando un espacio acogedor para todos”, señaló el restaurante en un comunicado.

La publicación del restaurante se sumó a la viralización del caso en redes sociales, donde usuarios manifestaron su apoyo a Ricardo y su rechazo a los actos de odio. La situación también reavivó el debate sobre el trato que enfrentan los trabajadores latinos en Estados Unidos, especialmente en sectores como la hostelería, donde son una parte significativa de la fuerza laboral.

Identificación de la clienta

La indignación generada por el caso llevó a los usuarios de internet a identificar a la mujer responsable del mensaje. Según detalló Newsweek, la clienta trabajaba como agente inmobiliaria para la marca Century 21, una reconocida empresa del sector.

Ante la presión pública, la compañía emitió un comunicado en el que confirmó que la mujer ya no forma parte de su equipo. “Gracias por informarnos sobre esto. La marca Century 21 no tolera los actos de discriminación y se toma esta situación en serio. Hemos investigado el asunto y la agente en cuestión ya no está afiliada a la marca”, declaró la empresa en su página de Facebook.

El restaurante Cazuelas Mexican Cantina rechazó categóricamente el comportamiento de la clienta y expresó su apoyo al trabajador afectado. (Instagram: @cazuelascantina)

La decisión de Century 21 fue celebrada por muchos usuarios en redes sociales, quienes consideraron que era una medida adecuada frente a un acto de xenofobia.

El impacto de la xenofobia en la comunidad latina

Este incidente no es un caso aislado, sino un reflejo de las tensiones que enfrentan muchos trabajadores latinos en Estados Unidos.

La publicación de la compañera de Ricardo incluyó una reflexión sobre la ironía de que alguien disfrute de la comida mexicana y, al mismo tiempo, exprese odio hacia quienes forman parte de esa cultura.

“Imagínate ir a un restaurante mexicano y después de llenarte la cara de comida deliciosa esto es lo que pones en el recibo. ¿Por qué la gente tiene que ser tan vil? ¿Por qué?”, escribió el colega del mesero.

La viralización del caso en plataformas digitales ha generado una ola de apoyo hacia Ricardo y su lugar de trabajo. Usuarios de diferentes partes del mundo han expresado su solidaridad con el mesero y han condenado el comportamiento de la clienta.

Además, muchos han aprovechado la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás, independientemente de su origen. El restaurante Cazuelas Mexican Cantina también ha recibido mensajes de apoyo por su postura firme contra la discriminación.