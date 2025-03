Autoridades de Texas advierten que el brote de sarampión podría extenderse durante varios meses

El brote de sarampión en EEUU, podría extenderse durantes meses, según las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Texas enfrenta el brote de sarampión más grave registrado en las últimas tres décadas, con un total de 158 contagios confirmados hasta el 3 de marzo, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (DSHS). Las autoridades sanitarias advierten que este brote, cuyo epicentro se localiza en el oeste del estado, podría extenderse durante varios meses.

Jennifer Shuford, comisionada del DSHS, señaló ante legisladores estatales que el número real de casos podría ser aún mayor. “Sabemos que otros brotes que han sucedido en EE.UU. en los últimos diez años han durado meses”, afirmó Shuford, de acuerdo con EFE.

El incremento de casos en el oeste del estado, inicialmente reportados en el condado de Gaines en enero, refleja una propagación preocupante hacia al menos tres condados vecinos. Un dato alarmante surge de una audiencia estatal, donde Shuford subrayó, citada por varios medios como ABC y Spectrum News 1, que “solo se necesita una persona no vacunada para que la enfermedad explote en una comunidad con bajas tasas de inmunización”.

Según datos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el 18 % de los menores de edad preescolar no están vacunados, lo que convierte a Texas en uno de los estados con menores índices de aplicación de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

En este contexto, la situación sanitaria ya ha cobrado la vida de un menor en edad escolar, no vacunado. Este niño falleció en un hospital de Lubbock, según confirmaron las autoridades. Relatos proporcionados por NBC informan que más de veinte personas también han requerido hospitalización debido a complicaciones graves relacionadas con el virus. Shuford explicó a NBC que hasta un 20% de los infectados terminan hospitalizados y un 5% pueden desarrollar neumonía.

Síntomas del sarampión y cómo se contagia

El característico brote de manchas en la piel que se expande por el cuerpo, también puede provocar fiebre (crédito Mayo Clinic)

El sarampión, altamente contagioso, puede propagarse mediante contacto directo con personas infectadas o incluso permanecer en el aire hasta por dos horas. Los primeros síntomas incluyen fiebre, tos, congestión nasal y conjuntivitis, seguidos de un brote característico de manchas rojas en la cara que luego se extiende por el cuerpo, detalló el DSHS citado por Spectrum News 1.

Ante este panorama, las autoridades están redoblando esfuerzos para evitar un colapso del sistema hospitalario. Según Shuford, citada por NBC, “hemos planificado con hospitales del estado, examinando la disponibilidad de camas pediátricas y recursos de cuidados intensivos para estar preparados”.

El brote se da en un clima político tenso, donde el resurgimiento del movimiento anti-vacunas cobra protagonismo. Actualmente, el estado analiza más de veinte proyectos de ley que podrían flexibilizar las regulaciones sobre el uso de vacunas, informó EFE.

Shuford enfatizó la importancia de las inmunizaciones al explicar, en declaraciones recogidas por Spectrum News 1, que la vacuna triple viral tiene una eficacia del 97% con las dos dosis recomendadas. “Esta vacuna se ha usado con éxito por más de cincuenta años y no está relacionada con la COVID-19 ni se trata de una situación pandémica”, puntualizó para contrarrestar objeciones comunes entre los escépticos.

En otras zonas de Texas, el impacto del brote parece estar contenido, aunque sigue siendo motivo de preocupación. ABC reportó que en Austin, un bebé no vacunado contrajo sarampión durante un viaje internacional, pero las autoridades locales aseguran que no se espera un mayor número de contagios en la región. El Dr. Desmar Walkes, de la autoridad sanitaria del condado de Austin-Travis, comentó al medio que el rastreo de contactos no ha identificado otros casos relacionados.

Aun así, en eventos masivos como el festival South by Southwest (SXSW), próximo a celebrarse, la atención se centra en incentivar la vacunación para prevenir riesgos. “La mejor forma de abordar el problema es vacunarse, y hemos visto un incremento en las inmunizaciones últimamente”, dijo el alcalde de Austin, Kirk Watson, a ABC News.

El brote de sarampión afecta en mayor cantidad a los menores de edad y a las personas no vacunadas (REUTERS/Foto de archivo)

En respuesta a la crisis, el gobierno estatal también ha intensificado acciones. Según Spectrum News 1, el despacho del gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que se desplegaron equipos de epidemiología e inmunización en las áreas afectadas y se han establecido coordinaciones regulares con las autoridades locales.

Andrew Mahaleris, secretario de prensa del gobernador, aseguró al medio que están preparados para utilizar todos los recursos necesarios para salvaguardar la salud de los tejanos.

¿Cuántos han muerto de sarampión en Texas? Cronología del brote que afecta a EEUU

Enero 2024: Se reportan los primeros casos en el condado de Gaines , ubicado en el oeste de Texas. La zona presenta una de las tasas más bajas de vacunación en el estado.

Febrero 2024: El brote se expande a por lo menos tres condados contiguos . El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (DSHS) confirma que la mayoría de los casos se presentan en personas no vacunadas o con estado de vacunación desconocido . Un niño en edad escolar, no vacunado, fallece en Lubbock tras ser hospitalizado con sarampión, siento la única muerte que se registra hasta el momento.

1 de marzo de 2024: El DSHS reporta 146 casos confirmados. Se confirma que cinco de las personas infectadas habían sido vacunadas . Funcionarios de salud advierten que la enfermedad puede propagarse aún más debido a la alta contagiosidad del virus y las bajas tasas de vacunación.

3 de marzo de 2024: El número de casos asciende a 158, según la actualización de las autoridades sanitarias. Se identifican infecciones en al menos nueve condados, incluido el condado de Rockwall, en el norte de Texas.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión provoca más de 200.000 muertes al año, principalmente en menores de edad (CHRISTOPHER BADZIOCH / CHBD)

Según Mayo Clinic, en Estados Unidos el sarampión no se ha propagado de forma generalizada en casi 20 años, gracias a las altas tasas de vacunación. Sin embargo, la mayoría de los casos registrados en el país provienen del extranjero y afectan a personas no vacunadas o que desconocen su estado de inmunización.

El sarampión, también conocido como rubéola, es una infección viral infantil altamente contagiosa. Aunque en el pasado era común, hoy puede prevenirse con una vacuna. A nivel mundial, la enfermedad sigue siendo una amenaza, especialmente para los niños pequeños, ya que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte.

A pesar de los avances en la vacunación, el sarampión todavía provoca más de 200.000 muertes al año, principalmente en menores de edad.