Drake llegó a un acuerdo con iHeart Media tras presentar una demanda por la supuesta promoción indebida de “Not Like Us”

Una amistosa resulición a la demanda de Drake acusando a iHeart Media de recibir pagos indebidos por parte de Universal Music Group para promocionar la canción "Not Like Us" de Kendrick Lamar (REUTERS/Danny Moloshok (L) and REUTERS/Mark Blinch/File Photo/File Photo)

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación sobre las prácticas de iHeartMedia, una de las mayores compañías de radio en Estados Unidos, en relación con la posible presión ejercida sobre artistas para actuar en su festival de música country a cambio de una mayor difusión de sus canciones.

Este anuncio se produce en medio de la resolución de una disputa legal entre la empresa y el rapero canadiense Drake, quien había presentado una petición en su contra en noviembre pasado.

De acuerdo con documentos judiciales revisados por los medios, Drake y iHeartMedia alcanzaron un acuerdo en relación a las acusaciones de que la compañía habría recibido pagos indebidos de Universal Music Group (UMG) para promover la difusión de la canción “Not Like Us”, interpretada por Kendrick Lamar. Sin embargo, los términos del acuerdo no han sido revelados y iHeartMedia se ha negado a emitir comentarios al respecto.

El conflicto entre Drake y Universal Music Group

Aunque la disputa con iHeartMedia ha llegado a su fin, las reclamaciones de Drake contra UMG, el sello discográfico matriz tanto del rapero, como de Lamar, permanecen activas. Según la petición presentada por el artista en el condado de Bexar, Texas, UMG habría incurrido en “prácticas comerciales irregulares e inapropiadas” para garantizar la difusión de “Not Like Us”.

La canción, según la petición, contiene acusaciones falsas y despectivas hacia Drake, incluyendo señalamientos de delitos sexuales y pedofilia. Además, el documento alega que el arte del álbum y el video musical que acompañan a la canción refuerzan estas acusaciones, lo que habría dañado la reputación del rapero.

En enero, Drake presentó una demanda por difamación contra UMG en un tribunal federal de Nueva York, argumentando que las acusaciones contenidas en “Not Like Us” son completamente falsas. Cabe destacar que, aunque la canción es interpretada por Kendrick Lamar, este último no ha sido mencionado como parte de la demanda.

La disputa que sacude al mundo del Hip Hop

El enfrentamiento entre Drake, ganador de cinco premios Grammy, y Kendrick Lamar, quien obtuvo el prestigioso Premio Pulitzer en 2018, ha captado la atención del público y los medios como uno de los conflictos más destacados en la industria del hip-hop en los últimos años. Ambos artistas, que forman parte del catálogo de UMG, han sido figuras influyentes en la música contemporánea, lo que añade un nivel de complejidad y tensión al caso.

La controversia también ha puesto en observación las prácticas de las grandes discográficas y su relación con las emisoras de radio. Según la petición inicial de Drake, UMG habría realizado pagos a iHeartMedia para garantizar la promoción de “Not Like Us”, lo que podría constituir una violación de las normativas de la FCC.

La FCC investiga a iHeartMedia por prácticas laborales y difusión musical

En paralelo a la resolución del conflicto con Drake, iHeartMedia enfrenta una investigación por parte de la FCC. En una carta enviada al director ejecutivo de la compañía, Robert Pittman, la comisión expresó su preocupación por las denuncias de que la empresa estaría obligando a los músicos a actuar en su festival de música country en Austin, Texas, a cambio de una mayor difusión de sus canciones en las estaciones de radio de iHeart.

En respuesta, iHeartMedia negó categóricamente estas acusaciones, afirmando que no existe ningún tipo de acuerdo, explícito o implícito, que condicione la difusión de canciones a la participación de los artistas en sus eventos. “Esperamos demostrarle a la Comisión que actuar en el Festival iHeartCountry (o no hacerlo) no tiene ninguna incidencia en la difusión de nuestras estaciones”, señaló la compañía en un comunicado.