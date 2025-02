Un portaaviones de Estados Unidos chocó con un buque mercante en el Mar Mediterráneo

Imagen de archivo del portaaviones USS Harry S. Truman cerca de Croacia en 2022 (AP Photo/Darko Bandic)

Un portaaviones de la Marina estadounidense colisionó con un buque mercante en el Mar Mediterráneo cerca de Egipto, informaron este jueves autoridades militares del país norteamericano, aunque la embarcación de propulsión nuclear se encontraba estable y no hubo heridos.

En un comunicado, la Marina estadounidense indicó que el portaaviones Harry S. Truman colisionó con el Besiktas-M a última hora de la noche del miércoles mientras operaba cerca de Port Said, en Egipto.

“La colisión no puso en peligro al Harry S. Truman ya que no hay informes de inundaciones o heridos. Las plantas propulsoras no se han visto afectadas y se encuentran en condiciones seguras y estables”, añadió la Marina, y señaló que el incidente estaba siendo investigado.

El comunicado no menciona el estado del Besiktas-M tras la colisión.

Un funcionario de Defensa de EEUU que habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias AP señaló que ninguno de los tripulantes del buque mercante resultó herido.

Las páginas web de transporte marítimo indicaban que el Besiktas-M era un granelero de bandera panameña.

El Truman, que tiene su base en Norfolk (Virginia), se desplegó en septiembre en el Mediterráneo y Medio Oriente. Acababa de hacer escala en la bahía de Souda (Grecia).

Estados Unidos despliega portaaviones -buques de guerra tripulados por miles de marineros y que transportan docenas de aviones- en zonas de todo el mundo.

En diciembre, dos pilotos de la US Navy se eyectaron sanos y salvos después de que el avión de guerra F/A-18 que pilotaban desde el Truman fuera derribado por error sobre el Mar Rojo por un crucero estadounidense de misiles guiados.

El portaaviones USS Harry S. Truman (AP)

Ataques de los hutíes

El pasado 19 de enero, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron una serie de ataques perpetrados con misiles y drones contra el portaaeronaves USS Harry S. Truman y varios buques también estadounidenses en el mar Rojo.

“Las Fuerzas Armadas yemeníes, con la ayuda de Alá Todopoderoso, llevaron a cabo una operación militar conjunta dirigida contra el portaaviones estadounidense ‘USS Harry S. Truman’ y varios de sus buques de guerra en el norte del mar Rojo utilizando varios drones y misiles de crucero”, notificó el portavoz de operaciones militares de los insurgentes yemeníes, Yahya Sari.

Sari añadió que el ataque, que fue el octavo contra este portaaviones desde que llegó al mar Rojo, “logró sus objetivos con éxito” y forzó al portaeronaves estadounidense “a abandonar el teatro de operaciones”.

Los ataques de los hutíes han llevado a Estados Unidos, Israel y el Reino Unido a lanzar varios bombardeos contra objetivos terroristas en Yemen para garantizar la seguridad de la navegación en la zona.

