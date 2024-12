Música y fiestas se suman a los eventos de Miami Art Week 2024

La Semana del Arte de Miami no solo celebra las artes visuales, sino que también transforma la ciudad en un escenario vibrante donde la música y la creatividad convergen en cada rincón. (Factory Town)

Durante la Miami Art Week 2024 los sonidos se entrelazan con las imágenes para crear una experiencia sensorial múltiple. Si bien el atractivo principal de la ciudad del 2 al 8 de diciembre son Art Basel Miami Beach y las demás ferias de arte como Pinta o Art Miami, una serie de actividades culturales de otras disciplinas se suman a los eventos.

Es una semana en la cual la música acompaña al arte y compone narrativas en las que la creatividad y la fiesta se combinan. Estos son algunos de los eventos imperdibles de la Semana del Arte en Miami:

Tribeca Festival en Miami Beach Bandshell

Tribeca Festival llega con Camila Cabello y más en la Miami Beach Bandshell del 4 al 7 de diciembre. (Miami Beach Bandshell)

El Tribeca Festival aterriza en el Miami Beach Bandshell con un programa diverso que combina música, cine y arte. Entre los eventos destacados, Camila Cabello hablará sobre su cuarto álbum, mientras que Magdalena Bay, Makaya McCraven y Natasha Diggs ofrecerán presentaciones en vivo, y las drag queens de Palace South Beach realizarán una actuación especial tras la proyección de la película The Birdcage.

Cuándo: Del 4 al 7 de diciembre

Dónde: Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141

Cuánto: Entradas desde USD 52

Action Bronson en Miami Beach Bandshell

Action Bronson cautiva en Miami Beach el 8 de diciembre con su característica fusión musical y culinaria. (DICE)

El rapero y chef Action Bronson regresa a Miami con un concierto en vivo que promete mezclar su energía característica con éxitos de sus álbumes más recientes.

Cuándo: 8 de diciembre

Dónde: Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141

Cuánto: Entradas desde USD 58

Chance the Rapper: “Writings On The Wall”

Wynwood Studios presenta "Writings On The Wall" de Chance the Rapper el 3-6 diciembre, ofreciendo una experiencia interactiva. (Shorefire Media)

Descripción: Una experiencia multisensorial donde los asistentes pueden disfrutar de música inédita de Chance the Rapper acompañada de visuales proyectados en las paredes. Los visitantes podrán interactuar con instalaciones artísticas y adquirir mercancía exclusiva.

Cuándo: Del 3 al 6 de diciembre, con sesiones a las 3:00 pm, 6:00 PM y 9:00 pm (el 5 de diciembre, también habrá una sesión a la 1:00 pm)

Dónde: Wynwood Studios, 567 NW 27th St, Miami, FL 33127

Cuánto: Entradas desde USD 80 (utiliza el código “starlinemia” para acceder a la preventa)

Factory Town Art Basel

Factory Town acoge a Mayan Warrior y Elrow en Art Basel del 5 al 8 de diciembre. (Factory Town)

Factory Town reúne a destacados artistas y colectivos para una serie de eventos que incluyen la actuación de Mayan Warrior, un espectáculo lleno de luces y sonido, y el cierre con la fiesta temática de Elrow.

Cuándo: Del 5 al 8 de diciembre

Dónde: Factory Town, 4800 NW 37th Ave, Miami, FL 33142

Cuánto: Pases para el fin de semana desde USD 300; entradas diarias desde USD 50

Helado Negro en ZeyZey

Helado Negro actúa en su ciudad natal el 4 de diciembre con un concierto íntimo en ZeyZey. (@heraldonegro)

El cantautor local Helado Negro regresa a su ciudad natal para un concierto que explorará su álbum más reciente, PHASOR, acompañado de una atmósfera íntima y música cargada de sintetizadores y letras bilingües.

Cuándo: 4 de diciembre

Dónde: ZeyZey Little River, 353 NE 61st St, Miami, FL 33137

Cuánto: Entradas desde USD 20

Adam Port en Lot 11 Skatepark

Adam Port, conocido por sus sets de DJ eclécticos y vibrantes, ofrecerá una presentación especial en este espacio abierto, ideal para los amantes de la música electrónica.

Cuándo: 5 de diciembre

Dónde: Lot 11 Skatepark, 301 NW 1st Ave, Miami, FL 33128

Cuánto: Entradas desde USD 72

Club Space durante la Semana del Arte

Club Space acogerá eventos de música electrónica durante toda la Semana del Arte, del 2 al 8 de diciembre. (Club Space)

Club Space ofrecerá eventos diarios durante toda la Semana del Arte, con artistas como Black Coffee y propuestas como No Art y Music On, atrayendo a los fanáticos de la música electrónica de todo el mundo.

Cuándo: Del 2 al 8 de diciembre

Dónde: Club Space, 34 NE 11th St, Miami, FL 33132

Cuánto: Varía según el evento

Synergy Art Basel en Paraiso Estereo

El evento contará con una gran cantidad de DJ's que brindarán un gran show para los amantes del arte. (Shotgun)

Este evento reúne a destacados DJs y artistas de música electrónica, entre ellos Craig Richards, TINI y O.Bee & Tomas Station, en un ambiente inmersivo que combina arte y música.

Cuándo: Del 4 al 9 de diciembre

Dónde: Paraiso Estereo, 1306 N Miami Ave, Little Havana, Miami, FL 33136

Cuánto: Pases semanales desde USD 100

Estos eventos ofrecen una amplia gama de experiencias musicales y culturales durante la Semana del Arte de Miami 2024, reflejando la diversidad y vitalidad de la escena artística de la ciudad.