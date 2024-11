Despidieron a una maestra en un controversial caso de envenenamiento: dio a sus alumnos comida para perro

La maestra de la Calhoun City High School fue despedida tras el incidente en el que tuvo que intervenir Control de Envenenamientos.

Una celebración de cumpleaños en la Calhoun City High School de Misisipi se transformó en un desafortunado incidente cuando una maestra, cuyo nombre no ha sido revelado, proporcionó a sus estudiantes lo que pensó era cecina de res, pero resultó ser comida para perros. De acuerdo con la cobertura de FOX News, la maestra de la escuela secundaria ya no está empleada en el distrito escolar después de este suceso.

El incidente ocurrió durante una celebración en el aula, y al menos ocho estudiantes ingirieron una porción de las golosinas caninas antes de que se descubriera el error. La superintendente del distrito escolar, Dra. Lisa Langford, destacó que “la enfermera de la escuela respondió rápidamente llamando al Control de Envenenamientos”, según informó el medio local WTVA. Langford también mencionó que “se alertó a los padres de los estudiantes afectados”.

Newsweek reportó que uno de los estudiantes fue llevado al médico con dolor de estómago. Sin embargo, no se especificó si la maestra fue despedida o si dejó el distrito por iniciativa propia. “No se hizo público el nombre de la maestra”, reiteró también Newsweek en su cobertura, subrayando que el motivo exacto de su salida todavía no se ha clarificado.

¿Qué pasa si como comida para perros?

La comida para perros contiene ingredientes que, en grandes dosis, puede ser tóxica para los humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los alimentos destinados al consumo humano, el proceso de fabricación de la comida para perros no sigue las mismas regulaciones estrictas. “La comida para perros no está diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales únicas de los humanos”, informa Health Line. Los productos suelen estar compuestos de subproductos animales, granos, y una serie de vitaminas y minerales que son adecuados para los caninos, pero no necesariamente para los humanos. Health Line explica que algunos ingredientes, como “vitaminas sintéticas como el menadiona o vitamina K3″, pueden ser tóxicos para los humanos en grandes dosis.

Otro riesgo significativo para los humanos es la posible contaminación con bacterias. Health Line advierte que “al igual que los alimentos humanos, la comida para perros puede estar contaminada con bacterias que pueden enfermarnos”. Estas bacterias incluyen Salmonella y E. coli, que pueden desencadenar síntomas como náuseas, vómitos o diarrea.

Otros casos de ‘envenenamiento’ en escuelas de Estados Unidos

En 2023, una maestra suministró gomitas somníferas a sus alumnos de educación especial.

El caso ha recordado eventos similares ocurridos en otras localidades. Newsweek detalló un incidente en 2023, donde una maestra de jardín de infancia en Humble, Texas, renunció tras dar gomitas de melatonina (una hormona utilizada para producir sueño y comenzar a regular los ciclos) a estudiantes de educación especial. Estas acciones sin consentimiento parental provocaron que la escuela informara a las autoridades policiales y educativas.

Por otro lado, un error en Honolulu en 2018 involucró la distribución accidental de limpiador Pine-Sol como si fuera jugo de manzana. En esa ocasión, los paramédicos atendieron rápidamente a los niños y afortunadamente no se reportaron problemas graves de salud. Dr. Alvin Bronstein, del Departamento de Salud de Hawái, explicó a Hawaii News Now que “un sorbo o un gusto probablemente no es un problema real, pero si se consume mucho, puede serlo”.

A pesar de la gravedad inicial de estos incidentes, los protocolos de respuesta rápida por parte del personal de las instituciones han evitado consecuencias mayores. En el caso de Misisipi, la rápida reacción de la enfermera escolar fue esencial para abordar la situación. WTVA subraya que “se contactó al Control de Envenenamientos inmediatamente” y se informó a los padres de la situación.