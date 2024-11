Más de 40 monos que escaparon de un centro de investigación ponen de cabeza a la policía de Carolina del Sur

Autoridades utilizan cámaras térmicas y diversas trampas para capturar a los primates fugitivos. (Imagen ilustrativa/Wikipedia)

Un grupo de más de 40 macacos Rhesus escaparon la tarde del miércoles 6 de noviembre de sus recintos de la facilidad de investigación de primates Alpha Genesis ubicada en Yemassee, Carolina del Sur, según reportó la policía local a través de un comunicado en redes sociales.

Al llamado de auxilio respondieron los oficiales del Yemassee Police Department (YPD), quienes describieron a los animales como “hembras muy jóvenes” de un peso aproximado de entre dos y tres kilogramos.

Un portavoz del recinto explicó que estos animales aún son “demasiado jóvenes para portar enfermedades”, mientras que la policía aseguró que nunca se han utilizado para pruebas debido a su “temprana edad y tamaño”.

Cámaras térmicas y trampas para capturarlos

La policía aconsejó a la población mantener sus puertas y ventanas cerradas para evitar que entren a los hogares. (Facebook/Yemassee Police Department)

Como parte de los esfuerzos de la policía local, en colaboración con Alpha Genesis, se instauró un equipo de búsqueda con el objetivo de localizar a los primates fugados, según detallaron las autoridades en una publicación de Facebook.

“Alpha Genesis actualmente tiene ojos en los primates y están trabajando para seducirlos con comida”, aseguraron los oficiales del YPD antes de aconsejar a la población evitar la zona del escape, pues son animales asustadizos que podrían huir al escuchar ruido o percibir cualquier “movimiento adicional”.

“Se insta a los residentes a mantener sus puertas y ventanas cerradas de forma segura e informar de cualquier avistamiento inmediatamente llamando al 911. Por favor, no intente acercarse a estos animales bajo ninguna circunstancia”, se lee en el post.

En una nueva actualización, la policía reportó sobre la colocación de trampas alrededor de la zona del escape, mientras que algunos agentes escanean el lugar con ayuda de cámaras de imágenes térmicas como un intento por atrapar a los primates fugitivos.

“Si ve alguno de los animales que se escaparon, por favor póngase en contacto inmediatamente con el 911 y absténgase de entrar en contacto con ellos. Agradecemos su paciencia y cooperación, las actualizaciones adicionales serán publicadas a medida que estén disponibles”, dijeron los oficiales.

El 7 de noviembre, oficiales del YPD aseguraron en una actualización reciente que ninguno de los 43 primates que escaparon de las instalaciones de Castle Hall Road habían sido capturados hasta el momento de la emisión del comunicado.

“Queremos asegurar a la comunidad que no hay riesgo para la salud asociado a estos animales”, afirmaron los oficiales respecto a los primates considerados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una especie de preocupación menor y que habitan en partes del sudeste asiático.

Los monos que evitaron la captura policial

Los animales no portan enfermedades debido a que aún son muy jóvenes. (Facebook/Yemassee Police Department)

Entre las medidas que se están utilizando dentro de los esfuerzos de captura de los 43 macacos se encuentran las ya mencionadas cámaras de imágenes térmicas.

Nuevamente, aprovecharon el espacio para “aconsejar encarecidamente” a la población a mantener puertas y ventanas “de forma segura” para evitar que los primates entren a sus hogares.

“Agradecemos a la comunidad de Yemassee su paciencia y cooperación. Nuestro equipo se ha comprometido a resolver esto de forma segura y eficiente”, concluyeron en la publicación.

El jefe de policía Gregory Alexander declaró durante una entrevista para el medio local The Post and Courier que el departamento está recibiendo “muchos mensajes” en redes sociales de gente que intenta llevarse a los primates a casa, esto y acariciarlos está prohibido. “Es un delito porque no te pertenecen”, añadió.

Según reportó el medio, Alpha Genesis es una empresa a la que el año pasado le fue confiada la tarea de gestionar una colonia de monos ubicada en la isla Morgan, ubicada en el condado de Beaufort.

La apodada por los lugareños como “isla de los Monos” alberga actualmente a 3.500 macacos Rhesus.