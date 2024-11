EEUU atrasará los relojes este 3 de noviembre: consejos para ajustarte al cambio de horario

En Estados Unidos y Canadá, el cambio al horario estándar brinda una hora más de sueño el domingo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fin de semana, gran parte de Estados Unidos y Canadá volverá al horario estándar, retrasando los relojes una hora en la madrugada del domingo. Según The Washington Post, el cambio oficial se efectuará a las 2 a.m., cuando los relojes retrocederán a la 1 a.m., lo que otorgará una hora extra de sueño a muchos, aunque también extenderá los turnos de los trabajadores nocturnos. Este ajuste adelanta el amanecer y el atardecer una hora, marcando el inicio de una temporada de anocheceres tempranos que durará aproximadamente seis semanas.

El concepto de cambiar los relojes para aprovechar mejor la luz diurna se originó como una propuesta satírica de Benjamín Franklin en el siglo XVIII y fue adoptado oficialmente en 1916 por Alemania, seguido por Estados Unidos en 1918. El sistema actual en EE.UU. se estableció con el Uniform Time Act de 1966, que implementó pautas a nivel nacional, pero permitió a los estados no participar. Arizona y Hawái optaron por no realizar este ajuste. En Arizona, la Nación Navajo sigue el cambio de horario, mientras que el resto del estado permanece en horario estándar desde 1968.

En Estados Unidos, el cambio de horario ha generado debates recurrentes. Algunas propuestas han sugerido trasladar ciudades del noreste, como Boston y Providence, a la zona horaria del Atlántico para evitar atardeceres antes de las 16:30 durante el invierno; sin embargo, estas iniciativas no han prosperado en el Congreso.

Tips para ajustarse y dejar atrás el horario de verano

Aquí tienes recomendaciones para hacer el cambio de una forma más fácil este domingo:

Ajusta tus relojes manualmente en dispositivos como microondas, estufas y algunos vehículos, ya que estos no siempre cambian automáticamente la hora.

Aprovecha la hora extra de sueño que se obtiene al “atrasar” los relojes, pero ten en cuenta que los trabajadores nocturnos verán extendido su turno una hora.

Prepárate para amaneceres y atardeceres más tempranos . Los atardeceres más tempranos del año ocurrirán en las próximas seis semanas, por lo que puede ser útil ajustar tu rutina para maximizar la luz diurna.

Considera el impacto de este cambio en dispositivos electrónicos y tareas diarias , ya que algunos aparatos pueden requerir ajuste manual si no están sincronizados para el cambio automático de hora.

Recuerda las excepciones en regiones de Estados Unidos que no cambian al horario de verano, como Arizona , Hawái y varios territorios insulares, lo que puede ser útil si tienes contactos o actividades en esas áreas.

Infórmate sobre propuestas y cambios futuros : Se han presentado varias iniciativas en el Congreso para eliminar estos ajustes de horario. En el noreste, también hay interés en pasar a la zona horaria del Atlántico para evitar atardeceres tempranos en invierno.

Ten en cuenta el contexto geográfico: En lugares como Utqiagvik, Alaska, el cambio de horario tiene un impacto limitado, ya que el sol no saldrá durante 62 días.

¿Cómo preparar a los niños y niñas para el cambio de horario?

Para los padres, la transición al nuevo horario puede ser un desafío, especialmente para ayudar a los niños a adaptarse. TODAY recomienda las siguientes estrategias:

Ajusta las siestas gradualmente : Comienza a mover las siestas unos minutos hacia adelante o hacia atrás cada día para que el cambio no sea abrupto.

Mantén a los niños activos durante el día : La actividad física ayuda a que los niños tengan sueño en el momento adecuado.

Controla el ambiente de la habitación : Mantén el dormitorio oscuro y fresco, con una temperatura ideal de 20 °C (68 °F) para favorecer el descanso.

Evita relojes y pantallas antes de dormir : Retira relojes del entorno y limita el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse para evitar distracciones.

Establece expectativas bajas : Prepárate para una semana desafiante y ajusta tus expectativas, ya que el cambio de horario puede generar interrupciones en el sueño infantil.

Prepárate para despertar temprano : Los niños podrían despertarse antes de lo habitual, por lo que será útil ser flexible y paciente durante las primeras mañanas.

Incorpora juegos y actividades físicas : Durante el día, organiza actividades que consuman energía para que los niños estén listos para una noche de sueño reparador.

Mantén la calma y la consistencia: Recuerda que la adaptación puede llevar varios días; la paciencia y la persistencia ayudarán a que todos superen esta transición de forma más tranquila.

Estos pasos pueden hacer más llevadera la transición, permitiendo un ajuste gradual y menos estresante para los padres y los niños.

Cómo viven en los estados el fin del horario de invierno

Según The Washington Post, la idea del horario de verano se remonta a 1784, cuando Benjamin Franklin sugirió la idea en tono de broma a través de una carta satírica en la que calculaba el ahorro en velas si los parisinos ajustaban sus horarios en invierno. El horario de verano en EE. UU. no se regularizó a nivel nacional hasta 1966, cuando se promulgó la Ley de Hora Uniforme. Antes de eso, los estados, condados y hasta ciudades decidían de manera autónoma, generando confusión, especialmente para el sector de transporte. La ley estableció fechas anuales para la implementación del horario de verano, y el Departamento de Transporte fue designado para supervisar su cumplimiento, permitiendo exenciones estatales siempre que mantuvieran la uniformidad horaria en todo su territorio.

Hoy en día, casi todo el país ajusta sus relojes el primer domingo de noviembre, aunque hay excepciones como Arizona, Hawái, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Cabe señalar que en Arizona, la Nación Navajo sí adopta el horario de verano, mientras el resto del estado permanece en horario estándar desde 1968.

En cuanto a poner fin a estos ajustes de horario, varias propuestas en el Congreso han buscado eliminar esta práctica sin éxito. En el noreste del país, algunos sugieren que ciudades como Providence (Rhode Island), Hartford (Connecticut) y Boston (Massachusetts) deberían estar en una zona horaria distinta al resto de la costa este, posiblemente en el horario del Atlántico. Una propuesta en 2016 para que Nueva Inglaterra compartiera huso horario con Nueva Escocia (Canadá) buscaba evitar atardeceres antes de las 4:30 p.m., ya que en Boston las puestas de sol más tempranas ocurren a las 4:11 p.m. en la primera semana de diciembre, aunque los amaneceres son antes de las 7:00 a.m.

Mientras tanto, en Utqiagvik, la ciudad más septentrional de Alaska, el sol no saldrá durante 62 días, y ningún ajuste de reloj cambiará esa realidad.

El esfuerzo de Marco Rubio por implementar el<b> </b>Sunshine Protection Act

El senador por Florida, Marco Rubio, ha impulsado el Sunshine Protection Act, una medida que busca establecer el horario de verano de forma permanente, eliminando los cambios de hora bianuales en el país. Aunque el Senado aprobó esta propuesta en 2021, se estancó en la Cámara de Representantes y no ha avanzado desde entonces, según Fox Weather.

En 2023, Rubio reintrodujo el proyecto en el Senado, mientras que el representante Vern Buchanan, también de Florida, presentó una versión en la Cámara. Sin embargo, ambos proyectos enfrentaron bloqueos en sus respectivos comités, deteniendo cualquier avance hacia su implementación.

Actualmente, sólo Arizona y Hawái evitan el horario de verano, y sin una propuesta activa para 2024, la mayoría de los estados retrasarán sus relojes este 3 de noviembre, manteniendo el sistema de cambio bianual.

El futuro de la legislación sigue siendo incierto. A pesar de los esfuerzos continuos de Rubio, superar las barreras en el Congreso se presenta como un desafío considerable. Mientras tanto, la práctica de ajustar los relojes sigue vigente en gran parte del país, y su utilidad continúa siendo tema de discusión en la sociedad moderna.