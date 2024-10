Billy Joel “remató” su mansión en Florida: redujo el precio en 20 millones de dólares para poder venderla

La mansión de Billy Joel en Manalapan finalmente se vendió tras múltiples ajustes de precio. (EFE/JON HRUSA)

El célebre pianista Billy Joel ha logrado finalmente vender su majestuosa propiedad frente al agua en Manalapan, Florida, después de seis años de fluctuaciones en el mercado. Comprada en 2015 por 22 millones de dólares, el artista inicialmente intentó revender la mansión mediterránea de 1.239 metros cuadrados por 33 millones de dólares sólo tres años después de adquirirla, pero las circunstancias del mercado lo llevaron a aceptar una oferta muy por debajo de la cifra que buscaba. El legendario artista listó la propiedad en 64.9 millones de dólares en el año 2022.

De acuerdo con el Miami New Times, Joel aceptó una oferta de 42,6 millones de dólares, por debajo de los casi 65 millones de dólares que buscaba el músico, pero que aún representan una ganancia de 20 millones de dólares sobre el costo que pagó para adquirirla.

El recorrido de esta propiedad en el mercado ha sido complejo. El pianista Billy Joel enfrentó un mercado desafiante, con la propiedad siendo retirada y relistada en varias ocasiones a diferentes precios, como destaca Realtor: “Desde entonces, ha sido enlistada, relistada y descontada varias veces, con el precio cayendo a casi 55 millones de dólares al inicio de este año, antes de caer a menos de 50 millones de dólares en marzo”.

Esta propiedad no es la única del cantante que ha capturado los titulares últimamente. Además, existen otras propiedades como su casa en Long Island y su estado en Highland Falls, Nueva York, que también están a la venta.

Al vender su casa en Florida, el músico obtuvo una ganancia de 20 mdd respecto al precio en que la compró. (Michal Augustini/Shutterstock)

¿Por qué Billy Joel vendió su lujosa mansión?

Además de su lujosa propiedad que al fin consiguió vender, Billy Joel ha conseguido recientemente varias propiedades significativas. Según The Palm Beach Post, el músico es ahora un potencial residente permanente de Florida, habiendo adquirido dos propiedades adyacentes en The Sanctuary en Boca Raton: “¿Es Joel un floridano permanente ahora? Ha comprado dos propiedades vecinas en The Sanctuary en Boca Raton”.

Joel no solo está vendiendo sus propiedades, sino que también invierte activamente en el estado, donde vive con su familia. Sus dos hijas, de siete y nueve años, están matriculadas en un colegio local, sugiriendo que el artista está planeando quedarse en Florida durante un buen tiempo.

¿Cómo es la mansión que Billy Joel vendió por más de 40 millones de dólares?

El mercado inmobiliario que el cantante enfrentó lo sometió a varias pruebas, pero las amenidades de su propiedad en Florida son innegables. Según detalles proporcionados por Realtor, la casa incluye detalles como una biblioteca panelada con chimenea y un teatro en casa conectado a un bar de mármol: “Lo divertido puede encontrar en la morada de tres pisos. Hay un cine en casa que está conectado a un bar de mármol”. También cuenta con una bodega de vinos con mesa de degustación, además de un muelle de concreto para aguas profundas.

Ambas hijas de Billy Joel aún están en edad escolar y cursan sus estudios en escuelas de Florida, por lo que el artista planea quedarse en el estado. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La experiencia de Joel con la venta de sus propiedades es una muestra de los desafíos del mercado inmobiliario de lujo. Su hogar diseñado como un palacio italiano sirve como un ejemplo destacado de los ajustes que incluso los nombres más importantes deben hacer para cerrar un trato en un mercado competitivo. The Palm Beach Post reflejó que, a pesar de sus intentos anteriores de vender la casa con precio más alto, Joel logró un precio decente dada la situación del mercado: “Vendió por un precio no tan malo de 42 millones de dólares”.

A pesar de los retos en el mercado, Billy Joel continúa generando interés por sus movimientos inmobiliarios, ya sea vendiendo o comprando propiedades. Recientemente, puso a la venta otra de sus propiedades en Centre Island, Long Island, marcada por la opulencia y equipada con dieciocho dormitorios y varios lujos, lo que demuestra que su interés y participación en el sector no se detienen.