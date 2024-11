Cómo la muerte de un niño en una guardería del Bronx expuso un escondite de fentanilo

La historia de un niño de un año, víctima en una guardería del Bronx, subraya la creciente epidemia de opioides y sus efectos devastadores en las comunidades (REUTERS/Shannon Stapleton)

Grei Méndez, la operadora de una guardería en el Bronx que resultó ser una fachada para el tráfico de fentanilo, ha admitido su culpabilidad en el operativo donde un niño de un año, Nicholas Feliz Dominici, murió debido a una intoxicación. Según People, Méndez se declaró culpable delante del tribunal federal de Manhattan de un cargo de conspiración para distribuir narcóticos que resultaron en muerte y lesiones corporales graves, además de otros dos cargos por posesión de drogas.

El caso ha intensificado el escrutinio sobre el impacto del tráfico de narcóticos en las comunidades más vulnerables. “Desde el principio, este caso ha mostrado los daños colaterales sin sentido causados por la epidemia de fentanilo,” afirmó el fiscal estadounidense Damian Williams, citado por People. Williams enfatizó que el comportamiento “reprensible” de Méndez resultó en la “muerte innecesaria y trágica” de Nicholas, junto con la intoxicación de otros tres niños.

Un hombre empuja un carrito junto a un monumento improvisado en memoria de Nicholas Dominici (REUTERS/Shannon Stapleton)

De la tragedia al descubrimiento: cómo una llamada al 911 reveló un centro de narcotráfico

Conocida como guardería Divino Niño, la instalación fue el lugar donde Grei Méndez llamó al 911 el 15 de septiembre de 2023 para reportar que los niños estaban inconscientes. En ese momento, The New York Times informó que los paramédicos llevaron a tres niños, con edades comprendidas entre los ocho meses y los dos años, al hospital, donde Nicholas fue declarado muerto. Otro niño, que había salido temprano de la guardería, también fue llevado al hospital por su madre debido a síntomas similares.

Después de esta tragedia, se realizó una búsqueda en el lugar por parte de los investigadores. People reportó que hallaron drogas y varias prensas de kilo utilizadas para empaquetar narcóticos. Según el informe, se descubrieron aproximadamente 100 gramos de una sustancia polvorienta blanca que resultó positiva para fentanilo, junto a otros narcóticos como heroína. El medio destacó que estas sustancias estaban “apiladas encima de piezas de una alfombra de juegos infantiles” en un armario de un pasillo cerca del baño de la guardería.

La situación se agravó aún más con la participación de Félix Herrera García, el esposo de Méndez, quien fue arrestado en México y posteriormente sentenciado a 45 años de prisión por su papel en la distribución de fentanilo desde la guardería. People menciona que, según una denuncia enmendada, antes de llamar al 911, Méndez contactó a Herrera García quien, minutos antes de la llegada del personal de emergencia, fue captado por cámaras de vigilancia saliendo de la guardería con dos bolsas de compras llenas.

¿Cómo la seguridad falló en descubrir drogas en una guardería?

El caso también ha revelado fallas significativas en las inspecciones de seguridad de la ciudad. Durante una conferencia de prensa en septiembre de 2023, como reportó The New York Times, funcionarios admitieron que una “visita sorpresa” a la guardería no detectó la presencia de drogas. “Lamento mucho, pero una de las cosas para las que mis inspectores de cuidado infantil no están capacitados es buscar fentanilo,” dijo el comisionado de salud de la ciudad, Dr. Ashwin Vasan, citado por The New York Times.

En cuanto a otros involucrados en el caso, la situación de Carlisto Acevedo Brito, primo de Méndez, aún está en curso. Según su expediente judicial, se declaró no culpable de los cargos federales el 12 de octubre de 2023.

Una cruz en honor a Nicholas Dominici, de un año de edad, quien según informes de los medios murió mientras otros tres niños estaban hospitalizados después de haber estado expuestos a sospecha de fentanilo (REUTERS/Shannon Stapleton)

De acuerdo con el cronograma judicial, la sentencia de Grei Méndez está prevista para el 3 de marzo de 2025, lo que nuevamente traerá atención sobre los riesgos que representa el tráfico de narcóticos. People informó que el abogado principal de Méndez, David K. Bertan, declinó hacer comentarios al respecto.

La situación no solo ha dejado una marca indeleble en las familias afectadas por la tragedia, sino que también ha incitado un llamado a la acción para mejorar las medidas de seguridad en las inspecciones de guarderías y combatir el tráfico de drogas de manera más efectiva. La historia de Grei Méndez y la trágica muerte de Nicholas, son un recordatorio contundente del peligro que representa la epidemia de opioides en Estados Unidos.