Los viajeros estadounidenses se replantean sus viajes internacionales ante dudas y costos actuales

El aumento de alertas de seguridad y problemas en aeropuertos provocó una caída en las reservas de vuelos internacionales en Estados Unidos (REUTERS/Brian Snyder)

La incertidumbre generada por problemas de seguridad, incrementos en los costos y trastornos en los aeropuertos está llevando a que un número cada vez mayor de viajeros en Estados Unidos reconsidere o cancele sus planes de vuelo esta primavera.

Según datos recopilados por el medio USA Today, la confluencia de alertas sobre posibles amenazas, demoras asociadas a la escasez de personal y el alza de tarifas impactó en la confianza y en el comportamiento de los consumidores, manifestándose en una disminución concreta de las reservas anticipadas para la próxima temporada de viajes internacionales.

Las cifras presentadas por la consultora de análisis aeronáutico Cirium, revelaron que las reservas de viajes transatlánticos desde Europa hacia Estados Unidos para julio de 2026 descendieron 15,34% en comparación interanual. En el trayecto inverso, de Estados Unidos a Europa, la caída es de 11,19%.

Ambas variaciones se calculan tomando como referencia las reservas realizadas entre el 7 de octubre de 2025 y el 14 de marzo para viajes en julio, frente al mismo periodo de reserva y viaje del año anterior.

La agencia destacó, además, que la caída fue más aguda en rutas concretas: por ejemplo, los boletos con origen en Frankfurt y destino en Estados Unidos recayeron un 35,74%, mientras los itinerarios partiendo de Ámsterdam muestran un retroceso de 22,91%.

Los vuelos desde Frankfurt y Ámsterdam a Estados Unidos sufrieron descensos, destacando el impacto regional en la industria aérea (REUTERS/Heiko Becker)

Las advertencias recientes pusieron en jaque la decisión de Kara Richardson, creadora de contenido de viajes residente en Georgia, quien anualmente realiza entre cinco y seis viajes junto a su esposo Duane.

A pocos días de volar a California para asistir a Overland Expo, la noticia de una alerta emitida por el FBI sobre un posible ataque de Irán en la costa oeste —aun cuando la agencia reconocía no contar con datos verificados y concluyentes— la llevó a decidir no emprender el viaje. “Me asustó lo suficiente como para decir: ‘Creo que esta vez lo dejo pasar’”, relató Richardson en USA Today.

Junto a esto, se sumaron episodios recientes como la desviación de un vuelo de Southwest Airlines por un posible problema de seguridad, demoras en los controles aeroportuarios a raíz del déficit de personal y el incremento de precios en los boletos, factores que terminaron por convencerla de cancelar la salida.

Los temores a amenazas como el caso con un avión del Southwest Airlines y las largas filas en controles aeroportuarios, derivan en cancelaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Kate Swarthout, de 50 años y residente en California, decidió perseverar en su plan de visitar familiares en Nueva Zelanda pese a un marcado aumento en su ansiedad al volar.

La presión psicológica que describen Richardson y Swarthout se agrava con obstáculos prácticos recientes. El cierre parcial del gobierno estadounidense ha trabajado en detrimento de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), perpetuando filas más largas en los controles aeroportuarios.

Esto lleva a que los pasajeros consideren llegar con hasta ocho horas de antelación al aeropuerto en ciudades como Atlanta, el aeropuerto con mayor tráfico del mundo, lo que resulta inviable para quienes viajan frecuentemente. “Incluso con el TSA PreCheck, pensé que si era capaz de vencer el miedo, ¿cómo se supone que debería proceder?”, planteó Richardson.

El encarecimiento del transporte aéreo añade una capa más de dificultad. El aumento del precio de los combustibles, con impacto directo en el costo del combustible para aviones, se traslada finalmente a los boletos.

La demanda de viajes, que repuntó tras el fin de las restricciones por COVID-19, ahora enfrenta consumidores más sensibles a las subas de precios y a la inestabilidad económica.

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos ha agravado la situación, extendiendo los tiempos de espera en controles de la TSA y generando mayor frustración entre los viajeros (REUTERS/Megan Varner)

Reconfiguración de rutas: alzas y caídas desiguales según la región

Aunque la tendencia global apunta hacia una desaceleración en el flujo de viajeros internacionales, el descenso no es homogéneo. En regiones como Oriente Medio, las alteraciones en el espacio aéreo han obligado a modificar rutas, sin registrar una baja generalizada en la demanda.

De hecho, las reservas de Australia a Europa que evitan conexiones en hubs de la región han subido 48,6% desde el 28 de febrero, y el crecimiento interanual alcanza el 24%, según Cirium.

Hasta los eventos internacionales de mayor envergadura acusan la coyuntura. Las reservas desde Europa hacia ciudades de Estados Unidos, Canadá y México que serán sedes de la Copa Mundial de la FIFA en junio de 2026 experimentan caídas del 6,7%, 1,5% y 6,4%, respectivamente.

Dentro de Estados Unidos, las rutas a principales destinos europeos también se resintieron: los viajes a Frankfurt disminuyeron 26,8% y los dirigidos a Londres 11,31%.

Las rutas hacia sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde Europa registraron caídas de hasta 6,7% (REUTERS/Megan Varner)

El aumento de rutas alternativas para sortear zonas en conflicto, junto con la anticipación de nuevas cancelaciones o postergaciones, sugiere una adaptación dinámica de los viajeros ante las incertidumbres actuales.

Mientras algunos optan por retrasar la planificación de viajes futuros hasta que se resuelva la parálisis del gobierno federal, otros persisten intentando superar el temor para mantener compromisos familiares.

La combinación de alertas de seguridad, obstáculos prácticos y subidas de precios señala un cambio en el comportamiento de los pasajeros y anticipa nuevos desafíos para la industria aérea internacional.