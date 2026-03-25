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El régimen iraní designó al general Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El nombramiento se produce tras la muerte de Ali Larijani y profundiza el dominio de los sectores más duros de la cúpula de los ayatollahs en la toma de decisiones estratégicas

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El régimen iraní designó al
El régimen iraní designó al general Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

El régimen iraní anunció este martes la designación de Mohammad Bagher Zolghadr, un alto oficial de la Guardia Revolucionaria con experiencia en inteligencia y operaciones militares, como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC), en reemplazo de Ali Larijani, abatido en un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel a comienzos de mes.

Zolghadr, cuya carrera comenzó durante la guerra contra Irak en los años ochenta, ha ocupado cargos clave en la estructura militar y política del régimen. Fue jefe del Estado Mayor Conjunto de la Guardia Revolucionaria durante ocho años y posteriormente se desempeñó como subcomandante de la fuerza, consolidando su influencia en los círculos de poder más cerrados de Teherán.

Su ascenso a la secretaría del SNSC—máxima instancia de coordinación en política exterior, seguridad y defensa—confirma la tendencia del régimen a reforzar la presencia de cuadros militares en la gestión de crisis y la toma de decisiones en un contexto de máxima tensión regional.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es un órgano clave para el régimen, especialmente en situaciones de crisis como la actual, marcada por los ataques y la presión internacional. El SNSC integra a altos mandos militares, de inteligencia y representantes directos del líder supremo, lo que otorga a Zolghadr un rol central en la coordinación de las respuestas de Irán ante amenazas externas y disputas internas.

Zolghadr, cuya carrera comenzó durante
Zolghadr, cuya carrera comenzó durante la guerra contra Irak en los años ochenta, ha ocupado cargos clave en la estructura militar y política del régimen

Según los lineamientos oficiales, toda negociación relevante en materia de seguridad o política internacional deberá contar con su aprobación previa.

Antes de asumir este nuevo cargo, Zolghadr era secretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia, organismo encargado de mediar disputas entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes, y que asesora directamente al líder supremo. También fue viceministro del Interior durante el gobierno de Ahmadinejad, gestionando políticas de seguridad interna y control policial.

La elección de Zolghadr llega en un momento especialmente delicado para Irán. La muerta de Larijani, considerado uno de los pocos interlocutores pragmáticos del régimen y con experiencia negociadora, ha dejado un vacío en la conducción estratégica del país.

La reacción inmediata del régimen iraní fue acelerar la sucesión y consolidar el control del SNSC en manos del sector más leal a Khamenei y la estructura militar. Analistas consultados coinciden en que el perfil de Zolghadr anticipa una línea dura en la gestión de la crisis, con menos margen para la diplomacia y mayor énfasis en la seguridad interna y la confrontación exterior.

Ali Larijani fue abatido en
Ali Larijani fue abatido en un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel a comienzos de mes

Entretanto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump alertó sobre la posibilidad de nuevos ataques si Irán no modifica su conducta, mientras que las negociaciones en torno al programa nuclear y el desbloqueo del estrecho de Ormuz siguen estancadas.

Además, la situación interna en Irán se mantiene bajo fuerte control. El nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, no ha hecho apariciones públicas desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre la dirección del régimen. La rápida sucesión en el SNSC busca disipar cualquier señal de debilidad y transmitir una imagen de cohesión ante la comunidad internacional.

La comunidad internacional sigue de cerca las decisiones del régimen iraní, especialmente tras la cadena de muertes y la intensificación de la ofensiva militar en la región. El nombramiento de Zolghadr como responsable máximo de la seguridad nacional anticipa una fase de mayor rigidez en la política exterior de Irán, con un aparato estatal cada vez más controlado por la élite militar y una estrategia centrada en la defensa y la confrontación.

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