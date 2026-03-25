Milagro en el choque del avión Air Canada Express y el camión de bomberos: así sobrevivió una de las azafatas

La azafata Solange Tremblay sobrevivió al impacto gracias al uso de un arnés de seguridad de cuatro puntos en el asiento de tripulación. (REUTERS/Adam Gray)

Tras el accidente del Air Canada Express y el camión de bomberos en el aeropuerto La Guardia en Nueva York, una azafata reveló cómo sobrevivió al accidente.

De acuerdo con la televisora estadounidense Telemundo, Solange Tremblay fue hallada herida aunque con vida fuera del avión tras salir expulsada de la silla. El piloto y el copiloto de Air Canada fallecieron por el impacto, que quedó captado en video.

El asiento plegable reforzado, conocido como jump seat, ayudó a absorber parte de la energía y contribuyó a la supervivencia de la auxiliar de vuelo. (REUTERS/Adam Gray)

Sarah Lepine, hija de la asistente de vuelo de Air Canada, expresó al canal canadiense TVA Nouvelles que para ella “es un verdadero milagro”.

También informó que su madre sufrió “múltiples fracturas en una pierna y necesitará cirugía”. Un experto en seguridad aérea señaló que probablemente se salvó gracias al uso de un cinturón de seguridad de cuatro puntos, que utiliza la tripulación.

Cómo era la silla de la azafata

Los especialistas atribuyen la supervivencia de Tremblay al uso del arnés de cuatro puntos en el jump seat. Este asiento plegable, destinado a la tripulación y reforzado estructuralmente, fue detallado por Jeff Guzzetti, exinvestigador de la NTSB, a Telemundo 47: “El asiento del auxiliar de vuelo es una especie de asiento plegable que se abate y se atornilla a la pared, la misma pared que utiliza la cabina de mando.

Un total de 39 pasajeros y dos miembros del equipo de la Autoridad Portuaria fueron hospitalizados tras la colisión en La Guardia. (REUTERS/Adam Gray)

Es un asiento muy robusto. Está diseñado para soportar probablemente mayores impactos que los asientos de pasajeros, ya que se necesita al auxiliar de vuelo para ayudar a los pasajeros a salir del avión después de un accidente”.

La gravedad del choque hizo que este asiento especial se desprendiera, arrojando a Tremblay al exterior. Sin embargo, su estructura absorbió parte de la energía del impacto y evitó lesiones mortales, según explicó el mismo experto en protección aérea al medio Telemundo 47.

A pesar de esto, la azafata sufrió “múltiples fracturas”, pero sobrevivió fuera de la aeronave mientras las autoridades y equipos de emergencia intervenían en el lugar.

Entre los pasajeros, Clément Lelièvre señaló en una entrevista con Telemundo 47 la rápida reacción de los pilotos al frenar de manera brusca justo al aterrizar. Atribuyó a esos reflejos la posibilidad de que más personas pudieran sobrevivir al accidente.

Expertos en seguridad aérea atribuyen la supervivencia de la azafata a la robustez del asiento de tripulación especialmente diseñado para accidentes. (REUTERS/Adam Gray)

Detalles del accidente y atención a los heridos

El incidente se produjo cuando el vehículo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey Aircraft Rescue and Firefighting tenía permiso previo de la torre para cruzar la pista 4; grabaciones de audio del control demostraron que un controlador intentó frenar la maniobra justo antes de la colisión, informaron las autoridades al medio estadounidense.

El avión trasladaba a 4 tripulantes y 72 pasajeros, según precisó Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York. Entre los hospitalizados se encuentran 39 pasajeros y dos agentes de la Autoridad Portuaria, un sargento y un oficial; la mayoría fue dada de alta. No obstante, varios casos permanecen graves, según García.

La pista sigue cerrada en el aeropuerto La Guardia

Luego del trágico accidente entre un avión de pasajeros de Air Canada Express y un camión de bomberos en el aeropuerto La Guardia, las puertas se han habilitado pero, las operaciones aún no han vuelto completamente a la normalidad.

Según Telemundo Nueva York, la cadena hispana líder, se estima que la Pista 4, donde tuvo lugar el accidente, así como varias calles de rodaje asociadas a ella, seguirán cerradas hasta las 6:00 del viernes.