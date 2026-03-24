Estados Unidos

El senador Markwayne Mullin juró como nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos

La confirmación fue respaldada por el Senado con 54 votos a favor y 45 en contra

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Markwayne Mullin es el primer
Markwayne Mullin es el primer miembro de la Nación Cherokee en integrar el gabinete presidencial de Estados Unidos (Europa Press)

El senador republicano Markwayne Mullin juró este martes el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en una ceremonia en la Casa Blanca, convirtiéndose en el primer miembro de la Nación Cherokee en integrar el gabinete presidencial.

La designación se concretó luego de la confirmación en el Senado, que avaló el nombramiento con 54 votos a favor y 45 en contra.

Mullin prometió dejar de lado
Mullin prometió dejar de lado disputas partidistas para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (Reuters)

El presidente Donald Trump celebró su asunción y destacó la trayectoria del nuevo funcionario, señalando que “es un representante fantástico y un defensor excepcional de nuestras queridas comunidades tribales”.

La llegada de Mullin al Departamento de Seguridad se produce tras la salida de Kristi Noem, motivada por la polémica en torno a los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, que derivaron en la muerte a tiros de Alex Pretti y Renee Nicole Good, ambos de 37 años.

La gestión de Noem recibió críticas de legisladores republicanos y demócratas que reclamaron cambios en los procedimientos del departamento.

Legisladores republicanos consideraron que Kristi
Legisladores republicanos consideraron que Kristi Noem utilizó el cargo para potenciar su perfil público (AP)

La confirmación de Mullin ocurrió menos de tres semanas después de que Trump lo designara para encabezar el departamento. La votación contó con el respaldo de algunos senadores demócratas, como John Fetterman y Martin Heinrich, quienes justificaron su apoyo en la relación personal y profesional mantenida con Mullin.

Por su parte, el senador republicano Rand Paul votó en contra y cuestionó su temperamento.

Rand Paul votó en contra
Rand Paul votó en contra de la confirmación de Markwayne Mullin como secretario del DHS (Reuters)

Durante la ceremonia, Mullin agradeció la confianza del presidente y expresó: “No me importa de qué color sea tu estado. No me importa si eres rojo o azul. Al fin y al cabo, mi trabajo es ser secretario de Seguridad Nacional y proteger a todo el mundo por igual, y eso es lo que haremos”.

Además, reiteró que su prioridad será “velar por la seguridad del pueblo estadounidense y proteger la patria”, comprometiéndose a dejar de lado disputas partidistas para reabrir el departamento, que permanece bajo suspensión presupuestaria desde febrero.

Durante su audiencia, Mullin manifestó
Durante su audiencia, Mullin manifestó su disposición a exigir órdenes judiciales para operativos de ICE (Reuters)

Por otro lado, el nuevo secretario enfrentó cuestionamientos en el Senado por acusaciones de apropiación de méritos militares, atribuidas a un “malentendido” sobre su participación en entrenamientos de supervivencia y evasión durante un viaje oficial en 2016.

Mullin sostuvo reuniones privadas con
Mullin sostuvo reuniones privadas con senadores tras su audiencia para aclarar dudas sobre su historial (Reuters)

Tras la audiencia, mantuvo reuniones privadas con senadores para aclarar detalles.

En su discurso de asunción, Mullin subrayó: “Lucharé por su familia igual que lucho por la mía”. Además, compartió en redes sociales que trabajará para superar la parálisis institucional y restablecer el funcionamiento pleno del Departamento de Seguridad Nacional, cuya reapertura depende de la negociación entre la Casa Blanca y el Congreso.

Mullin ha sido identificado como
Mullin ha sido identificado como un defensor de las comunidades nativas americanas y de los intereses de Oklahoma (Reuters)

Durante la audiencia de confirmación, el senador Martin Heinrich destacó la capacidad de Mullin para mantener sus convicciones frente a presiones políticas, señalando que “no es alguien a quien simplemente se pueda intimidar para que cambie sus opiniones”.

(Con información de Europa Press y CNN)

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